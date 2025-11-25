Travelsoft dévoile sa nouvelle solution, "AI Search for Tourism"

l'un des atouts majeurs de cette plateforme est le moteur de contenu

standardise et enrichit les contenus touristiques pour l'optimisation des moteurs de recherche

et des moteurs de réponse (AEO) : listes d'hôtels, fiches produits et descriptions de destinations.



Grâce à des processus pilotés par l'IA et une validation humaine, ce moteur garantit des contenus actualisés, sémantiquement optimisés et de haute qualité. Des agents IA spécialisés améliorent encore l'expérience des voyageurs tout en optimisant l'efficacité opérationnelle

L'intelligence artificielle transforme la manière dont les voyageurs recherchent, réservent et vivent leurs voyages. Le secteur a besoin d'une approche structurée et fiable pour déployer l'IA à grande échelle.



Avec Travelsoft AI Search pour le tourisme, nous permettons aux entreprises du secteur de transformer leurs données brutes en valeur ajoutée. Notre objectif est simple : aider chaque entreprise du secteur à passer de la simple curiosité à un impact concret