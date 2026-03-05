Un échange type ne démarre jamais par "Voici trois forfaits". Il commence par une qualification intelligente. Par exemple :



Client : "Bonjour, je cherche une destination pour cet été avec ma famille."



Trip Planner : "Excellent ! Pour vous proposer les meilleures options, j'aurais quelques questions. Combien de personnes voyagent, et quel est l'âge des enfants si vous en avez ?"



Client : "Nous sommes quatre : deux adultes et deux enfants de 8 et 11 ans."



Trip Planner : "Parfait. Quelle est votre période de disponibilité cet été, et pour combien de temps environ ?"



Client : "Nous sommes flexibles en juillet ou août, pour deux semaines."



Trip Planner : "Super, deux semaines offrent de belles possibilités. Avez-vous des destinations en tête, ou cherchez-vous des suggestions ? Et quel est votre budget approximatif pour ce voyage ?"



Client : "On hésite entre l'Europe du Sud et peut-être quelque chose de plus exotique. Budget autour de 8000 euros pour les quatre."



Trip Planner : "Très bien. En termes d'activités, qu'est-ce qui plaît à toute la famille ? Plage et détente, découvertes culturelles, randonnées nature, parcs d'attractions, ou un mélange de tout ça ?"



Client : "Un mélange serait idéal, mais les enfants adorent surtout la plage et les activités nautiques. Nous aimons aussi visiter des sites historiques, mais sans que ce soit trop intense."



Trip Planner : "Parfait, je comprends mieux votre vision. Avec ces éléments, je vous propose deux scénarios distincts..."



….qui nous amènera probablement vers la Grèce insulaire ou le Portugal.