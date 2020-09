Expérience(s) du Monde : "Chaque départ est une victoire, chaque retour une satisfaction"

" Chaque départ est une victoire et chaque retour une satisfaction " nous confie Guillaume Devals, Président et co-fondateur d'Expérience(s) du Monde.



Mercredi 9 septembre 2020, lui et son équipe ont réalisé le premier départ d'un groupe de 14 personnes depuis 6 mois.



" Notre dernier départ était en mars pour la Jordanie, aujourd'hui nos clients décollent de Toulouse pour la Géorgie via Paris " se réjouit l’entrepreneur. Pour l'occasion, il a n'a pas manqué de faire le déplacement jusqu'à l'aéroport de Blagnac pour " marquer le coup et les accompagner jusqu'au décollage ".



" L'ambiance dans l'aéroport est particulière, cela faisait longtemps que je n'y étais pas retourné. Il était vide alors qu'habituellement il y a beaucoup de trafic " témoigne le patron du voyagiste.