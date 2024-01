C'est parti pour les entrées payantes à Venise

Pendant 29 jours au total entre le 25 avril et le 14 juillet, les visiteurs devront passer à la caisse.



Voici le détail des jours concernés par les entrées payantes en 2024 : 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril 2024, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 juin 2024, 8, 9, 15, 16 juin 2024, les 22, 23, 29, 30 2024 et les 6, 7, 13 et 14 juillet 2024.



Le billet pour entrer dans la vieille ville ne sera pas en vente entre 8 h 30 et 16 heures locales.



Cette expérimentation pour l’année 2024 n’inclut pas l’application de la notion de seuil journalier, indique la plateforme. Pourtant ce projet au départ était de lutter contre les effets du tourisme de masse.