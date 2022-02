Cunard : 4 transatlantiques avec accompagnement francophone en 2023

Cunard a ouvert ses ventes depuis le 2 février, de son programme de croisières 2023.



Les « 3 Queens » de la compagnie Britannique parcourront les mers du globe et feront escale dans plus de 120 ports dans 35 pays.



Queen Mary 2 sera de retour en mer Méditerranée. Queen Elizabeth emmènera ses passagers à la découverte de l’Alaska et du Japon, et Queen Victoria sillonnera l’Europe, de la Méditerranée à la Baltique, en passant par l’Islande et les Îles Britanniques.



Cunard, qui en 1840 devint la première compagnie maritime à proposer des traversées régulières et qui est aujourd’hui la seule à perpétuer cette tradition, propose pour 2023, 18 traversées à bord du Queen Mary 2.



Au programme notamment, 4 traversées transatlantiques sur lesquelles un accompagnement francophone – dès le départ de Paris – sera mis en place.