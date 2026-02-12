L’IA gagne du terrain dans les entreprises du tourisme, mais... - Depositphotos.com Author rafapress
La branche des opérateurs de voyage, avec le concours d’OPCO Mobilités, publie l’étude « L’intelligence artificielle dans les métiers du voyage en 2025 », menée auprès de 130 professionnels du secteur et enrichie d’entretiens qualitatifs.
Réalisée auprès de 130 professionnels et enrichie d’entretiens qualitatifs, elle dresse un état des lieux actualisé des usages, des profils utilisateurs, des freins rencontrés et des besoins de formation.
Si l’IA s’impose désormais comme un outil opérationnel dans les entreprises du secteur, la montée en compétence collective apparaît comme l’enjeu central pour accompagner durablement cette transformation.
A lire : 6 conseils pour utiliser l'IA en agences de voyages
Réalisée auprès de 130 professionnels et enrichie d’entretiens qualitatifs, elle dresse un état des lieux actualisé des usages, des profils utilisateurs, des freins rencontrés et des besoins de formation.
Si l’IA s’impose désormais comme un outil opérationnel dans les entreprises du secteur, la montée en compétence collective apparaît comme l’enjeu central pour accompagner durablement cette transformation.
A lire : 6 conseils pour utiliser l'IA en agences de voyages
Les dirigeants et membres de comités de direction sont les premiers utilisateurs de l'IA
Autres articles
-
L’IA, nouveau moteur de compétitivité du tourisme en Île-de-France
-
Projet Genie : Google va-t-il révolutionner la promotion touristique ?
-
Voyages d'affaires : quelles priorités pour les TMC en 2026 ?
-
Croisières : comment l’IA révolutionne le secteur
-
Commerce agentique : Google va-t-il changer la donne dans le voyage avec l'IA ?
L’étude met en évidence une évolution significative des postures face à l’IA. Trois profils se distinguent :
L’IA s’installe progressivement dans les pratiques quotidiennes. Les dirigeants et membres de comités de direction sont les premiers utilisateurs (54,7 % déclarent utiliser des outils d’IA), devant les équipes marketing et communication (52,3 %) et les équipes commerciales (47,7 %).
Les principaux cas d’usage identifiés concernent :
- 28 % de pionniers, engagés dans une démarche structurée (contre 9 % en 2024, soit +19 points) ;
- 56 % d’opportunistes, qui expérimentent de manière ciblée et pragmatique (60 % en 2024) ;
- 16 % d’observateurs, en recul marqué par rapport à 2024 (31 %).
L’IA s’installe progressivement dans les pratiques quotidiennes. Les dirigeants et membres de comités de direction sont les premiers utilisateurs (54,7 % déclarent utiliser des outils d’IA), devant les équipes marketing et communication (52,3 %) et les équipes commerciales (47,7 %).
Les principaux cas d’usage identifiés concernent :
- la génération de contenus (textes, visuels, supports commerciaux) ;
- l’optimisation de la relation client (réponses aux demandes entrantes, assistance aux conseillers) ;
- l’aide à la conception d’itinéraires et à la préparation de devis.
Plusieurs freins à la mise en place structurée de l'IA
Toutefois, la structuration interne reste limitée : plus de 60 % des entreprises ne disposent pas de référent ou d’équipe dédiée aux sujets IA ou digital. Seules 26 % ont mis en place un pilotage dédié et 10 % envisagent de le faire.
Fait notable, parmi les entreprises ayant désigné un référent IA, plus d’un tiers sont des TPE de moins de 10 salariés. La dynamique repose donc largement sur des initiatives individuelles, portées par des collaborateurs moteurs.
Malgré la progression des usages, plusieurs obstacles demeurent. Les professionnels évoquent principalement le manque de temps pour tester et se former, un déficit de confiance dans les outils (fiabilité, protection des données) ainsi qu’une résistance au changement, nourrie par la crainte d’une dévalorisation du travail humain ou d’une automatisation mal maîtrisée.
Ces freins expliquent un besoin de formation largement exprimé : plus de 50 % des répondants le formulent clairement, tandis qu’un tiers se déclare encore en réflexion. Les priorités concernent les agents de voyages et conseillers en contact client (70,7 % des entreprises les identifient comme publics prioritaires), les fonctions marketing (57,8 %) et les équipes commerciales (49,1 %).
Or, seules 4 % des entreprises déclarent avoir déjà engagé une formation formelle à l’IA.
Fait notable, parmi les entreprises ayant désigné un référent IA, plus d’un tiers sont des TPE de moins de 10 salariés. La dynamique repose donc largement sur des initiatives individuelles, portées par des collaborateurs moteurs.
Malgré la progression des usages, plusieurs obstacles demeurent. Les professionnels évoquent principalement le manque de temps pour tester et se former, un déficit de confiance dans les outils (fiabilité, protection des données) ainsi qu’une résistance au changement, nourrie par la crainte d’une dévalorisation du travail humain ou d’une automatisation mal maîtrisée.
