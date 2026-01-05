Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

C'est une réponse du berger à la bergère.
Alors que Trenitalia a débarqué en France sur la très lucrative ligne Paris-Lyon, avec une offre ferroviaire revisitée et disruptive, notamment pour les voyageurs d’affaires, la SNCF a décidé de riposter.
Dévoilée lors du dernier IFTM Top Resa, la SNCF a créé une nouvelle offre haut de gamme, baptisée Optimum.
"Nous voulons que les clients continuent à nous choisir", avait alors commenté Jérémie Zeguerman, directeur marketing et expérience client pour TGV-Intercités.
Et pour garder la main sur une clientèle professionnelle délaissant de plus en plus l'avion sur les segments domestiques, la SNCF a décidé d'enrichir son offre, avec Optimum et Optimum Plus.
Après une phase de test, cette proposition concurrente à Trenitalia circule enfin sur l'axe Paris-Lyon, depuis ce jeudi 8 janvier 2026.
SNCF : que propose la classe Optimum ?
"Pensée pour offrir une expérience plus homogène et lisible sur l'ensemble du territoire, cette classe transforme chaque trajet en une expérience de voyage de haute qualité", explique le communiqué de presse publié ce jour.
Tout d'abord, Optimum est disponible sur les TGV INOUI desservant l’axe Paris-Lyon.
Les billets sont échangeables et remboursables sans frais. De plus, le tarif garantit un prix fixe par destination, que la réservation se fasse trois mois à l’avance ou la veille du départ.
De plus, les voyageurs pourront accéder aux "Salons Grand Voyageur Le Club TGV INOUI".
À bord, ils bénéficieront d'un confort exclusif dans un espace entièrement dédié, ainsi que d’un service client spécifique et de divertissements à bord exclusivement réservés à cette nouvelle classe.
Ce n'est pas tout, car ceux qui privilégieront Optimum Plus pourront alors vivre une "expérience de voyage premium et personnalisée".
En plus des services dévoilés plus haut, un hôte présent à bord sera spécialement dédié à ces voyageurs, pour assurer un accompagnement sur mesure.
Ces derniers auront le choix parmi une sélection de plats issus de la culture bistronomique française, de saison, préparés avec des produits frais et de qualité, accompagnés de boissons chaudes ou froides offertes à la demande.
La classe Optimum Plus est disponible à partir de 180 euros pour un aller simple, et 108 euros l’aller simple grâce aux réductions tarifaires de la carte Liberté.ple grâce aux réductions tarifaires de la carte Liberté.
