Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

L’équipe PLEIN CAP : l’expérience à votre service
En tant que conseiller voyages, vous savez pertinemment que votre métier ne se réduit pas à un simple acte de vente. Vos connaissances du secteur touristique tout comme vos talents d’écoute et de persuasion sont les clés de votre réussite.
Face à un client qui n’a pas forcément d’idée arrêtée quant au choix de la destination, l’équation est simple : en lui proposant plusieurs options répondant à ses attentes, vous lui permettez de choisir en toute quiétude et de revenir vers vous pour concrétiser son projet.
PLEIN CAP pense toujours à se mettre à la place de ce client final, mais aussi à la vôtre, au moment de l’élaboration d’un nouveau produit ou de la reconduction d’un incontournable. Le but ultime est de le faire rêver tout au long de son voyage et qu’il revienne heureux et comblé. Parce qu’un client satisfait a toutes les chances de repasser par vous pour son prochain périple.
Depuis plus de 40 ans, la force de PLEIN CAP c’est cette équipe passionnée qui sait concevoir des programmes exaltants et adaptés. Le choix des intervenants et accompagnateurs y contribuent pleinement. Pas étonnant que certains collaborent depuis des décennies. Ils ont su devenir au fil des ans l’un des maillons indispensables au bon déroulé des croisières et des membres à part entière de cette famille de cœur.
Alors pour l’automne, que proposeriez-vous ?
Une croisière maritime, fluviale, une escapade en train ou en autocar ? Un départ vers des destinations aux températures clémentes ou revigorantes ? PLEIN CAP vous propose de cerner au mieux ses envies en vous donnant quelques pistes et de nombreux arguments pour y arriver. Une fois que vous aurez connaissance de sa fourchette budgétaire, vous n’aurez plus qu’à affiner ou croiser en fonction de ses réponses.
SI SA PRIORITÉ EST LA DÉCOUVERTE CULTURELLE
PLEIN CAP propose de nombreuses croisières culturelles et a su les perfectionner au fil des ans. Le monde est un immense musée à ciel ouvert. Il ne faut pas se contenter de le voir, mais plutôt apprendre à le lire. Une navigation fluviale ou maritime serait un excellent moyen de découverte, qu’il s’agisse d’art ou de civilisations antiques, millénaires ou plus récentes.
Les recommandations PLEIN CAP :
Balade au coeur des Arts
À partir de 2890 euros (excursions incluses) - du 24 au 30 septembre
Le MS Lady Diletta glisse paisiblement sur le Rhin et ses affluents pour les emmener sur les traces des maîtres flamands et hollandais. D’escale en escale, les splendeurs des arts du Nord se dévoilent. Peinture, sculpture, architecture sans oublier moulins, digues et écluses. Une magnifique manière de découvrir la Belgique et les Pays-Bas.
Rivages méditerranéens
À partir de 2450 euros - du 16 au 23 octobre (8 J / 7 N)
Dans la douceur automnale, cette croisière invite à découvrir les joyaux culturels et historiques de la Méditerranée occidentale. A bord du MS Hamburg, paquebot de charme à taille humaine, un intervenant de haut niveau animera le groupe par des conférences privatisées, préalables aux escales proposées.
Les joyaux de la mer Égée
À partir de 4070 euros (excursions incluses) - du 11 au 19 septembre (9 J / 8 N) - NOUVEAUTÉ 2026
Croisière maritime intemporelle par excellence à bord du Celestyal Journey, elle a été conçue pour comprendre la richesse culturelle authentique de la Grèce et de ses îles, avec un passage à Kusadasi, l’île aux oiseaux turque. Sites historiques, paysages de cartes postales, patrimoine et trésors antiques et médiévaux… Athènes, Mykonos, Santorin, Rhodes, Milos à découvrir hors saison, loin des foules estivales.
