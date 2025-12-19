TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Villages Clubs du Soleil crée un poste de Référente RH Handicap

Des premières actions concrètes dès l’hiver 2026


Villages Clubs du Soleil annonce la création d’un poste de Référente RH Handicap, confié à Sarah Atmani, afin de structurer et renforcer sa politique d’inclusion.


Rédigé par le Mercredi 7 Janvier 2026

Villages Clubs du Soleil crée un poste de Référente RH Handicap - Depositphotos @stockasso
Villages Clubs du Soleil crée un poste de Référente RH Handicap - Depositphotos @stockasso
Villages Clubs du Soleil renforce son engagement en matière d’inclusion en structurant sa politique de recrutement et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

L’opérateur annonce la création du poste de Référente RH Handicap, confié à Sarah Atmani qui a rejoint l’entreprise à la fin de l’année 2025.

Forte de plus de huit ans d’expérience dans le recrutement et le développement des ressources humaines, Sarah Atmani s’est progressivement spécialisée sur les enjeux de diversité et d’inclusion avec une attention particulière portée à l’intégration des personnes en situation de handicap dans le monde professionnel.

Villages Clubs du Soleil : une démarche structurée autour de cinq axes

Au sein de Villages Clubs du Soleil, la Référente RH Handicap a pour mission de déployer et structurer la politique handicap de l’entreprise autour de cinq piliers : la sensibilisation des équipes, le recrutement et l’intégration des personnes en situation de handicap, le maintien dans l’emploi, l’adaptation des postes de travail et le développement de partenariats spécialisés.

Plusieurs actions concrètes ont déjà été mises en œuvre, notamment des temps de sensibilisation auprès des collaborateurs, la participation à des ateliers et jobdatings dédiés au handicap, ainsi que les premiers recrutements de travailleurs en situation de handicap pour la saison hiver 2026.

Ces premières initiatives ont été saluées par l’obtention de la pastille HandiMatch en novembre 2025, délivrée par France Travail et Cap Emploi. Villages Clubs du Soleil figure ainsi parmi les 30 premières entreprises à avoir obtenu cette distinction à ce jour.

Pour Sarah Atmani, cette reconnaissance est avant tout le reflet d’un engagement collectif, "Cette reconnaissance met en lumière le travail mené par l’ensemble des équipes et traduit la volonté de Villages Clubs du Soleil de construire un environnement professionnel plus inclusif, ouvert à l’accueil, au recrutement et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap."


Tags : handicap, villages clubs du soleil
