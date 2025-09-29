Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

Delta Air Lines continue d’étoffer son réseau transatlantique.
La compagnie américaine a annoncé le lancement d’une nouvelle liaison quotidienne sans escale entre New York-JFK et Porto à compter du 21 mai 2026, marquant son tout premier service direct vers la deuxième ville du Portugal.
"Ce nouveau service fait partie des sept nouvelles liaisons européennes que nous lancerons l’été prochain, offrant à nos clients encore plus de possibilités pour découvrir l’Europe", a déclaré Paul Baldoni, vice-président senior de la planification du réseau chez Delta.
Delta : Porto, une porte d’entrée vers le nord du Portugal
Avec cette ouverture, Porto rejoint Lisbonne parmi les destinations portugaises desservies par Delta.
Les voyageurs américains pourront ainsi découvrir le charme de la ville. Au-delà de la cité, l’aéroport constitue une porte d’entrée vers les vignobles de la vallée du Douro et les plages de la côte atlantique.
Pour Karen Strougo, directrice commerciale chez ANA Aeroportos de Portugal, l’arrivée de Delta représente "une étape importante" pour l’aéroport de Porto, dont le trafic a plus que doublé depuis 2019.
"Cette nouvelle liaison soutiendra l’industrie touristique de la région et renforcera sa connectivité mondiale", souligne-t-elle.
Une expérience premium à bord des avions Delta
Les vols seront opérés en Boeing 767-300, offrant quatre classes de voyage : Delta One®, Delta Premium Select, Delta Comfort et Delta Main.
Les passagers bénéficieront d’un service haut de gamme incluant des repas préparés par des chefs, une offre de divertissement variée via Delta Studio et une connexion Wi-Fi Delta Sync gratuite pour les membres SkyMiles.
Outre Porto, Delta ajoutera plusieurs autres destinations européennes à son programme estival 2026, dont la Sardaigne, Malte, Nice et Madrid. Avec ces ouvertures, la compagnie affirme son ambition de proposer son réseau transatlantique "le plus vaste jamais opéré".
