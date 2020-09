Christophe Troalic (Voyages Internationaux) : "Il y a encore des solutions pour voyager cet hiver !"

" Reports, annulations... Nous n'entendons plus que ces mots " lancent Christophe Troalic, directeur commercial de Voyages Internationaux (VI) qui souhaite s'extirper de la sinistrose ambiante.



"Pourtant il y a des solutions pour voyager cet hiver. Nous pouvons proposer des projets aux personnes qui veulent changer d'air, sur des destinations plus proches sans doute mais c'est possible " insiste t-il.



Et pour lui, il temps de le faire savoir !



D'ailleurs fin août - début septembre, le voyagiste a assuré pas moins de 4 départs en autocar vers la Suisse, le Périgord, le Pays Basque mais aussi pour une croisière sur le Rhin à bord d'un navire CroisiEurope avec 140 personnes.



" Tous nos voyageurs sont bien partis et nous avons pris le temps de tous les rappeler pour avoir leur sentiment : ils sont tous très satisfaits, ils ont fait de beaux voyages dès lors que chacun respecte les consignes et les mesures sanitaires tout se passe très bien " martelle Christophe Troalic.