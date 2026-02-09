TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence


C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues du secteur acceptent de s’exprimer publiquement en vidéo pour soutenir la révolution DITEX, portée par Francis Rosales et toute l'équipe de 360Sharing, alors qu’ils ne l’avaient jamais fait jusque-là. Leur point commun : ils décrivent une rupture de format et une promesse de rencontres plus « utiles », plus « humaines », plus « engageantes ».


Rédigé par le DITEX le Lundi 16 Février 2026 à 06:25

© The Camp © Ditex
© The Camp © Ditex
CroisiEurope
Au cœur du dispositif annoncé pour 2026 : un rendez-vous présenté comme une immersion sur Aix-en-Provence, avec un cadre pensé pour intensifier les échanges et renforcer la qualité du networking.

Les organisateurs évoquent notamment près de 120 top décideurs, 300 agents de voyages, des rendez-vous garantis et une logique d'événement « hors du salon classique ».

« Avant le business, il y a la confiance »


Pour Guillaume Linton, Président de ASIA, le choix d’associer son groupe à l’édition 2026 repose d’abord sur une intention : remettre l’humain au centre de la relation commerciale.

« Cet événement remet l’humain au centre. Avant le business, il y a la confiance. «

Dans une industrie où la recommandation, la relation et l’expérience restent structurantes, il rappelle que la confiance se construit autant par la parole que par les rencontres.

« Elle se construit (…) grâce au partage de nos expériences et de nos récits de voyages. »

Ce qu’il retient de la nouvelle formule, c’est précisément l’ambition de dépasser le modèle du salon.

« Plus qu’un salon, c’est une immersion collective, presque un team building. »

« Un concept inédit » : la promesse d’un rendez-vous plus expérientiel


Même tonalité chez Myriam Tord, cofondatrice du Helpdesk du Tourisme, qui insiste sur l’originalité du concept et sur une programmation élargie.

« Le DITEX nouvelle version débarque en 2026 : il ne faut pas rater ça. On va être sur un concept inédit. »

Elle met en avant un format qui mélange contenus, ateliers et moments informels : conférences, formation, workshops, mais aussi des temps de convivialité assumés.

« C’est vraiment une nouvelle façon de créer du business, de pouvoir partager des moments off. »

Et elle assume ce que beaucoup observent sur le terrain :
« Les meilleures rencontres, elles se font lors de soirées et d’événements. »

Un format « repensé » et des partenaires qui s’engagent


Du côté de Ponant, Stéphane Grillon, Directeur des ventes France, Belgique et Suisse, dit avoir été séduit par une approche qu’il juge à la fois concrète et orientée partenariats.

« J’adore ce format qui a été totalement repensé, renouvelé, avec des moments vraiment originaux, concrets et brillants pour renforcer nos partenariats. »

Il revendique aussi une appétence pour l’innovation événementielle :
« Chez Ponant, on adore les formats innovants. »

Et confirme la présence de la marque :
« Ponant sera au DITEX 2026. »

Exotismes : « On oublie le salon classique »


Chez Exotismes, plusieurs prises de parole convergent : le DITEX est déjà un rendez-vous installé, mais la nouvelle formule 2026 pousse le groupe à se mobiliser fortement.

Loïc Lamour, Responsable des ventes, annonce un format en phase avec l’époque :
« Le DITEX revient dans un nouveau format, avec une formule inédite, plus dans l’air du temps. »

Guilhem Martin, Délégué commercial, résume la promesse en une phrase qui marque :
« C’est une immersion totale : un site privatisé pendant 48 heures. On oublie le salon classique. »

Il évoque également des marqueurs “efficacité” :
« 20 rendez-vous garantis (…) et du networking premium. »

Enfin, Nelson De Almeida, responsable commercial, revient au fil rouge de la plupart des ambassadeurs : la dimension relationnelle.
« Le DITEX est pour nous l’occasion de remettre l’humain au centre de nos relations commerciales. »
Et appelle à rejoindre le mouvement :
« Soyez acteurs de ce changement. »

Un engagement fort pour remettre la relation et la confiance au cœur de l'industrie


À l’Office National Israélien de Tourisme, les voix s’unissent pour soutenir la vision du DITEX 2026 :

Laurent Gahnassia, directeur communication et RP, souligne l'intention première de ce partenariat :
« J'ai choisi d'être partenaire car cet événement remet l’humain au centre. Avant le business, il y a la confiance. »

Faouzi SEBBANE, responsable marketing, décrit une expérience qui dépasse le cadre professionnel habituel :
« Plus qu’un salon, c’est une immersion collective, presque un team-building où chacun vient transmettre ce qui l’inspire. »

Il rappelle également les piliers d'efficacité du nouveau format :
« 120 top décideurs, 300 agents de voyages, des rendez-vous garantis et de nombreux espaces de networking. »

Pourquoi ce soutien est notable

Au-delà des promesses chiffrées, ce qui frappe est la nature du soutien : des personnalités et marques qui, de leur propre aveu, n’avaient pas l’habitude de s’exposer ainsi pour un événement, acceptent cette fois de le faire. Dans leurs messages, la « révolution » tient moins à un empilement d’animations qu’à un positionnement : moins de logique « stand », plus de logique « expérience » ; moins de flux, plus de densité ; plus de temps partagé, plus de confiance.

Le rendez-vous est annoncé sur trois dates : 31 mars, 1er et 2 avril 2026 (Aix-en-Provence), avec une promesse d’immersion et de rencontres structurées.

👉 Intéressé ? Inscrivez-vous ici


© Ditex
© Ditex
Francis Rosales
Président - 360Sharing
Directeur - Rencontre Ditex Nouvelle Génération

Téléphone : 06 63 46 12 80
Email : francis@360sharing.fr

www.360sharing.fr
66 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS


Lu 646 fois

Tags : ditex
Notez

