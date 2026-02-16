On voit bien que la dernière minute tend à grossir et que le moment du choix des vacances se fait de plus en plus tardivement

Sur les courts séjours, on a fait plus de 40 %

Il n’y a pas de raison que 2026 soit une mauvaise saison, mais elle va probablement s’inscrire encore dans la logique de la dernière minute

Le bilan de l’apparaît globalement, mais confirme plusieurs tendances du marché. "", observe Stéphane Michel.Lades vacances s’accentue également, avec des séjours plus courts mais plus fréquents, notamment hors saison estivale. "", précise-t-il.Si l’été reste stable, la saisonnalité se transforme, portée par une: retraités, familles avec jeunes enfants, étudiants ou couples sans contraintes scolaires.Pour 2026, le démarrage apparaît plus calme, mais sans inquiétude majeure. "", estime Stéphane Michel.