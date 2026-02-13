TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Sabre, PayPal et Mindtrip s’allient pour déployer une expérience d’IA de bout en bout

Une plateforme conversationnelle de bout en bout


Sabre Corporation, PayPal et Mindtrip annoncent un partenariat stratégique visant à déployer une expérience d’IA agentique couvrant l’ensemble du parcours voyageur. L'objectif est d'unifier recherche, réservation et paiement au sein d’une interface conversationnelle, avec un lancement prévu au deuxième trimestre 2026.


Rédigé par le Vendredi 13 Février 2026 à 17:00

Sabre Corporation, PayPal et Mindtrip annoncent un partenariat stratégique - Depositphotos.com @peshkova
Sabre Corporation, PayPal et Mindtrip ont officialisé la mise en place d’un partenariat destiné à développer une expérience d’IA agentique de bout en bout pour l’industrie du voyage.

L’objectif affiché est de simplifier les parcours de réservation en réunissant, au sein d’un même environnement conversationnel, la découverte, la planification, la réservation et le paiement.

Selon les trois acteurs, cette initiative vise à répondre à l’évolution des usages vers des interactions plus conversationnelles et personnalisées, tout en s’appuyant sur une infrastructure technologique capable de gérer la complexité opérationnelle du secteur.

Un parcours unifié, de la recherche à la gestion post-réservation

La solution reposera sur la plateforme conversationnelle développée par Mindtrip.

Les utilisateurs pourront formuler leurs demandes, destination, dates, budget, préférences, et obtenir des propositions personnalisées.

Ils auront également la possibilité d’affiner les résultats au fil de l’échange, de finaliser la réservation et d’effectuer le paiement sans quitter l’interface. Dans un premier temps, le dispositif concernera les vols.

L’intégration de l’hébergement interviendra ultérieurement dans le cadre d’un déploiement progressif.

En arrière-plan, les capacités technologiques de Sabre assureront les fonctions de recherche, de comparaison, de tarification et de réservation en temps réel. Le paiement et la vérification d’identité seront pris en charge par PayPal via son portefeuille numérique.

Garry Wiseman, Chief Product and Technology Officer chez Sabre, souligne, "Le plein potentiel de l’IA agentique appliquée au voyage ne peut être réalisé à grande échelle que lorsqu’elle est connectée à une technologie de niveau entreprise capable de gérer la complexité du monde réel."

Intégration des paiements et logique de commerce agentique

Dans le cadre de ce partenariat, PayPal interviendra comme partenaire pour les fonctions de commerce agentique. La solution intégrera la vérification d’identité, le paiement natif au sein du flux de réservation ainsi que différentes options, dont les solutions de paiement fractionné de type Buy Now, Pay Later.

Michelle Gill, GM of Small Business and Financial Services chez PayPal, précise que, "Le voyage constitue une décision d’achat particulièrement complexe. En intégrant directement les capacités de commerce agentique de PayPal, nous relions la phase de découverte à la réservation, sans rupture dans l’expérience."

Les fournisseurs partenaires devraient ainsi bénéficier d’une solution de paiement intégrée susceptible d’améliorer les taux de conversion.

La plateforme s’appuiera sur Sabre Mosaic et les API de Sabre, donnant accès à un inventaire comprenant plus de 420 compagnies aériennes, dont 150 transporteurs low-cost, ainsi que plus de deux millions d’options d’hébergement.

Pour les clients B2B de Sabre, ce partenariat représente la possibilité d’accéder à des flux de demande issus d’expériences conversationnelles pilotées par l’IA, sans développer eux-mêmes ces interfaces, tout en conservant leurs systèmes et cadres de gouvernance existants.


