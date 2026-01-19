TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable


Le Maroc est une terre de couleurs, de cultures et de rencontres. Mais un voyage sur mesure ne se limite pas à suivre un itinéraire : c’est une aventure humaine qui vous laisse des souvenirs uniques.
Avec nos circuits personnalisés, chaque étape est pensée pour vous offrir authenticité et confort. Vous ne visiterez pas seulement des lieux emblématiques comme Marrakech, les dunes de Merzouga et Erg Chegaga ou les oasis du Sud, vous rencontrerez des habitants, partagerez leur culture et découvrirez leur quotidien.


Rédigé par Naga Travel le Lundi 19 Janvier 2026

© Laura Leclair Delord
CroisiEurope

Un voyage au Maroc sur mesure, c’est :


Des paysages à couper le souffle : dunes dorées, vallées verdoyantes, montagnes majestueuses.
Des rencontres authentiques : artisans, guides locaux, familles d’accueil.
Des souvenirs mémorables : repas traditionnels, balades à dos de dromadaire, soirées sous les étoiles.

Que vous soyez à la recherche d’aventure, de culture ou de détente, chaque voyage est adapté à vos envies, tout en respectant votre rythme et votre style.

Offrez-vous un voyage qui restera gravé dans votre mémoire : le Maroc comme vous ne l’avez jamais vécu.

© Laura Leclair Delord

Hassan Laghfiri – Fondateur de NAGA TRAVEL

© Laura Leclair Delord
Avec 22 ans d’expérience sur le terrain, Hassan Laghfiri a fondé NAGA TRAVEL avec une seule ambition : faire de chaque voyage au Maroc une expérience unique et inoubliable.

Chez NAGA TRAVEL, le suivi de votre circuit commence dès sa création et continue jusqu’à votre retour, assuré par une équipe locale expérimentée et passionnée. Notre rêve est que votre voyage se déroule dans les meilleures conditions, avec une assistance complète 24h/24, pour que vous puissiez profiter pleinement de chaque instant.

Avec NAGA TRAVEL, découvrez le Maroc autrement : authentique, sécurisé et mémorable.

Nous organisons des voyages adaptés à toutes vos envies :

Séjours Yoga, pour se ressourcer et se reconnecter
Circuits villes impériales, pour découvrir la richesse culturelle et historique du Maroc
Trekking dans le désert et la montagne, pour les amateurs de nature et d’aventure
Circuits 4x4 avec chauffeur, pour explorer les paysages spectaculaires en toute sécurité.

Nous créons des voyages pour :

Individuels, pour explorer à votre rythme
Entre amis, pour partager des moments uniques
Groupes d’entreprise, pour combiner aventure et cohésion d’équipe

Avec NAGA TRAVEL, chaque voyage est pensé pour être inoubliable, rempli de rencontres, de découvertes et de souvenirs exceptionnels.
© Naga Travel

Week-end à Marrakech et Désert d’Agafay avec NAGA TRAVEL

Envie d’une évasion courte mais mémorable ? Avec NAGA TRAVEL, découvrez Marrakech et ses alentours lors d’un week-end inoubliable.

Marrakech ville impériale : explorez les souks colorés, les palais majestueux et la médina animée.
Désert d’Agafay : partez pour une aventure unique au cœur de ce désert rocheux, avec balades à dos de dromadaire et coucher de soleil magique.

Que ce soit pour un séjour individuel, entre amis ou en petit groupe, nous vous garantissons une expérience authentique, confortable et sur mesure.
© Naga Travel

Contact : NAGA TRAVEL Réceptive Au Maroc

Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable
Hassan Laghfiri
contact@naga-travel.com
www.naga-travel.com
Hassan : + 212 644 777 405 WhatsApp

