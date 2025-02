Découvrez quelle destination méconnue sera reliée en direct à Lyon dès cet été !

Koutaïssi est la troisième ville de Géorgie. La cathédrale de Bagrati et le monastère de Gelati sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.La cathédrale de Bagrati, située sur la colline Uk'imerioni à Kutaisi, est un chef-d'œuvre de l'architecture médiévale géorgienne. Construite au début du XIe siècle sous le règne du roi Bagrat III, elle symbolise l'âge d'or de la Géorgie unifié.Le monastère de Gelati, fondé en 1106 par le roi David IV de Géorgie, est un autre joyau architectural et culturel situé à 11 km au nord-est de Koutaïssi.La destination est également un terrain de jeu pour les amateurs de découvertes et de nature. Les grottes de Prométhée, situées près du village de Kumistavi dans la région d'Iméréthie, constituent l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes de Géorgie. Découvertes en 1983 par des spéléologues géorgiens, ces grottes karstiques s'étendent sur environ 11 km, dont 1060 mètres sont ouverts au public.La région de Koutaïssi est aussi connue pour ses canyons. Le canyon de Martvili, situé à environ 45 km de Koutaïssi, propose un sentier de randonnée circulaire de 700 mètres qui traverse l'historique promenade des Dadiani, avec deux ponts et trois plateformes d'observation. L'attraction principale est une excursion en bateau de 15 minutes le long de la rivière aux eaux turquoise permettant d'admirer de près les falaises escarpées et les cascades spectaculaires.Le canyon d'Okatse, est situé, lui à environ 50 km de Koutaïssi. Le sentier principal fait 5,8 km aller-retour et prend environ 2 heures à parcourir. Le point fort de la visite est un impressionnant pont suspendu de 780 mètres de long qui surplombe le canyon.La capitale historique de la Géorgie est Tbilissi. La ville est située à 200 km de Koutaïssi. La Géorgie est connue pour ses montagnes majestueuses du Caucase, sa route des vins en Kakhétie et les bords de la mer Noire.