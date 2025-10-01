Créée il y a plus de 20 ans, ASSUR TRAVEL est devenue un des courtiers d'assurance français leader des assurances voyages et des assurances liées à la mobilité internationale.

ASSUR TRAVEL assure et gère les sinistres chaque année de plus de 1 500 voyagistes français et européen, 2 Millions de voyageurs, 30 000 étudiants/Working Holidays Visa, 15 000 expatriés…

Notre siège est situé à Villeneuve d'Ascq où nous comptons 40 salariés multilingues pour assurer une qualité de service premium à tous nos clients.

Toutes nos solutions d'assurance sont développées en interne, tout comme nos outils informatiques, pour une expérience client sur mesure optimale.

Assur Travel est un courtier d’assurance grossiste gestionnaire, nous concevons des offres, nous tarifons pour le compte de nos assureurs partenaires, nous développons des interfaces informatiques sur mesure et nous gérons les sinistres.



Chargé d'Affaires puis Responsable Régional Grand Ouest chez Europ Assistance pendant 5 ans, j'ai co-créé la société de courtage d'assurance ASSUR TRAVEL à Lille en 2004, puis en 2006 à Paris le courtier gestionnaire d'assurance santé des expatriés GAPI (Gestion des Assurances de Personnes à l'International), avant de co-créer une dizaine d'autres sociétés dans le secteur de l'assurance et de l'immobilier.

Je suis toujours président des sociétés ASSUR TRAVEL et GAPI, accompagné par ma directrice générale Emelyne DELPORTE.

