Toutefois, la structuration interne reste limitée : plus de 60 % des entreprises ne disposent pas de référent ou d’équipe dédiée aux sujets IA ou digital. Seules 26 % ont mis en place un pilotage dédié et 10 % envisagent de le faire.



Fait notable, parmi les entreprises ayant désigné un référent IA, plus d’un tiers sont des TPE de moins de 10 salariés. La dynamique repose donc largement sur des initiatives individuelles, portées par des collaborateurs moteurs.



Malgré la progression des usages, plusieurs obstacles demeurent. Les professionnels évoquent principalement le manque de temps pour tester et se former, un déficit de confiance dans les outils (fiabilité, protection des données) ainsi qu’une résistance au changement, nourrie par la crainte d’une dévalorisation du travail humain ou d’une automatisation mal maîtrisée.



Ces freins expliquent un besoin de formation largement exprimé : plus de 50 % des répondants le formulent clairement, tandis qu’un tiers se déclare encore en réflexion. Les priorités concernent les agents de voyages et conseillers en contact client (70,7 % des entreprises les identifient comme publics prioritaires), les fonctions marketing (57,8 %) et les équipes commerciales (49,1 %).



Or, seules 4 % des entreprises déclarent avoir déjà engagé une formation formelle à l’IA.