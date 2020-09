LaBonneNouvelleduJour : plus de la moitié des pays ont levé les restrictions sur les voyages !

Un leadership coordonné et une coopération accrue entre les gouvernements font maintenant que le tourisme redémarre, lentement mais sûrement, dans de nombreuses régions du monde.



Commencer à lever les restrictions sur les voyages permet aussi de se donner la possibilité de bénéficier de nouveau des retombées socioéconomiques du tourisme.



La vigilance et la prudence restent de mise, mais il est préoccupant de constater que certaines destinations maintiennent des restrictions totales sur les voyages, surtout là où le tourisme joue un rôle vital et où le développement économique et social est menacé,

" a déclaré, Zurab Pololikashvili, le Secrétaire général de l’OMT.Dans les économies avancées, 79 % des destinations touristiques ont déjà assoupli les restrictions. Toutefois cette longue liste n'est pas accessible aux Hexagonaux, car encore de nombreuses frontières demeurent fermées.