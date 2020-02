Rugby : le Groupe Couleur recherche réseaux et agences pour la coupe du monde 2023

TourMaG.com - Outre l'événement, quels sont les autres événements qui ont rythmé l'année ?



David Chevalier : Chaque année, le tournoi des 6 nations de rugby est un levier important de ventes et de marketing.



Nous avions trois déplacements à Dublin, Londres et Rome, d'autant que nous sommes agence de voyages officielle de la Fédération Française de Rugby, pour laquelle nous commercialisons des packages pour voir des Bleus au Stade de France.



Ainsi, en février et mars, nous avons environ 5 000 supporters que nous faisons voyager, lors de ce tournoi. Notre deuxième sport de prédilection reste le football, lors de la saison européenne, avec des clients qui sont en déplacement chaque week-end.



Nous n'avons pas de chiffre linéaire, car cela dépend de la nature des événements. Mais grosso modo, nous faisons voyager 14 000 Français. Nous pouvons affirmer, que nous sommes le 1er tour-opérateur français autour des événements sportifs, et la 1ère agence de voyages dans le monde pour le rugby.



TourMaG.com - Si 2019 a été chargée, 2020 va maintenir cette dynamique. A quoi vous attendez-vous ?



David Chevalier : Nous attendons à un exercice du même acabit, avec notamment le tournoi des six nations et l'euro 2020 de football. Habituellement le tournoi se déroule dans un ou deux pays, cette fois-ci pas moins de 12 villes européennes différentes ont été retenues.



Ce sera atypique. Nous sommes l'agence agréée des supporters de la Fédération Française de Football, nous organiserons les voyages des passionnés des Bleus, avec notamment la création de packages et la billetterie.



En 2018, nous avions déjà eu le même rôle, lors de la coupe du monde en Russie. Puis cette année, nous serons aussi l'agence de billetterie pour le territoire de Monaco.



TourMaG.com - Comment concevoir des séjours, alors que l'Euro sera éparpillé dans toute l'Europe ? N'est pas trop compliqué ?



David Chevalier : Je ne pense pas car nous avons eu doublement de la chance au tirage, avec les adversaires de l'équipe de France à savoir l'Allemagne et le Portugal, puis sur les lieux des matchs.



Les deux villes hôtes que sont Budapest et Munich sont parfaitement adaptées à la fête et au football.



La plupart de nos séjours ont été conçus sur le modèle des 6 nations, donc 3 jours 2 nuits. Les supporters vont voir le match, faire la fête et rentrent. Après, nous proposons aussi quelques circuits couplant Munich et Budapest.



Nous ne pouvons pas actuellement vendre la suite du tournoi, tant que les Bleus ne sont pas qualifiés ce qui ne nous empêche pas de commencer à travailler dessus.