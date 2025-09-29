TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

Porto bientôt desservie sans escale


À compter du 21 mai 2026, Delta Air Lines inaugurera son premier vol direct entre New York-JFK et Porto. .


Rédigé par le Mardi 30 Septembre 2025

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto - Depositphotos @Boarding2Now
Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto - Depositphotos @Boarding2Now
Aer Lingus
Delta Air Lines continue d’étoffer son réseau transatlantique.

La compagnie américaine a annoncé le lancement d’une nouvelle liaison quotidienne sans escale entre New York-JFK et Porto à compter du 21 mai 2026, marquant son tout premier service direct vers la deuxième ville du Portugal.

"Ce nouveau service fait partie des sept nouvelles liaisons européennes que nous lancerons l’été prochain, offrant à nos clients encore plus de possibilités pour découvrir l’Europe", a déclaré Paul Baldoni, vice-président senior de la planification du réseau chez Delta.

Delta : Porto, une porte d’entrée vers le nord du Portugal

Autres articles
Avec cette ouverture, Porto rejoint Lisbonne parmi les destinations portugaises desservies par Delta.

Les voyageurs américains pourront ainsi découvrir le charme de la ville. Au-delà de la cité, l’aéroport constitue une porte d’entrée vers les vignobles de la vallée du Douro et les plages de la côte atlantique.

Pour Karen Strougo, directrice commerciale chez ANA Aeroportos de Portugal, l’arrivée de Delta représente "une étape importante" pour l’aéroport de Porto, dont le trafic a plus que doublé depuis 2019.

"Cette nouvelle liaison soutiendra l’industrie touristique de la région et renforcera sa connectivité mondiale", souligne-t-elle.

Une expérience premium à bord des avions Delta

Les vols seront opérés en Boeing 767-300, offrant quatre classes de voyage : Delta One®, Delta Premium Select, Delta Comfort et Delta Main.

Les passagers bénéficieront d’un service haut de gamme incluant des repas préparés par des chefs, une offre de divertissement variée via Delta Studio et une connexion Wi-Fi Delta Sync gratuite pour les membres SkyMiles.

Outre Porto, Delta ajoutera plusieurs autres destinations européennes à son programme estival 2026, dont la Sardaigne, Malte, Nice et Madrid. Avec ces ouvertures, la compagnie affirme son ambition de proposer son réseau transatlantique "le plus vaste jamais opéré".


Lu 154 fois

Tags : delta air lines, porto
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 29 Septembre 2025 - 13:31 Play cesse ses opérations et annule tous ses vols

Lundi 29 Septembre 2025 - 12:36 Ryanair retarde l’abandon de la carte d’embarquement papier

Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

Samaná, l'âme secrète des Caraïbes

Samaná, l'âme secrète des Caraïbes
À l'extrémité nord-est de la République dominicaine, la péninsule de Samaná déploie ses trésors...
Dernière heure

Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

Carton plein pour l'IFTM TourMaG Party !

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

BEAU VOYAGE - Conseiller.ère Voyages sur-mesure expérimenté.e - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOSEJOURS - Agent de réservation H/F - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Chartres (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?

Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?
Partez en France

Partez en France

Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris

Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ?

Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ?
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

L'EuroAirport modernise son site Internet

L'EuroAirport modernise son site Internet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels dévoile ses penthouses et sa Royal Heritage Suite

Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels dévoile ses penthouses et sa Royal Heritage Suite
HotelMaG

Hébergement

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France
TravelJobs

Emploi & Formation

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias