Créé il y a 12 ans, ZEcamping revendique un positionnement singulier dans l’écosystème de l’hôtellerie de plein air, celui d’un tour-opérateur B2B spécialisé dans la distribution.
Dans un secteur marqué par la fragmentation de l’offre et la multiplicité des acteurs, l’entreprise mise sur une sélection rigoureuse des produits.
"On n’est pas un généraliste, on est plutôt un spécialiste. On en a moins que les autres, mais on connaît ce qu’on a", résume Stéphane Michel, Directeur du Développement de ZEcamping.
Avec près de 7 500 campings en France, l’hôtellerie de plein air reste un univers complexe pour les réseaux de distribution traditionnels. ZEcamping entend justement jouer un rôle d’intermédiaire expert, en proposant une offre lisible et qualifiée.
"Notre logique a été d’arriver avec une offre plus fine, plus claire, dans un produit qui peut parfois être perçu comme opaque par la distribution", explique-t-il.
Cette exigence se traduit notamment par un travail approfondi sur la sélection des sites, mais aussi sur les contenus, textes et visuels, mis à disposition des distributeurs.
2025 : une saison solide, marquée par la montée de la dernière minute
Le bilan de l’année 2025 apparaît globalement positif, mais confirme plusieurs tendances du marché. "On voit bien que la dernière minute tend à grossir et que le moment du choix des vacances se fait de plus en plus tardivement", observe Stéphane Michel.
La fragmentation des vacances s’accentue également, avec des séjours plus courts mais plus fréquents, notamment hors saison estivale. "Sur les courts séjours, on a fait plus de 40 %", précise-t-il.
Si l’été reste stable, la saisonnalité se transforme, portée par une diversité de clientèles : retraités, familles avec jeunes enfants, étudiants ou couples sans contraintes scolaires.
Pour 2026, le démarrage apparaît plus calme, mais sans inquiétude majeure. "Il n’y a pas de raison que 2026 soit une mauvaise saison, mais elle va probablement s’inscrire encore dans la logique de la dernière minute", estime Stéphane Michel.
Diversification de l’offre et développement de nouveaux produits
Pour 2026, ZEcamping poursuit un premier axe de développement : l’élargissement de son portefeuille de destinations.
L’entreprise renforce sa présence sur de nouvelles zones, comme les Châteaux de la Loire ou les Gorges du Verdon, tout en conservant une forte orientation littorale.
"Même si on cherche la diversification, plus de 85 % de l’attente client reste tournée vers la mer", rappelle Stéphane Michel.
Parallèlement, le tour-opérateur développe une offre plus atypique, entre nature et confort, afin de répondre à l’évolution des attentes.
"On essaie de répondre à des produits un peu plus nature, comme des tentes lodges ou des hébergements qui allient l’esprit d’hier avec le confort d’aujourd’hui", explique-t-il.
Cette diversification passe aussi par une stratégie d’investissement direct. Depuis trois ans, ZEcamping pose ses propres hébergements au sein de campings partenaires, afin de mieux maîtriser l’offre et d’adapter les produits à leur environnement.
Pour la suite, à moyen terme, ZEcamping entend poursuivre un développement maîtrisé, fidèle à son ADN d’entreprise indépendante. "On est 22 collaborateurs, 100 % français, 100 % indépendants. On se développe avec réflexion et à un rythme qui nous permet de grandir sereinement", souligne Stéphane Michel.
La multidiffusion, levier de croissance pour les campings indépendants
Dans un secteur marqué par la concentration des grands groupes et l’arrivée de fonds d’investissement, de nombreux campings indépendants cherchent de nouveaux relais de croissance. "Il reste beaucoup de campings de milieu de gamme qui n’ont pas la capacité structurelle pour gérer la distribution", analyse Stéphane Michel.
Pour répondre à ce besoin, ZEcamping a développé une solution de diffusion multicanale permettant aux campings d’être présents sur les grandes plateformes internationales. "Avec une connexion simple, ils peuvent être visibles sur Airbnb, Abritel, HomeToGo ou d’autres plateformes", explique-t-il.
Cette activité connaît une croissance rapide : ZEcamping compte aujourd’hui 400 campings partenaires sur ce segment, avec une forte performance sur les courts séjours en ailes de saison.
