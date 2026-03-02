DTH Travel : expériences inédites au cœur du Cambodge, du Bhoutan et du Sri Lanka

Au nord-est du Cambodge, le Siempang Forest Lodge est un sanctuaire niché au cœur d’une forêt de plus de 130 000 hectares. Ici, les tentes safari sur pilotis se fondent dans la canopée. Le matin, le souffle du vent se mêle au chant des oiseaux, tandis que les animaux de la forêt évoluent librement dans le sanctuaire.



Chaque journée invite à ralentir. Balades guidées dans la forêt, observation d’oiseaux, croisières sur la rivière Sekong, rencontres avec les communautés locales… Tout est pensé pour découvrir le lien entre la nature et la vie quotidienne. Et puis, il y a ces moments simples mais magiques : un coucher de soleil, une conversation autour du feu, ou simplement le luxe de ne rien avoir d’urgent à faire.



À la tombée de la nuit, le confort revient naturellement. Au Khmer Canopy Restaurant, on savoure une cuisine locale raffinée dans un cadre chaleureux et reposant. Pendant le séjour, les clients peuvent profiter du spa ou de la piscine, ou simplement s’installer sur la terrasse privée de leur tente pour observer la forêt et apprécier le calme du lieu. Ces instants permettent de se ressourcer pleinement avant de reprendre la route du lendemain. Deux à trois nuits suffisent pour repartir avec un autre visage du Cambodge, loin des circuits touristiques classiques.

