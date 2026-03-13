Conflit Moyen-Orient : les assureurs ont joué la carte de la souplesse - Depositphotos.com Auteur AndreyPopov
Depuis le début de la crise en Iran, voyagistes, agences et assureurs sont mobilisés ont répondu aux inquiétudes des voyageurs. Si les contrats d’assurance comportent traditionnellement des exclusions liées aux conflits armés, les acteurs du secteur se sont organisé néanmoins pour accompagner les clients bloqués à destination.
Pour les assureurs, l’enjeu immédiat a concerné en premier lieu les voyageurs déjà à l’étranger. La priorité était de maintenir l’assistance jusqu’au retour des assurés.
« La tendance dans la prise de décision des assureurs avec lesquels nous travaillons a été vraiment de prolonger l’assistance jusqu’à ce que le client puisse rentrer », explique Morgane David directrice commerciale d’Assurever.
Dans certains cas, les garanties médicales ont continué même d’être appliquées malgré le contexte. « Concernant les frais médicaux, même dans des pays comme Dubaï - alors que normalement, lorsque l’on arrive dans un pays en guerre, on entre dans des exclusions - ils ont continué malgré tout à couvrir les frais médicaux des personnes bloquées, lorsqu'elles étaient parties bien sûr avant le 28 février », précise-t-elle.
Contrairement à la crise sanitaire, qui avait brutalement paralysé l’ensemble du secteur, la situation actuelle s’inscrit dans un contexte où l’activité touristique continue.
« Contrairement au Covid où tout s’est arrêté, là tous les sujets en cours continuent », observe Morgane David. L’activité connaît toutefois un ralentissement, déjà perceptible depuis le début de l’année. « Il y a bien une baisse, mais elle est liée à l’environnement mondial et à l’année électorale. »
Assur Travel : prolongation des dates de couverture
Chez Assur Travel, la crise s’est immédiatement traduite par une forte sollicitation des équipes. « Dès samedi 28 février 2026, jour des frappes américaines et israëliens, le téléphone a beaucoup sonné. Les demandes viennent surtout des voyagistes, qui sont complètement exposés et cherchent des solutions », indique Arnaud Gérard, président d’Assur Travel.
Chez Assur Travel aussi, l’assistance est restée maintenue pour les clients bloqués à destination.
« Les assurés sont restés couverts gratuitement une semaine supplémentaire, voire quinze jours selon les cas. En résumé, ils ont été assurés le temps nécessaire jusqu’à leur rapatriement en France », explique Arnaud Gérard.
La même logique s’applique aux voyageurs dont les séjours se prolongent involontairement. « Nous prolongeons les dates de couverture du voyage autant que nécessaire pour ceux qui partent, pour ceux qui seraient bloqués ou pour ceux qui le sont déjà actuellement. Tout cela se fait gratuitement. »
Les contrats d’assurance ne couvrent pas l’annulation de voyage liée à un conflit armé
En revanche, les contrats d’assurance ne couvrent pas l’annulation de voyage liée à un conflit armé.
« Comme chez tous nos assureurs, l’annulation de voyage n’est pas prise en charge : les clients ne peuvent pas annuler leur voyage à cause de cette exclusion liée à la guerre en Iran », rappelle Arnaud Gérard.
Dans l’ensemble, les voyageurs semblent conscients de ces limites contractuelles. « Beaucoup de personnes savent déjà que la guerre fait partie des exclusions dans les contrats d’assurance », ajoute Morgane David.
Une souplesse existe toutefois sur la prime d’assurance. « Lorsque les clients annulent ou reportent leur voyage et souhaitent se faire rembourser la prime, celle-ci est remboursée. Si une personne ne peut plus ou ne veut plus partir à l’étranger, nous lui remboursons la prime d’assurance. » précise Arnaud Gérard.
Concernant les frais supplémentaires sur place, certains contrats prévoient également des dispositions. Le président d'Assur travel souligne : « Pour les nuitées supplémentaires, le contrat le prévoit et nous l’appliquons. Mais jusqu’à présent, nous n’avons même pas eu besoin d’intervenir, car les hôtels prolongent automatiquement et gratuitement les séjours. »
