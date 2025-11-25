Travelsoft dévoile sa nouvelle solution, "AI Search for Tourism"

"AI Search for Tourism" permet notamment de standardiser et d'enrichir les contenus touristiques pour l'optimisation des moteurs de recherche (GEO) - Photo : Travelsoft
Travelsoft, maison mère d'Orchestra, annonce le lancement de "AI Search for Tourism", son nouvel outil d’intelligence artificielle conçu pour aider les professionnels du tourisme à passer d’une phase d’expérimentation à une application opérationnelle de l'intelligence artificielle, génératrice de valeur.
"Face au déclin progressif du trafic SEO, remplacé par la Recherche Générative d'Expérience (SGE), les acteurs du secteur doivent s'adapter", souligne Travelsoft dans un communiqué.
La plateforme vise à soutenir les acteurs du tourisme - marchands comme non marchands - dans l’adaptation de leurs stratégies de visibilité et d’accès au client final.
Nativement multilingue et pensée pour un usage global, "la nouvelle plateforme combine des solutions d'IA avancées, des développements sur-mesure et un support technique pour aider les organisations de toutes tailles à adopter efficacement l'IA".
L’objectif : connecter directement les opérations de voyage essentielles à l'IA, pour transformer les données fragmentées et le contenu statique en informations enrichies et exploitables.
"AI Search for Tourism" pour des contenus sémantiquement optimisés
Travelsoft précise que "l'un des atouts majeurs de cette plateforme est le moteur de contenu", qui "standardise et enrichit les contenus touristiques pour l'optimisation des moteurs de recherche (GEO) et des moteurs de réponse (AEO) : listes d'hôtels, fiches produits et descriptions de destinations.
Grâce à des processus pilotés par l'IA et une validation humaine, ce moteur garantit des contenus actualisés, sémantiquement optimisés et de haute qualité. Des agents IA spécialisés améliorent encore l'expérience des voyageurs tout en optimisant l'efficacité opérationnelle".
Selon l’entreprise, les clients observent jusqu’à 85% de réduction du temps de production éditoriale, ainsi qu’une amélioration notable de la pertinence des contenus générés.
"L'intelligence artificielle transforme la manière dont les voyageurs recherchent, réservent et vivent leurs voyages. Le secteur a besoin d'une approche structurée et fiable pour déployer l'IA à grande échelle.
Avec Travelsoft AI Search pour le tourisme, nous permettons aux entreprises du secteur de transformer leurs données brutes en valeur ajoutée. Notre objectif est simple : aider chaque entreprise du secteur à passer de la simple curiosité à un impact concret", a déclaré Christian Sabbagh, fondateur et PDG de Travelsoft.
