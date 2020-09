LaBonneNouvelleduJour : "Nous avons eu un nombre considérable de candidatures d'agences de voyages" selon David Chevalier (Groupe Couleur)

Les commandes de billets provisoires de ces agences pour le programme de voyage officiel de la Coupe du monde de rugby 2023 ont déjà largement dépassé les chiffres de la Coupe du monde de rugby 2015 en Angleterre et de la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon, qui ont tous deux attiré un grand nombre de touristes étrangers.



" Nous avons reçu des candidatures du monde entier!



Nous avons eu un nombre considérable de candidatures provenant de pays où la culture du rugby se développe, y compris de plusieurs pays d'Asie, ainsi que de plusieurs pays européens.



Ce haut niveau d'enthousiasme nous montre que la RWC 2023 va être un énorme succès. Les supporters du monde entier sont clairement enthousiasmés par la fête qui les attend à la RWC France 2023.



Nous sommes absolument ravis! " se félicite, le patron du Groupe Couleur.



Les agents de voyages officiels de la Coupe du monde de rugby 2023 seront nommés et informés en octobre 2020.



Les forfaits de voyage comprenant les billets seront mis en vente en mars 2021, et les supporters du monde entier pourront commencer à organiser leurs voyages pour la Coupe du monde de rugby 2023 deux ans et demi avant que le tournoi ait lieu.



" La prochaine Coupe du Monde de Rugby bat déjà des records, et nous disons déjà un grand "Bienvenue" aux fans de rugby du monde entier, " a déclaré Claude Atcher, le PDG de la Coupe du monde de rugby France 2023.