Qu'est-ce que la personnalisation d'un séjour touristique avec un assistant IA ?
La personnalisation par IA marque une rupture conceptuelle avec les approches traditionnelles du marketing touristique.
Là où la segmentation classique classe les voyageurs en profils types (familles avec enfants, couples seniors, millennials aventuriers), l'assistant IA opère un basculement radical : il traite chaque personne comme un individu unique, doté de préférences spécifiques, de contraintes particulières et d'un contexte évolutif.
Par exemple, dans une approche segmentée classique, un couple de trentenaires sans enfant recevra généralement des propositions orientées vers l'aventure et la découverte culturelle.
L'assistant IA, lui, détectera que ce couple cherche peut-être justement un séjour relaxant en bord de mer, avec des options gastronomiques, parce qu'ils ont mentionné leur fatigue professionnelle et leur passion pour la cuisine locale.
Par ailleurs, l’assistant permet un ajustement en temps réel.
Contrairement aux questionnaires statiques qui figent les préférences dès la première interaction, l'IA peut adapter dynamiquement ses propositions au fur et à mesure du dialogue via chatbot.
Chaque réponse affine la compréhension, chaque hésitation devient une information, chaque précision reconfigure l'offre suggérée.
Cela permet de proposer une expérience voyageur totalement unique !
Là où la segmentation classique classe les voyageurs en profils types (familles avec enfants, couples seniors, millennials aventuriers), l'assistant IA opère un basculement radical : il traite chaque personne comme un individu unique, doté de préférences spécifiques, de contraintes particulières et d'un contexte évolutif.
Par exemple, dans une approche segmentée classique, un couple de trentenaires sans enfant recevra généralement des propositions orientées vers l'aventure et la découverte culturelle.
L'assistant IA, lui, détectera que ce couple cherche peut-être justement un séjour relaxant en bord de mer, avec des options gastronomiques, parce qu'ils ont mentionné leur fatigue professionnelle et leur passion pour la cuisine locale.
Par ailleurs, l’assistant permet un ajustement en temps réel.
Contrairement aux questionnaires statiques qui figent les préférences dès la première interaction, l'IA peut adapter dynamiquement ses propositions au fur et à mesure du dialogue via chatbot.
Chaque réponse affine la compréhension, chaque hésitation devient une information, chaque précision reconfigure l'offre suggérée.
Cela permet de proposer une expérience voyageur totalement unique !
Ce que l'IA change concrètement dans l'expérience client
La capacité de traitement différencie radicalement l'IA d'un conseiller humain, aussi expérimenté soit-il.
Un agent de voyage chevronné jongle mentalement avec une dizaine de variables simultanées : budget, dates, destinations souhaitées, composition du groupe, rythme préféré.
L'assistant IA peut en gérer des centaines : préférences culinaires détaillées, sensibilités climatiques, contraintes d'accessibilité, centres d'intérêt culturels multiples, niveau d'activité physique, besoins de connexion internet, allergies, précédents voyages et leurs appréciations.
A lire aussi : Comment créer des fiches voyage personnalisées avec l'IA générative ?
Cette ampleur n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre une précision impossible autrement. Par exemple, quand un client mentionne qu'il a adoré son séjour à Kyoto mais trouvé Tokyo trop intense, l'IA peut instantanément identifier les caractéristiques communes à privilégier : patrimoine culturel préservé, rythme modéré, authenticité, dimension contemplative, tout en écartant les mégapoles surpeuplées de l’archipel nippon.
L'IA peut traduire des expressions vagues ("quelque chose de différent") en critères opérationnels, synthétiser des demandes contradictoires en options cohérentes, et proposer des alternatives que le client n'avait pas envisagées mais qui correspondent parfaitement à ses critères implicites.
Là où les échanges par email s'étalent sur plusieurs jours avec des allers-retours laborieux, la conversation avec l'IA permet de tester, ajuster et affiner une proposition en quelques minutes, avec une patience infinie et une mémoire parfaite de tous les éléments discutés.
Un agent de voyage chevronné jongle mentalement avec une dizaine de variables simultanées : budget, dates, destinations souhaitées, composition du groupe, rythme préféré.
L'assistant IA peut en gérer des centaines : préférences culinaires détaillées, sensibilités climatiques, contraintes d'accessibilité, centres d'intérêt culturels multiples, niveau d'activité physique, besoins de connexion internet, allergies, précédents voyages et leurs appréciations.
A lire aussi : Comment créer des fiches voyage personnalisées avec l'IA générative ?
Cette ampleur n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre une précision impossible autrement. Par exemple, quand un client mentionne qu'il a adoré son séjour à Kyoto mais trouvé Tokyo trop intense, l'IA peut instantanément identifier les caractéristiques communes à privilégier : patrimoine culturel préservé, rythme modéré, authenticité, dimension contemplative, tout en écartant les mégapoles surpeuplées de l’archipel nippon.
