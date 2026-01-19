Commencez l’année 2026 en explorant l’Asie autrement

Réceptif de référence en Asie, DTH Travel accompagne depuis plus de 65 ans les tour-opérateurs et agences de voyage dans la conception de voyages authentiques, responsables et à forte valeur ajoutée. Présent aujourd’hui dans 14 destinations en Asie, DTH Travel s’appuie sur des équipes locales expérimentées pour créer des expériences en phase avec les attentes de la clientèle internationale, et en particulier du marché français.
À l’écoute constante des évolutions de la demande, DTH Travel continue de se réinventer et vous dévoile, en ce début d’année, une sélection d’expériences exclusives. Pensées pour enrichir vos productions Asie, elles répondent à l’envie croissante des voyageurs de découvrir l’Asie autrement, à travers des itinéraires plus immersifs, plus confidentiels et porteurs de sens.
À l’écoute constante des évolutions de la demande, DTH Travel continue de se réinventer et vous dévoile, en ce début d’année, une sélection d’expériences exclusives. Pensées pour enrichir vos productions Asie, elles répondent à l’envie croissante des voyageurs de découvrir l’Asie autrement, à travers des itinéraires plus immersifs, plus confidentiels et porteurs de sens.
Camiguin, Philippines : une île confidentielle façonnée par les volcans et la mer
Encore méconnue du grand public, Camiguin séduit par un environnement naturel spectaculaire et préservé. Cette petite île du nord de Mindanao, entourée de sept volcans, offre une grande diversité de paysages : volcans actifs, sources chaudes naturelles, cascades et fonds marins riches en biodiversité.
Le Sunken Cemetery, reconnaissable à sa grande croix émergeant de la mer, est aujourd’hui une zone marine protégée. Ce site emblématique de l’île abrite notamment des palourdes géantes et une diversité sous-marine remarquable, idéale pour l’observation de la faune et flore marines dans une approche respectueuse de l’environnement.
Une destination particulièrement adaptée aux tour-opérateurs souhaitant diversifier leur offre sur les Philippines.
Le Sunken Cemetery, reconnaissable à sa grande croix émergeant de la mer, est aujourd’hui une zone marine protégée. Ce site emblématique de l’île abrite notamment des palourdes géantes et une diversité sous-marine remarquable, idéale pour l’observation de la faune et flore marines dans une approche respectueuse de l’environnement.
Une destination particulièrement adaptée aux tour-opérateurs souhaitant diversifier leur offre sur les Philippines.
Bornéo : expériences culturelles au plus près des communautés locales
À Bornéo, DTH Travel propose des expériences immersives permettant aux voyageurs de découvrir la richesse des cultures locales et la biodiversité spectaculaire de l’île, avec des approches différentes selon les régions.
À l’intérieur des terres : traditions et vie en harmonie avec la forêt
Dans les forêts profondes du Sarawak, les communautés Iban vivent au rythme de la nature et des traditions transmises de génération en génération. Au bord de la rivière Lemanak, le longhouse Ngemah, grande maison commune traditionnelle, devient le lieu idéal pour partager des moments du quotidien, découvrir les savoir-faire artisanaux et assister aux chants et danses traditionnels. Une invitation à s’émerveiller et à se reconnecter à des modes de vie profondément authentiques, loin du tourisme de masse.
Le long de la côte : la vie et les traditions au fil de l’eau
Sur les rives et villages côtiers, la mer rythme le quotidien des communautés Bajau Laut et Melanau. Les habitants vivent au plus près de l’eau, entre pirogues et pêche traditionnelle. Les voyageurs découvrent un monde où la mer et la vie s’entrelacent, où chaque geste raconte une histoire, et où chaque rencontre révèle une autre facette de l’identité culturelle de Bornéo.
L’ensemble de ces programmes est conçu pour des groupes à taille humaine, garantissant des échanges de qualité et une organisation fluide pour les professionnels.
À l’intérieur des terres : traditions et vie en harmonie avec la forêt
Dans les forêts profondes du Sarawak, les communautés Iban vivent au rythme de la nature et des traditions transmises de génération en génération. Au bord de la rivière Lemanak, le longhouse Ngemah, grande maison commune traditionnelle, devient le lieu idéal pour partager des moments du quotidien, découvrir les savoir-faire artisanaux et assister aux chants et danses traditionnels. Une invitation à s’émerveiller et à se reconnecter à des modes de vie profondément authentiques, loin du tourisme de masse.
Le long de la côte : la vie et les traditions au fil de l’eau
Sur les rives et villages côtiers, la mer rythme le quotidien des communautés Bajau Laut et Melanau. Les habitants vivent au plus près de l’eau, entre pirogues et pêche traditionnelle. Les voyageurs découvrent un monde où la mer et la vie s’entrelacent, où chaque geste raconte une histoire, et où chaque rencontre révèle une autre facette de l’identité culturelle de Bornéo.
