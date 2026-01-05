TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum est la nouvelle classe premium de TGV INOUI


Moins de deux mois après l'ouverture des ventes, la SNCF fait circuler, ce jeudi 8 janvier 2026, ses premiers TGV INOUI équipés de cette nouvelle classe premium. Baptisée Optimum, l'offre propose une gamme de services enrichie, notamment une restauration composée de plats issus de la culture bistronomique française. La SNCF répond à sa concurrente Trenitalia.


Rédigé par le Jeudi 8 Janvier 2026

Optimum est la nouvelle classe premium de TGV INOUI - DR
Optimum est la nouvelle classe premium de TGV INOUI - DR
TAP Air Portugal
C'est une réponse du berger à la bergère.

Alors que Trenitalia a débarqué en France sur la très lucrative ligne Paris-Lyon, avec une offre ferroviaire revisitée et disruptive, notamment pour les voyageurs d’affaires, la SNCF a décidé de riposter.

Dévoilée lors du dernier IFTM Top Resa, la SNCF a créé une nouvelle offre haut de gamme, baptisée Optimum.

"Nous voulons que les clients continuent à nous choisir", avait alors commenté Jérémie Zeguerman, directeur marketing et expérience client pour TGV-Intercités.

Et pour garder la main sur une clientèle professionnelle délaissant de plus en plus l'avion sur les segments domestiques, la SNCF a décidé d'enrichir son offre, avec Optimum et Optimum Plus.

Après une phase de test, cette proposition concurrente à Trenitalia circule enfin sur l'axe Paris-Lyon, depuis ce jeudi 8 janvier 2026.

SNCF : que propose la classe Optimum ?

Autres articles
"Pensée pour offrir une expérience plus homogène et lisible sur l'ensemble du territoire, cette classe transforme chaque trajet en une expérience de voyage de haute qualité", explique le communiqué de presse publié ce jour.

Tout d'abord, Optimum est disponible sur les TGV INOUI desservant l’axe Paris-Lyon.

Les billets sont échangeables et remboursables sans frais. De plus, le tarif garantit un prix fixe par destination, que la réservation se fasse trois mois à l’avance ou la veille du départ.

A lire : Quand la SNCF fait dérailler la distribution B2B !

De plus, les voyageurs pourront accéder aux "Salons Grand Voyageur Le Club TGV INOUI".

À bord, ils bénéficieront d'un confort exclusif dans un espace entièrement dédié, ainsi que d’un service client spécifique et de divertissements à bord exclusivement réservés à cette nouvelle classe.

Ce n'est pas tout, car ceux qui privilégieront Optimum Plus pourront alors vivre une "expérience de voyage premium et personnalisée".

En plus des services dévoilés plus haut, un hôte présent à bord sera spécialement dédié à ces voyageurs, pour assurer un accompagnement sur mesure.

A lire : Trenitalia : tout savoir sur la nouvelle ligne entre Paris et Marseille !

Ces derniers auront le choix parmi une sélection de plats issus de la culture bistronomique française, de saison, préparés avec des produits frais et de qualité, accompagnés de boissons chaudes ou froides offertes à la demande.

La classe Optimum Plus est disponible à partir de 180 euros pour un aller simple, et 108 euros l’aller simple grâce aux réductions tarifaires de la carte Liberté.ple grâce aux réductions tarifaires de la carte Liberté.

TGV INOUI : découvrez l'offre Optimum en photos


Lu 348 fois

Tags : optimum, sncf, tgv inoui
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

Tempête Goretti : routes, TER et aéroports sous haute vigilance

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

CLIMATS DU MONDE - Gestionnaire Transport H/F - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CONTINENTS INSOLITES - Billettiste expérimenté H/F - CDI - ( Paris, Lyon, ou Bruxelles)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Le Routard intègre les activités de Civitatis

Le Routard intègre les activités de Civitatis
Partez en France

Partez en France

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)

Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)
AirMaG

AirMaG

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !
Transport

Transport

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite

AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels ouvre deux hôtels nhow à Rome et Lima

Minor Hotels ouvre deux hôtels nhow à Rome et Lima
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias