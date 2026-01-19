Commencez l’année 2026 en explorant l’Asie autrement

À Bornéo, DTH Travel propose des expériences immersives permettant aux voyageurs de découvrir la richesse des cultures locales et la biodiversité spectaculaire de l’île, avec des approches différentes selon les régions.



À l’intérieur des terres : traditions et vie en harmonie avec la forêt

Dans les forêts profondes du Sarawak, les communautés Iban vivent au rythme de la nature et des traditions transmises de génération en génération. Au bord de la rivière Lemanak, le longhouse Ngemah, grande maison commune traditionnelle, devient le lieu idéal pour partager des moments du quotidien, découvrir les savoir-faire artisanaux et assister aux chants et danses traditionnels. Une invitation à s’émerveiller et à se reconnecter à des modes de vie profondément authentiques, loin du tourisme de masse.



Le long de la côte : la vie et les traditions au fil de l’eau

Sur les rives et villages côtiers, la mer rythme le quotidien des communautés Bajau Laut et Melanau. Les habitants vivent au plus près de l’eau, entre pirogues et pêche traditionnelle. Les voyageurs découvrent un monde où la mer et la vie s’entrelacent, où chaque geste raconte une histoire, et où chaque rencontre révèle une autre facette de l’identité culturelle de Bornéo.



L’ensemble de ces programmes est conçu pour des groupes à taille humaine, garantissant des échanges de qualité et une organisation fluide pour les professionnels.