DTH Travel : expériences inédites au cœur du Cambodge, du Bhoutan et du Sri Lanka

Certaines régions du Cambodge, du Bhoutan et du Sri Lanka offrent encore des expériences rares, loin des circuits classiques. Avec DTH Travel, vos clients découvrent ces territoires autrement : paysages préservés, rencontres authentiques et traditions vivantes transforment chaque voyage en un moment mémorable.


Rédigé par DTH Travel le Lundi 2 Mars 2026 à 06:46

Dzong de Trongsa, Bhoutan © DTH Travel
Dzong de Trongsa, Bhoutan © DTH Travel
Il y a des voyages que l’on observe… et d’autres que l’on vit pleinement. Depuis plusieurs années, DTH Travel conçoit des itinéraires hors des sentiers battus, combinant immersion, confort et authenticité. Hébergements pleinement intégrés à leur environnement, étapes soigneusement choisies et rencontres locales enrichissantes : tout est pensé pour faire ressentir l’âme du pays.

Trois programmes incarnent cette approche : le nord-est du Cambodge, l’Est du Bhoutan et Kandy au Sri Lanka. Trois destinations différentes, trois expériences uniques à proposer à vos clients pour leur offrir des voyages inoubliables.

Cambodge : l’ultime frontière sauvage

Siempang Forest Lodge, Cambodge © DTH Travel
Siempang Forest Lodge, Cambodge © DTH Travel
Au nord-est du Cambodge, le Siempang Forest Lodge est un sanctuaire niché au cœur d’une forêt de plus de 130 000 hectares. Ici, les tentes safari sur pilotis se fondent dans la canopée. Le matin, le souffle du vent se mêle au chant des oiseaux, tandis que les animaux de la forêt évoluent librement dans le sanctuaire.

Chaque journée invite à ralentir. Balades guidées dans la forêt, observation d’oiseaux, croisières sur la rivière Sekong, rencontres avec les communautés locales… Tout est pensé pour découvrir le lien entre la nature et la vie quotidienne. Et puis, il y a ces moments simples mais magiques : un coucher de soleil, une conversation autour du feu, ou simplement le luxe de ne rien avoir d’urgent à faire.

À la tombée de la nuit, le confort revient naturellement. Au Khmer Canopy Restaurant, on savoure une cuisine locale raffinée dans un cadre chaleureux et reposant. Pendant le séjour, les clients peuvent profiter du spa ou de la piscine, ou simplement s’installer sur la terrasse privée de leur tente pour observer la forêt et apprécier le calme du lieu. Ces instants permettent de se ressourcer pleinement avant de reprendre la route du lendemain. Deux à trois nuits suffisent pour repartir avec un autre visage du Cambodge, loin des circuits touristiques classiques.

Bhoutan : royaume confidentiel à l’Est

Mme. Yangzom avec un kira traditionnel © DTH Travel
Mme. Yangzom avec un kira traditionnel © DTH Travel
Si l’Ouest du Bhoutan concentre la majorité des visiteurs, l’Est réserve un royaume plus intime. La route serpente à travers les vallées de Trongsa et Bumthang, où dzongs et temples se fondent dans les forêts de pins et où chaque geste des habitants raconte l’histoire du pays. Ici, la culture se vit dans le quotidien, et les rencontres deviennent des moments de transmission.

Vers Mongar et Lhuentse, les villages de tisserands dévoilent le prestigieux Kishuthara, textile raffiné du Bhoutan. Chaque motif raconte une histoire familiale, chaque création est le fruit de mois de patience et d’un savoir transmis de génération en génération. Ces textiles ne sont pas de simples objets : ils sont le reflet d’une culture vivante et profondément ancrée.

La traversée se termine à Samdrup Jongkhar, un carrefour historique où traditions bhoutanaises et influences indiennes se rencontrent. Marchés, temples et échanges avec les habitants offrent une perspective inattendue sur le royaume, loin des sentiers touristiques. L’Est du Bhoutan se découvre ainsi à travers ses paysages, ses habitants et ses traditions, pour un voyage authentique et mémorable.

Sri Lanka : Kandy, au cœur d’un royaume vivant

Temple de la Dent, Sri Lanka © DTH Travel
Temple de la Dent, Sri Lanka © DTH Travel
À Kandy, le passé et le présent se rencontrent à chaque coin de rue. Le Temple de la Dent, avec le murmure des fidèles et l’odeur de l’encens, donne le ton dès le début du voyage.

Le Palais Royal et le Musée National dévoilent un patrimoine riche, mais ce sont les gestes quotidiens des habitants et des artisans qui font vivre le royaume : le bois sculpté, la joaillerie traditionnelle, les percussions et la danse rythment la ville et témoignent d’un savoir-faire transmis depuis des générations.

Flâner dans les ruelles ou longer le lac de Kandy, c’est sentir le rythme d’un royaume encore vivant, où chaque rencontre, chaque détail et chaque geste racontent l’histoire de l’identité, de la créativité et de la fierté locale. À Kandy, le patrimoine se découvre au rythme de la vie locale : marchés, artisans et traditions rythment chaque journée, offrant une immersion authentique au Sri Lanka.

DTH Travel, votre partenaire en Asie