Perles de la Baltique
À partir de 4090 euros - du 22 septembre au 4 octobre (13 J / 12 N)
Itinéraire culturel par excellence, ce produit est un incontournable de chez PLEIN CAP. Confortablement installé à bord du MS Hamburg, votre client vivra de magnifiques navigations dont le superbe archipel de Stockholm et la découverte d’îles secrètes. Il sillonnera 7 pays : la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, la Finlande, la Suède et le Danemark. Cités hanséatiques ayant connues l'Âge d’Or, le lustre d’antan perdure dans les musées ou dans l’architecture. De nombreux bâtiments sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
S’IL RÊVE D’IMMENSITÉ ET DE TERRES SAUVAGES
Le luxe de l’espace peut être l’un des arguments principaux à mettre en avant pour les personnes en quête de contemplation. Ce privilège de se sentir comme un invité dans une nature aux paysages grandioses permet d’expérimenter un sentiment rare et précieux. Les bruits du monde contemporain se troquent contre le silence, la pureté et la majesté des grands espaces.
Les recommandations PLEIN CAP :
Du Cap aux chutes Victoria
À partir de 9690 euros (excursions incluses) - du 7 au 18 novembre (12 J / 11 N)
Le rendez-vous avec l’émotion par excellence. Un itinéraire ferroviaire tout simplement exceptionnel à travers l’Afrique du Sud et le Zimbabwe dont 4 nuits à bord du mythique et luxueux train Rovos. Des paysages aussi variés que sublimes et 2 nuits en lodges modernes lors du séjour aux chutes Victoria. Ce voyage ne se décrit pas, il se vit, intensément.
De la Patagonie à la Terre de Feu
À partir de 7590 euros (excursions incluses) - du 7 au 17 novembre (11 J / 10 N)
Cette croisière expédition préconisée pour un public sémillant transporte ses participants d’une forêt primaire à une faune et flore exotiques, en passant par d’imposants glaciers millénaires. En résumé : un éblouissement perpétuel !
À bord du très confortable et intimiste MV Stella Australis, le voyage se veut mythique avec une superbe navigation dans le détroit de Magellan, au plus près de majestueux glaciers du bout du monde. Découverte du parc national de Torres del Paine, Cap Horn, Terre de feu, Patagonie… une expérience à la beauté inoubliable.
Du golfe d’Oman au silence du désert
A partir de 3870 euros (excursions incluses) - du 13 au 20 novembre (8 J / 7 N) - NOUVEAUTÉ 2026
Nouveau produit intégré à la programmation PLEIN CAP 2026 : l’escapade à Oman. Les clients seront subjugués par la diversité des paysages de celle que l’on surnomme la Suisse de l’Arabie. Oasis verdoyantes, palmeraies à perte de vue, piscines naturelles des wadis, désert, mer et montagne. Un bijou niché entre mer de sable et océan Indien que pourront découvrir les plus sportifs. En effet, prévenez les intéressés que le tempo sera bien rythmé entre visites pédestres, trajets en autocar et en 4x4 sans oublier les traversées en bateaux. La valise sera faite et défaite plus d’une fois.
S’IL RECHERCHE UN ENVIRONNEMENT FRANCOPHONE OU INTIMISTE
La barrière de la langue peut parfois freiner l’envie d’explorer de nouvelles destinations. Lorsque PLEIN CAP affrète la moitié ou la totalité d’un bateau, cette information est mise en avant car elle se traduit par des animations en français et comme toujours avec Plein Cap des guides francophones lors des escales.
Les recommandations PLEIN CAP :
Odyssée méditerranéenne
À partir de 2440 euros - du 23 octobre au 1er novembre (10 J / 9 N)
PLEIN CAP affrétant la moitié du MS Hamburg, une équipe d’animations et 2 conférenciers dédiés encadreront les passagers français et les excursions seront également privatisées en totale francophonie. Des conditions idéales pour découvrir de grands volcans, des sites archéologiques et des villes classées au patrimoine de l’UNESCO. Possibilité de prolonger son séjour à Istanbul.
