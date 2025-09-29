Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

Avec cette ouverture, Porto rejoint Lisbonne parmi les destinations portugaises desservies par Delta.



Les voyageurs américains pourront ainsi découvrir le charme de la ville. Au-delà de la cité, l’aéroport constitue une porte d’entrée vers les vignobles de la vallée du Douro et les plages de la côte atlantique.



Pour Karen Strougo, directrice commerciale chez ANA Aeroportos de Portugal, l’arrivée de Delta représente "une étape importante " pour l’aéroport de Porto, dont le trafic a plus que doublé depuis 2019.



" Cette nouvelle liaison soutiendra l’industrie touristique de la région et renforcera sa connectivité mondiale ", souligne-t-elle.

