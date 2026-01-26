Voyages d'affaires : quelles priorités pour les TMC en 2026 ?

« C'est déjà un levier de performance pour une entreprise. Il y a de l’IA partout,

Elle génère des gains de productivité, qui se répercutent sur le pricing et la rentabilité de l'entreprise, alors que notre modèle de revenus est sous pression depuis des années. C'est un sujet qu'on aborde encore timidement dans notre industrie. »

« Ils répondent à des besoins de plus en plus complexes, modifient le rapport à l'outil et améliorent l'expérience client. Mais l’IA n’a pas vocation à remplacer l’agent de voyage »

« Il ne faut pas oublier que l'IA n'a de valeur que parce qu'elle a accumulé beaucoup de données : pour une première réservation, elle peut être un peu enquiquinante.



Aujourd'hui, elle apporte beaucoup pour les reportings et l'accompagnement à l'utilisation des outils. Nous avons encore un gap à franchir pour qu'elle soit pleinement transactionnelle, mais demain, ce sera un canal de réservation complémentaire »,