L’ensemble de ces programmes est conçu pour des groupes à taille humaine, garantissant des échanges de qualité et une organisation fluide pour les professionnels.
Découvrez Chanthaburi, le joyau méconnu de l’Est thaïlandais
À seulement quelques heures de Bangkok, Chanthaburi dévoile une Thaïlande authentique, riche d’histoire et de traditions. Entre ses maisons en bois bordant la Chanthaboon River et la majestueuse cathédrale de l’Immaculée Conception, ornée de vitraux français et de milliers de pierres précieuses locales, la ville séduit par son patrimoine et son atmosphère unique.
Dans notre circuit Chanthaburi Gems, vos clients participent à l’un des ateliers communautaires les plus emblématiques de la région, soutenu par la Reine, pour découvrir l’art du tressage de bambou à partir de matériaux naturels, selon des techniques ancestrales transmises de génération en génération.
Le voyage se poursuit avec la visite d’un musée consacré à la veuve d’un ancien roi, la Reine Rambhai Barni. Les voyageurs découvrent comment cette souveraine a continué à soutenir la population locale en gérant une ferme expérimentale et en transmettant aux villageois des méthodes agricoles durables et efficaces. La visite comprend sa résidence ainsi que certaines de ses pièces privées, offrant un regard intime et touchant sur la vie de celle que l’on surnomme la Queen of Hearts.
Dans notre circuit Chanthaburi Gems, vos clients participent à l’un des ateliers communautaires les plus emblématiques de la région, soutenu par la Reine, pour découvrir l’art du tressage de bambou à partir de matériaux naturels, selon des techniques ancestrales transmises de génération en génération.
Le voyage se poursuit avec la visite d’un musée consacré à la veuve d’un ancien roi, la Reine Rambhai Barni. Les voyageurs découvrent comment cette souveraine a continué à soutenir la population locale en gérant une ferme expérimentale et en transmettant aux villageois des méthodes agricoles durables et efficaces. La visite comprend sa résidence ainsi que certaines de ses pièces privées, offrant un regard intime et touchant sur la vie de celle que l’on surnomme la Queen of Hearts.
L’expérience est ici multi-sensorielle ; entre atelier de cuisine thaïe aux saveurs authentiques, balade dans les « Everglades thaïlandais » où les lotus multicolores flottent sur des eaux paisibles, parfum du poivre, ancien « or noir » de la région, douceur des fruits tropicaux et éclat des pierres précieuses taillées au Chanthaburi Gem Centre.
Chanthaburi se révèle ainsi comme une destination discrète et fascinante. Proposez à vos clients une Thaïlande confidentielle et mémorable, loin des clichés.
Chanthaburi se révèle ainsi comme une destination discrète et fascinante. Proposez à vos clients une Thaïlande confidentielle et mémorable, loin des clichés.
Mathilde Thrierr, votre interlocutrice dédiée pour le marché français
Afin de renforcer son accompagnement auprès des professionnels français, DTH Travel confie le développement du marché français à Mathilde Thrierr, Business Development Manager basée à Bangkok. Spécialiste de l’Asie, forte de plusieurs années d’expérience au sein de tour-opérateurs en France et à l’international, Mathilde possède une connaissance approfondie du marché français, de ses enjeux et des attentes des clients.
Mathilde devient votre contact privilégié pour l’élaboration de programmes sur mesure, l’adaptation des produits aux attentes de vos clients et le suivi commercial et opérationnel de vos projets en Asie.
Mathilde devient votre contact privilégié pour l’élaboration de programmes sur mesure, l’adaptation des produits aux attentes de vos clients et le suivi commercial et opérationnel de vos projets en Asie.
DTH Travel, votre partenaire en Asie
Porté par des équipes locales expérimentées, attentives aux attentes des professionnels, et par une vision engagée du tourisme responsable, DTH Travel accompagne les tour-opérateurs dans la création de voyages singuliers en Asie. Contactez nos équipes dès aujourd’hui pour construire ensemble des itinéraires sur mesure et offrir à vos clients une Asie authentique et confidentielle.
Autres articles
-
DTH Travel : Voyager autrement au cœur de la Thaïlande, du Vietnam et des Philippines
-
DTH Travel renforce la formation de ses guides avec un ouvrage de référence
-
Voyager autrement : l’engagement RSE au cœur de l’expérience DTH Travel
-
Le réceptif DTH Travel soutient Myanmar suite au séisme
-
DTH Travel : une croissance exceptionnelle et une stratégie ambitieuse