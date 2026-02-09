DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

Au cœur du dispositif annoncé pour 2026 : un rendez-vous présenté comme une immersion sur Aix-en-Provence, avec un cadre pensé pour intensifier les échanges et renforcer la qualité du networking.
Les organisateurs évoquent notamment près de 120 top décideurs, 300 agents de voyages, des rendez-vous garantis et une logique d'événement « hors du salon classique ».
« Avant le business, il y a la confiance »
Pour Guillaume Linton, Président de ASIA, le choix d’associer son groupe à l’édition 2026 repose d’abord sur une intention : remettre l’humain au centre de la relation commerciale.
« Cet événement remet l’humain au centre. Avant le business, il y a la confiance. «
Dans une industrie où la recommandation, la relation et l’expérience restent structurantes, il rappelle que la confiance se construit autant par la parole que par les rencontres.
« Elle se construit (…) grâce au partage de nos expériences et de nos récits de voyages. »
Ce qu’il retient de la nouvelle formule, c’est précisément l’ambition de dépasser le modèle du salon.
« Plus qu’un salon, c’est une immersion collective, presque un team building. »
« Un concept inédit » : la promesse d’un rendez-vous plus expérientiel
Même tonalité chez Myriam Tord, cofondatrice du Helpdesk du Tourisme, qui insiste sur l’originalité du concept et sur une programmation élargie.
« Le DITEX nouvelle version débarque en 2026 : il ne faut pas rater ça. On va être sur un concept inédit. »
Elle met en avant un format qui mélange contenus, ateliers et moments informels : conférences, formation, workshops, mais aussi des temps de convivialité assumés.
« C’est vraiment une nouvelle façon de créer du business, de pouvoir partager des moments off. »
Et elle assume ce que beaucoup observent sur le terrain :
« Les meilleures rencontres, elles se font lors de soirées et d’événements. »
Un format « repensé » et des partenaires qui s’engagent
Du côté de Ponant, Stéphane Grillon, Directeur des ventes France, Belgique et Suisse, dit avoir été séduit par une approche qu’il juge à la fois concrète et orientée partenariats.
« J’adore ce format qui a été totalement repensé, renouvelé, avec des moments vraiment originaux, concrets et brillants pour renforcer nos partenariats. »
Il revendique aussi une appétence pour l’innovation événementielle :
« Chez Ponant, on adore les formats innovants. »
Et confirme la présence de la marque :
« Ponant sera au DITEX 2026. »
Exotismes : « On oublie le salon classique »
Chez Exotismes, plusieurs prises de parole convergent : le DITEX est déjà un rendez-vous installé, mais la nouvelle formule 2026 pousse le groupe à se mobiliser fortement.
Loïc Lamour, Responsable des ventes, annonce un format en phase avec l’époque :
« Le DITEX revient dans un nouveau format, avec une formule inédite, plus dans l’air du temps. »
Guilhem Martin, Délégué commercial, résume la promesse en une phrase qui marque :
« C’est une immersion totale : un site privatisé pendant 48 heures. On oublie le salon classique. »
Il évoque également des marqueurs “efficacité” :
« 20 rendez-vous garantis (…) et du networking premium. »
Enfin, Nelson De Almeida, responsable commercial, revient au fil rouge de la plupart des ambassadeurs : la dimension relationnelle.
« Le DITEX est pour nous l’occasion de remettre l’humain au centre de nos relations commerciales. »
Et appelle à rejoindre le mouvement :
« Soyez acteurs de ce changement. »
Un engagement fort pour remettre la relation et la confiance au cœur de l'industrie
À l’Office National Israélien de Tourisme, les voix s’unissent pour soutenir la vision du DITEX 2026 :
Laurent Gahnassia, directeur communication et RP, souligne l'intention première de ce partenariat :
« J'ai choisi d'être partenaire car cet événement remet l’humain au centre. Avant le business, il y a la confiance. »
Faouzi SEBBANE, responsable marketing, décrit une expérience qui dépasse le cadre professionnel habituel :
« Plus qu’un salon, c’est une immersion collective, presque un team-building où chacun vient transmettre ce qui l’inspire. »
Il rappelle également les piliers d'efficacité du nouveau format :
« 120 top décideurs, 300 agents de voyages, des rendez-vous garantis et de nombreux espaces de networking. »
Pourquoi ce soutien est notable
Au-delà des promesses chiffrées, ce qui frappe est la nature du soutien : des personnalités et marques qui, de leur propre aveu, n’avaient pas l’habitude de s’exposer ainsi pour un événement, acceptent cette fois de le faire. Dans leurs messages, la « révolution » tient moins à un empilement d’animations qu’à un positionnement : moins de logique « stand », plus de logique « expérience » ; moins de flux, plus de densité ; plus de temps partagé, plus de confiance.
Le rendez-vous est annoncé sur trois dates : 31 mars, 1er et 2 avril 2026 (Aix-en-Provence), avec une promesse d’immersion et de rencontres structurées.
👉 Intéressé ? Inscrivez-vous ici
© Ditex
Francis Rosales
Président - 360Sharing
Directeur - Rencontre Ditex Nouvelle Génération
Téléphone : 06 63 46 12 80
Email : francis@360sharing.fr
www.360sharing.fr
66 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
