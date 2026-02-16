Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les recommandations PLEIN CAP :

Vous pourriez très bien avoir affaire à un client qui n’en est pas à sa première croisière et dont les attentes semblent de prime abord plus difficiles à combler. PLEIN CAP ne manque pas d’idées quand il s’agit d’innover.À partir de 1620 euros- du 5 au 9 décembre (5 J / 4 N)Mettez en avant la douce effervescence de la magie de Noël, qui en Allemagne commence le 25 novembre, jour de la Sainte Catherine. Cette navigation sur le Rhin est ponctuée par des escales dans les villes passionnantes que sont Cologne, Rudesheim, Francfort, Bingen ou encore Mayence. Confortablement installés à bord du MS Lady Diletta, des paysages plus charmants les uns que les autres défileront sous les yeux des passagers. Presque chaque soir, une flânerie dans un marché de Noël différent. En journée, les excursions privatisées se déroulent en totale francophonie.À partir de 2640 euros- du 8 au 13 septembre (6 J / 5 N) -Petit paradis au bord des Balkans et de la Méditerranée, la Slovénie porte en elle l’héritage des cultures slave, germanique, romaine et hongroise. Bien décidée à rester à l’abri du tourisme de masse, ses visiteurs sont totalement dépaysés par ses trésors naturels et culturels. Au programme des dégustations, des excursions avec guide local francophone et un accompagnateur PLEIN CAP depuis Paris. A recommander sans plus tarder.À partir de 3090 euros- du 21 au 26 septembre (6 J / 5 N)La plus inédite des manières de découvrir la Suisse et la beauté de ses paysages. A bord du Glacier Express, du Bernina Express ou bien du Golden Pass Panoramique, le riche patrimoine sera à la portée des yeux ébahis devant les sommets des Alpes comme des gorges du Rhin. Villages authentiques, villes et monuments renommés comme Montreux ou le château de Chillon en bordure du Lac Léman. Pour celui qui est prêt à boucler sa valise à chaque étape, ce circuit en tout inclus ne le laissera pas indifférent.