L'IA peut traduire des expressions vagues ("quelque chose de différent") en critères opérationnels, synthétiser des demandes contradictoires en options cohérentes, et proposer des alternatives que le client n'avait pas envisagées mais qui correspondent parfaitement à ses critères implicites.
Là où les échanges par email s'étalent sur plusieurs jours avec des allers-retours laborieux, la conversation avec l'IA permet de tester, ajuster et affiner une proposition en quelques minutes, avec une patience infinie et une mémoire parfaite de tous les éléments discutés.
Quels sont les impacts business pour une agence ou un tour opérateur ?
Le gain de temps commercial se mesure immédiatement.
Là où un conseiller consacrait une heure à qualifier un prospect, poser les bonnes questions, rechercher des options et formuler une première proposition, l'IA effectue ce travail en quelques minutes.
Le conseiller humain intervient alors sur une base déjà solide, pour affiner, rassurer et conclure, concentrant son expertise là où elle crée le plus de valeur.
L'augmentation de la valeur perçue transcende le simple service.
Un client qui reçoit une proposition véritablement personnalisée, démontrant qu'on a compris ses contraintes spécifiques, anticipé ses besoins non formulés et imaginé des options adaptées à sa situation unique, perçoit un niveau d'attention et de professionnalisme supérieur.
Cette perception justifie des tarifs plus élevés et renforce la fidélisation.
La différenciation devient dès lors tangible dans un marché saturé. Quand tous les opérateurs proposent les mêmes destinations aux mêmes périodes, l'expérience de personnalisation devient un avantage compétitif décisif. Le client ne compare plus seulement des forfaits interchangeables, mais évalue la qualité de compréhension et d'adaptation à ses besoins.
Un voyage configuré spécifiquement pour lui est difficilement comparable avec une offre standardisée, même moins chère.
Cette incommensurabilité protège les marges et valorise l'expertise plutôt que le volume.
Là où un conseiller consacrait une heure à qualifier un prospect, poser les bonnes questions, rechercher des options et formuler une première proposition, l'IA effectue ce travail en quelques minutes.
Le conseiller humain intervient alors sur une base déjà solide, pour affiner, rassurer et conclure, concentrant son expertise là où elle crée le plus de valeur.
L'augmentation de la valeur perçue transcende le simple service.
Un client qui reçoit une proposition véritablement personnalisée, démontrant qu'on a compris ses contraintes spécifiques, anticipé ses besoins non formulés et imaginé des options adaptées à sa situation unique, perçoit un niveau d'attention et de professionnalisme supérieur.
Cette perception justifie des tarifs plus élevés et renforce la fidélisation.
La différenciation devient dès lors tangible dans un marché saturé. Quand tous les opérateurs proposent les mêmes destinations aux mêmes périodes, l'expérience de personnalisation devient un avantage compétitif décisif. Le client ne compare plus seulement des forfaits interchangeables, mais évalue la qualité de compréhension et d'adaptation à ses besoins.
Un voyage configuré spécifiquement pour lui est difficilement comparable avec une offre standardisée, même moins chère.
Cette incommensurabilité protège les marges et valorise l'expertise plutôt que le volume.
Exemple d'assistant existant : le GPT "Trip Planner"
Un GPT, au sens simple, c’est une version spécifiquement configurée d’un modèle conversationnel. Il s’agit d’une instance paramétrée pour un usage précis.
Concrètement, un GPT spécialisé repose sur trois couches :
1. Des instructions système.
Elles définissent son comportement. Par exemple : agir comme conseiller voyage senior, poser des questions structurées, éviter les affirmations non vérifiées, reformuler systématiquement les besoins implicites.
2. Une base documentaire ou métier.
Cela peut être un catalogue interne, des fiches destinations, des conditions générales, une charte de marque, une base d’hébergements partenaires, voire des contraintes juridiques spécifiques.
Sans cette couche, il reste générique. Avec elle, il devient aligné sur l’offre réelle d’une agence.
3. Une logique de dialogue.
Le GPT n’attend pas passivement une demande complète. Il construit l’information. Il qualifie. Il priorise. Il arbitre entre plusieurs scénarios.
Concrètement, un GPT spécialisé repose sur trois couches :
1. Des instructions système.
Elles définissent son comportement. Par exemple : agir comme conseiller voyage senior, poser des questions structurées, éviter les affirmations non vérifiées, reformuler systématiquement les besoins implicites.
2. Une base documentaire ou métier.
Cela peut être un catalogue interne, des fiches destinations, des conditions générales, une charte de marque, une base d’hébergements partenaires, voire des contraintes juridiques spécifiques.
