Intermèdes : malgré la crise, le voyagiste assure plusieurs départs en Europe

Cet été, même si les volumes étaient loin de ceux des années précédentes, le voyagiste a ainsi pu assurer des départs vers l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne, ou encore la France.



Et d'autres sont toujours programmés pour l'automne : la Grèce, Vienne dans 3 jours, le Portugal, ou encore les Pays-Bas dans une dizaine de jours.



" Bien sûr nous avons dû annuler certains voyages avec la fin de l'ordonnance le 15 septembre. Les chances de pouvoir assurer certaines départs étaient trop minces.



Nos clients nous font confiance et ceux qui sont prêts à voyager connaissent tout à fait le contexte. Pour eux c'est aussi l'occasion de découvrir des villes et des destinations dans des conditions exceptionnelles, sans les hordes de touristes " explique le directeur général.



Ce dernier reste optimiste : " Nous savons que dès qu'il y aura une embellie les clients seront prêts à repartir sur les destinations proches. Sur le long-courrier en revanche nous sommes tributaires des restrictions de voyages, des fermetures des frontières et de l'arrivée d'un éventuel vaccin".