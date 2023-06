Diplômé d’un BTS Tourisme et ’d’une année complémentaire d’attaché commercial à Cap Vers Formations à Nantes, Christophe Troalic a débuté sa carrière de délégué commercial chez FRAM en 1993.



3 ans plus tard, il rejoint le TO d’Hervé Vighier ( Marmara) pour l’ouverture d’Etapes Nouvelles et s’occupe de la promotion et de la commercialisation sur le secteur Bretagne / Pays de Loire.



En 2001, il opère un changement en passant du B2B au B2C et prend la direction régionale Bretagne chez Vacances Carrefour. Il rejoint le groupe Le Vacon en 2003 afin d’épauler Alain Hamon au niveau du développement commercial de l’entreprise et poursuit aujourd’hui cette tâche aux cotés de Julien Hamon.