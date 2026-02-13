Sabre, PayPal et Mindtrip s’allient pour déployer une expérience d’IA de bout en bout

Le plein potentiel de l’IA agentique appliquée au voyage ne peut être réalisé à grande échelle que lorsqu’elle est connectée à une technologie de niveau entreprise capable de gérer la complexité du monde réel.

La solution reposera sur ladéveloppée par Mindtrip.Les utilisateurs pourront formuler leurs demandes, destination, dates, budget, préférences, et obtenir des propositions personnalisées.Ils auront également la possibilité d’au fil de l’échange, de finaliser la réservation et d’effectuer le paiement. Dans un premier temps, le dispositif concernera les vols.L’intégration de l’hébergement interviendra ultérieurement dans le cadre d’un déploiement progressif.En arrière-plan, les capacitésassureront les fonctions de recherche, de comparaison, de tarification et de réservation en temps réel. Le paiement et la vérification d’identité seront pris en charge parvia son portefeuille numérique. Garry Wiseman , Chief Product and Technology Officer chez Sabre, souligne, "