Ces freins expliquent un besoin de formation largement exprimé : plus de 50 % des répondants le formulent clairement, tandis qu’un tiers se déclare encore en réflexion. Les priorités concernent les agents de voyages et conseillers en contact client (70,7 % des entreprises les identifient comme publics prioritaires), les fonctions marketing (57,8 %) et les équipes commerciales (49,1 %).
Or, seules 4 % des entreprises déclarent avoir déjà engagé une formation formelle à l’IA.
Vers une culture collective de l’IA
Au-delà des formations ponctuelles, l’étude souligne la nécessité de construire une culture commune de l’IA, adaptée aux réalités des métiers du tourisme.
Les professionnels interrogés expriment le besoin d’un cadre d’accompagnement partagé, combinant :
Pour Valérie Boned, Présidente des Entreprises du Voyage, « l’IA commence à s’inscrire dans les pratiques quotidiennes de nos entreprises. L’enjeu aujourd’hui, c’est de structurer cette intégration tout en préservant ce qui fait l’essence de nos métiers : la dimension humaine et le conseil personnalisé. » Elle souligne également l’importance d’un « écosystème d’entraide et de mutualisation entre entreprises » comme condition de réussite collective.
Même constat du côté d’OPCO Mobilités. « L’IA est une chance pour les métiers du tourisme, à condition de l’intégrer avec méthode et de former les collaborateurs », affirme Isabelle Maimbourg, Directrice Générale. « Plus de la moitié de nos entreprises expriment aujourd’hui un besoin de formation à l’IA. Ce constat nous engage pleinement. »
Les professionnels interrogés expriment le besoin d’un cadre d’accompagnement partagé, combinant :
- des ressources pédagogiques accessibles et adaptées à la taille des structures ;
- des modules de formation orientés métiers (production, relation client, marketing, RH) ;
- un appui technique et méthodologique pour identifier les projets les plus pertinents.
Pour Valérie Boned, Présidente des Entreprises du Voyage, « l’IA commence à s’inscrire dans les pratiques quotidiennes de nos entreprises. L’enjeu aujourd’hui, c’est de structurer cette intégration tout en préservant ce qui fait l’essence de nos métiers : la dimension humaine et le conseil personnalisé. » Elle souligne également l’importance d’un « écosystème d’entraide et de mutualisation entre entreprises » comme condition de réussite collective.
Même constat du côté d’OPCO Mobilités. « L’IA est une chance pour les métiers du tourisme, à condition de l’intégrer avec méthode et de former les collaborateurs », affirme Isabelle Maimbourg, Directrice Générale. « Plus de la moitié de nos entreprises expriment aujourd’hui un besoin de formation à l’IA. Ce constat nous engage pleinement. »
LA QUALITÉ DE L'INFO AU SERVICE DES PROS
L'IA dans les métiers du voyage
Étude 2025
Une adoption progressive à accompagner
📊 L'étude en chiffres
130
professionnels interrogés
56%
expriment un besoin de formation
4%
ont déjà formé leurs équipes
📈 Évolution des profils utilisateurs
💡
Opportuniste
56%
Teste l'IA de manière ciblée et pragmatique
-4% vs 2024
🚀
Pionnier
28%
Démarche structurée et stratégique
+19% vs 2024 🔥
🔍
Observateur
16%
Attentif mais peu engagé
-15% vs 2024
👥 Qui utilise l'IA dans l'entreprise ?
55%
Direction / Comité
52%
Marketing / Com
48%
Vente / Relation client
31%
Production
🎯 Principaux usages de l'IA
Génération de contenus
Optimisation relation client
Conception d'itinéraires & devis
🚧 Freins identifiés
⏰ Manque de temps
🔒 Manque de confiance
😰 Résistance au changement
📚 Besoins de formation
56%
expriment un besoin clair
🎯 Priorités :
• Agents de voyages (71%)
• Marketing / Com (58%)
• Fonctions commerciales (49%)
• Production (41%)
• Marketing / Com (58%)
• Fonctions commerciales (49%)
• Production (41%)
💼 Structuration de la démarche IA
26%
ont un référent IA
10%
en réflexion
64%
sans pilotage dédié
📌 Fait notable : Plus d'1/3 des entreprises ayant un référent IA sont des TPE de moins de 10 salariés
🚀 Les enjeux de demain
✅
Structurer l'intégration
Passer de l'expérimentation à l'organisation
🤝
Préserver l'humain
Maintenir le conseil personnalisé au cœur du métier
🌟
Former collectivement
Créer une culture IA commune dans la branche
Étude réalisée par
OPCO Mobilités
en collaboration avec Les Entreprises du Voyage
Décembre 2025