Les Mystères de l’Egypte ancienne
À partir de 4340 euros (excursions incluses) - du 11 au 21 novembre (11 J / 10 N)
Visiter la Haute égypte à bord de la Dahabeya Papyrus favorise l’expérience immersive dans cette incroyable civilisation. Plus respectueux de l’environnement que de gros bateaux de croisière, ambiance feutrée et traditionnelle, toutes les conditions sont réunies pour que les occupants des 12 cabines apprécient pleinement leur temps de navigation. 3 nuits au Caire, pour découvrir les merveilles de la capitale millénaire, une excursion aux temples d’Abou Simbel, une croisière 100% francophone : les points forts ne manquent pas.
S’IL RECHERCHE UN CONCEPT DIFFÉRENT
Vous pourriez très bien avoir affaire à un client qui n’en est pas à sa première croisière et dont les attentes semblent de prime abord plus difficiles à combler. PLEIN CAP ne manque pas d’idées quand il s’agit d’innover.
Les recommandations PLEIN CAP :
Parfums de Noël Outre-Rhin
À partir de 1620 euros (excursions incluses) - du 5 au 9 décembre (5 J / 4 N)
Mettez en avant la douce effervescence de la magie de Noël, qui en Allemagne commence le 25 novembre, jour de la Sainte Catherine. Cette navigation sur le Rhin est ponctuée par des escales dans les villes passionnantes que sont Cologne, Rudesheim, Francfort, Bingen ou encore Mayence. Confortablement installés à bord du MS Lady Diletta, des paysages plus charmants les uns que les autres défileront sous les yeux des passagers. Presque chaque soir, une flânerie dans un marché de Noël différent. En journée, les excursions privatisées se déroulent en totale francophonie.
Slovénie, un écrin secret
À partir de 2640 euros (excursions incluses) - du 8 au 13 septembre (6 J / 5 N) - NOUVEAUTÉ 2026
Petit paradis au bord des Balkans et de la Méditerranée, la Slovénie porte en elle l’héritage des cultures slave, germanique, romaine et hongroise. Bien décidée à rester à l’abri du tourisme de masse, ses visiteurs sont totalement dépaysés par ses trésors naturels et culturels. Au programme des dégustations, des excursions avec guide local francophone et un accompagnateur PLEIN CAP depuis Paris. A recommander sans plus tarder.
Flâneries Suisses en trains panoramiques
À partir de 3090 euros (excursions incluses) - du 21 au 26 septembre (6 J / 5 N)
La plus inédite des manières de découvrir la Suisse et la beauté de ses paysages. A bord du Glacier Express, du Bernina Express ou bien du Golden Pass Panoramique, le riche patrimoine sera à la portée des yeux ébahis devant les sommets des Alpes comme des gorges du Rhin. Villages authentiques, villes et monuments renommés comme Montreux ou le château de Chillon en bordure du Lac Léman. Pour celui qui est prêt à boucler sa valise à chaque étape, ce circuit en tout inclus ne le laissera pas indifférent.
Du charme de Bahia aux lumières de Rio
À partir de 5990 euros (excursions incluses) - du 24 octobre au 2 novembre (10 J / 9 N) - NOUVEAUTÉ 2026
Fruit d'une collaboration PLEIN CAP x SWAN HELLENIC, cette croisière d'exploration fera vibrer les clients en quête d’itinéraires audacieux et inhabituels. À bord du SH Vega, navire-boutique ultra-moderne visant l’excellence, le raffinement se vit à chaque instant. De Salvador de Bahia aux lagunes d’Itacaré, en passant par la baie mythique de Rio, ce voyage au cœur de l’identité singulière du Brésil bouleversera les participants. Possibilité d’extension d'une nuit à Salvador de Bahia ou d’une journée à Rio.
Vous l’aurez compris, l’automne de PLEIN CAP regorge de croisières, circuits, escapades en tout genre. Bien évidemment, l’équipe pourrait vous parler des heures durant de chaque produit. N’hésitez donc pas à les contacter pour en apprendre plus sur leur programmation.
Renseignements, demande de brochures et réservations
PLEIN CAP
© Magali Ledentu
Magali Ledentu, une expérience dans le maritime de plus de 26 ans.
251, route de la Colle – 06270 Villeneuve-Loubet
Email : info@plein-cap.com
Téléphone : 04 93 20 21 20
Site web : www.plein-cap.com
