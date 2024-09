Twin Jet décroche l'appel d'offres pour la liaison Le Puy-en-Velay - Paris

Cette ligne illustre l'engagement de Twin Jet à renforcer laet à soutenir le développement économique et touristique du Puy-en-Velay et de ses environs. En offrant une, Twin Jet répond à un besoin essentiel de mobilité pour les résidents, les professionnels et les visiteurs.Pour faciliter davantage les déplacements, Twin Jet propose unreliant le centre-ville de. Les passagers partant de Mende ou souhaitant s’y rendre peuvent réserver leur vol avec la navette incluse, offrant ainsi une solution de voyage complète. En partenariat avec, un service de navettes électriques est également en cours de déploiement pour connecter l’aéroport du Puy à d'autres villes de la région. Lespeuvent être effectuées directement surou via leur site www.totoom.fr