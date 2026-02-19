Stéphane Ralkos rebondit chez Parfums du Monde

C'est une nouvelle étape dans la carrière d'un visage bien connu de la profession.
Stephane Ralkos a été nommé, il y a quelques jours, directeur du développement de Parfums du Monde. Il rejoint un tour-opérateur qui reste sur un exercice 2024 très dynamique, avec une croissance de 23,2% de son chiffre d'affaires.
Auparavant, il avait occupé durant une année le poste de coordinateur des circuits chez Fram, mais surtout, il était une figure du tour-opérateur corse Ollandini Voyages.
Il avait alors été directeur voyages durant un peu plus de 7 ans.
Par le passé, il a occupé différents postes chez des producteurs, notamment celui de directeur commercial chez Optimal, Sangho Hotels ou encore Viasun Tours.