Sans cette couche, il reste générique. Avec elle, il devient aligné sur l’offre réelle d’une agence.
3. Une logique de dialogue.
Le GPT n’attend pas passivement une demande complète. Il construit l’information. Il qualifie. Il priorise. Il arbitre entre plusieurs scénarios.
Voici un exemple concret: le GPT "Trip Planner" créé par Eugene Klishevich.
Ici, on est face à un assistant public spécialisé dans l’orientation voyage.
Il ne vend rien. Il n’a pas accès aux stocks d’un tour opérateur et agit comme un conseiller exploratoire capable de structurer une réflexion et de produire un itinéraire cohérent à partir d’éléments progressifs.
À chaque réponse, il réduit l’incertitude et transforme une envie vague en critères opérationnels.
Il ne vend rien. Il n’a pas accès aux stocks d’un tour opérateur et agit comme un conseiller exploratoire capable de structurer une réflexion et de produire un itinéraire cohérent à partir d’éléments progressifs.
À chaque réponse, il réduit l’incertitude et transforme une envie vague en critères opérationnels.
Un échange type ne démarre jamais par "Voici trois forfaits". Il commence par une qualification intelligente. Par exemple :
Client : "Bonjour, je cherche une destination pour cet été avec ma famille."
Trip Planner : "Excellent ! Pour vous proposer les meilleures options, j'aurais quelques questions. Combien de personnes voyagent, et quel est l'âge des enfants si vous en avez ?"
Client : "Nous sommes quatre : deux adultes et deux enfants de 8 et 11 ans."
Trip Planner : "Parfait. Quelle est votre période de disponibilité cet été, et pour combien de temps environ ?"
Client : "Nous sommes flexibles en juillet ou août, pour deux semaines."
Trip Planner : "Super, deux semaines offrent de belles possibilités. Avez-vous des destinations en tête, ou cherchez-vous des suggestions ? Et quel est votre budget approximatif pour ce voyage ?"
Client : "On hésite entre l'Europe du Sud et peut-être quelque chose de plus exotique. Budget autour de 8000 euros pour les quatre."
Trip Planner : "Très bien. En termes d'activités, qu'est-ce qui plaît à toute la famille ? Plage et détente, découvertes culturelles, randonnées nature, parcs d'attractions, ou un mélange de tout ça ?"
Client : "Un mélange serait idéal, mais les enfants adorent surtout la plage et les activités nautiques. Nous aimons aussi visiter des sites historiques, mais sans que ce soit trop intense."
Trip Planner : "Parfait, je comprends mieux votre vision. Avec ces éléments, je vous propose deux scénarios distincts..."
….qui nous amènera probablement vers la Grèce insulaire ou le Portugal.
Client : "Bonjour, je cherche une destination pour cet été avec ma famille."
Trip Planner : "Excellent ! Pour vous proposer les meilleures options, j'aurais quelques questions. Combien de personnes voyagent, et quel est l'âge des enfants si vous en avez ?"
Client : "Nous sommes quatre : deux adultes et deux enfants de 8 et 11 ans."
Trip Planner : "Parfait. Quelle est votre période de disponibilité cet été, et pour combien de temps environ ?"
Client : "Nous sommes flexibles en juillet ou août, pour deux semaines."
Trip Planner : "Super, deux semaines offrent de belles possibilités. Avez-vous des destinations en tête, ou cherchez-vous des suggestions ? Et quel est votre budget approximatif pour ce voyage ?"
Client : "On hésite entre l'Europe du Sud et peut-être quelque chose de plus exotique. Budget autour de 8000 euros pour les quatre."
Trip Planner : "Très bien. En termes d'activités, qu'est-ce qui plaît à toute la famille ? Plage et détente, découvertes culturelles, randonnées nature, parcs d'attractions, ou un mélange de tout ça ?"
Client : "Un mélange serait idéal, mais les enfants adorent surtout la plage et les activités nautiques. Nous aimons aussi visiter des sites historiques, mais sans que ce soit trop intense."
Trip Planner : "Parfait, je comprends mieux votre vision. Avec ces éléments, je vous propose deux scénarios distincts..."
….qui nous amènera probablement vers la Grèce insulaire ou le Portugal.
Précisons que ce type d’assistant n’est pas réservé à quelques acteurs technologiques disposant de moyens importants !
Toute agence ou tout tour opérateur disposant d’un compte ChatGPT payant peut aujourd’hui créer son propre GPT personnalisé en quelques heures.
La configuration se fait simplement en définissant un rôle précis, des instructions métier, un ton adapté à la marque et, si nécessaire, en intégrant une base documentaire interne comme un catalogue de destinations, des fiches produits ou des contraintes commerciales.
