Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable

Avec 22 ans d’expérience sur le terrain, Hassan Laghfiri a fondé NAGA TRAVEL avec une seule ambition : faire de chaque voyage au Maroc une expérience unique et inoubliable.



Chez NAGA TRAVEL, le suivi de votre circuit commence dès sa création et continue jusqu’à votre retour, assuré par une équipe locale expérimentée et passionnée. Notre rêve est que votre voyage se déroule dans les meilleures conditions, avec une assistance complète 24h/24, pour que vous puissiez profiter pleinement de chaque instant.



Avec NAGA TRAVEL, découvrez le Maroc autrement : authentique, sécurisé et mémorable.



Nous organisons des voyages adaptés à toutes vos envies :



Séjours Yoga, pour se ressourcer et se reconnecter

Circuits villes impériales, pour découvrir la richesse culturelle et historique du Maroc

Trekking dans le désert et la montagne, pour les amateurs de nature et d’aventure

Circuits 4x4 avec chauffeur, pour explorer les paysages spectaculaires en toute sécurité.