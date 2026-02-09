DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

Chez Exotismes, plusieurs prises de parole convergent : le DITEX est déjà un rendez-vous installé, mais la nouvelle formule 2026 pousse le groupe à se mobiliser fortement.



Loïc Lamour, Responsable des ventes, annonce un format en phase avec l’époque :

« Le DITEX revient dans un nouveau format, avec une formule inédite, plus dans l’air du temps. »



Guilhem Martin, Délégué commercial, résume la promesse en une phrase qui marque :

« C’est une immersion totale : un site privatisé pendant 48 heures. On oublie le salon classique. »



Il évoque également des marqueurs “efficacité” :

« 20 rendez-vous garantis (…) et du networking premium. »



Enfin, Nelson De Almeida, responsable commercial, revient au fil rouge de la plupart des ambassadeurs : la dimension relationnelle.

« Le DITEX est pour nous l’occasion de remettre l’humain au centre de nos relations commerciales. »

Et appelle à rejoindre le mouvement :

« Soyez acteurs de ce changement. »