Cet assistant peut rester un outil interne pour aider les conseillers à qualifier plus vite les prospects, ou être mis à disposition des clients sur un site web afin d’orienter les demandes avant l’intervention humaine.
L’enjeu n’est donc pas financier mais stratégique : décider si l’on souhaite piloter soi-même cette première couche de personnalisation ou la laisser aux outils généralistes accessibles à tous.
Toute agence ou tout tour opérateur disposant d’un compte ChatGPT payant peut aujourd’hui créer son propre GPT personnalisé en quelques heures.
La configuration se fait simplement en définissant un rôle précis, des instructions métier, un ton adapté à la marque et, si nécessaire, en intégrant une base documentaire interne comme un catalogue de destinations, des fiches produits ou des contraintes commerciales.
Cet assistant peut rester un outil interne pour aider les conseillers à qualifier plus vite les prospects, ou être mis à disposition des clients sur un site web afin d’orienter les demandes avant l’intervention humaine.
L’enjeu n’est donc pas financier mais stratégique : décider si l’on souhaite piloter soi-même cette première couche de personnalisation ou la laisser aux outils généralistes accessibles à tous.
Vers une alliance stratégique entre intelligence artificielle et expertise humaine
Autres articles
-
Turkish Airlines s’associe à Google pour améliorer la localisation des bagages
-
Sabre, PayPal et Mindtrip s’allient pour déployer une expérience d’IA de bout en bout
-
L’IA gagne du terrain dans les entreprises du tourisme, mais... (Infographie)
-
L’IA, nouveau moteur de compétitivité du tourisme en Île-de-France
-
Projet Genie : Google va-t-il révolutionner la promotion touristique ?
L’intelligence artificielle ne remplace pas l’expertise d’un professionnel du tourisme, elle en déplace le centre de gravité.
Elle prend en charge la qualification rapide, la structuration des besoins, l’exploration d’options multiples et la mise en cohérence de critères complexes, ce qui permet d’enrichir considérablement l’expérience client dès les premiers échanges.
Le conseiller humain, lui, conserve ce qui ne peut être automatisé : la compréhension fine des enjeux personnels, la gestion des imprévus, la négociation, la responsabilité commerciale et la capacité à créer une relation de confiance durable.
L’enjeu n’est donc pas de choisir entre l’IA et l’humain, mais d’orchestrer leur complémentarité.
En hybridant un assistant intelligent capable de préparer le terrain et un expert capable d’arbitrer, de sécuriser et d’incarner la promesse, les agences peuvent offrir une expérience plus fluide, plus précise et plus engageante.
C’est dans cette articulation que se joue la véritable différenciation, non dans la technologie seule, mais dans la manière dont elle amplifie un savoir-faire déjà existant.
Elle prend en charge la qualification rapide, la structuration des besoins, l’exploration d’options multiples et la mise en cohérence de critères complexes, ce qui permet d’enrichir considérablement l’expérience client dès les premiers échanges.
Le conseiller humain, lui, conserve ce qui ne peut être automatisé : la compréhension fine des enjeux personnels, la gestion des imprévus, la négociation, la responsabilité commerciale et la capacité à créer une relation de confiance durable.
L’enjeu n’est donc pas de choisir entre l’IA et l’humain, mais d’orchestrer leur complémentarité.
En hybridant un assistant intelligent capable de préparer le terrain et un expert capable d’arbitrer, de sécuriser et d’incarner la promesse, les agences peuvent offrir une expérience plus fluide, plus précise et plus engageante.
C’est dans cette articulation que se joue la véritable différenciation, non dans la technologie seule, mais dans la manière dont elle amplifie un savoir-faire déjà existant.
Guillaume Vigneron est le fondateur de la Super Agence SAS, basée à Paris.
Cette agence de communication RH, à l’origine du concept d’Inbound Recruiting, travaille pour tous les secteurs d’activité en aidant ses clients à créer des messages pertinents pour leurs candidats, à mettre en place des stratégies de contenus Marque Employeur et à conseiller les métiers du recrutement et de la communication à améliorer leur efficacité.
Guillaume Vigneron est également conférencier et enseignant en communication et image de marque employeur à l’Université de Versailles et à l’ESG.
Cette agence de communication RH, à l’origine du concept d’Inbound Recruiting, travaille pour tous les secteurs d’activité en aidant ses clients à créer des messages pertinents pour leurs candidats, à mettre en place des stratégies de contenus Marque Employeur et à conseiller les métiers du recrutement et de la communication à améliorer leur efficacité.
Guillaume Vigneron est également conférencier et enseignant en communication et image de marque employeur à l’Université de Versailles et à l’ESG.