Coupe du monde de Rugby : Quel bilan pour le tourisme ?

De plus des tours à travers toute la France ont aussi été organisés, pour faire vivre aux supporteurs une véritable expérience en dehors même de l'évènement.



Des packages exceptionnels, comme une croisière à bord du Club Med 2 ou l’affrètement de TGV ont aussi eu lieu.



" Nous dressons un bilan très positif pour le Groupe Couleur. Le ressenti est incroyable.



Nous avons débriefé cette semaine avec nos agents et les retours sont très positifs. Les supporters ont su apprécier notre accueil, notre gastronomie, l’ambiance dans les stades, etc…



Les 4 ans de travail qui ont commencé en plein Covid et qui nous ont rappelé que la fête, la passion, le sport étaient une valeur essentielle de notre société.



Je pense que le rugby est passé dans une autre dimension et toute notre équipe est fière d’avoir participé à cela, " a résumé David Chevalier, président fondateur du Groupe Couleur.



Des expériences et séjours qui ont entrainé une forte hausse des recettes touristiques, d'après Atout France.



Sur les 9 premiers mois de l'année, les voyageurs ont dépensé plus de 50,4 milliards d'euros sur le territoire français, en hausse de +11,6% par rapport à l’année dernière et de +12,4% par rapport à 2019.



Sur le seul mois de septembre 2023 a généré 6,2 milliards d'euros de retombées internationales dans les caisses de la France.



Fort de cette réussite, le Groupe Couleur va dupliquer sa "banque d’expériences" créée dans le cadre de la Coupe du Monde 2023, pour les Jeux Olympiques, en partenariat avec On Location.



Une fois la page de l'évènement refermée, l'agence va se tourner sur le Tournoi des 6 Nations 2024 et travaille déjà sur la Coupe du Monde 2027 en Australie.