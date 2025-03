La saison automne-hiver vue par PLEIN CAP

Alors, quelles sont les destinations choisies par PLEIN CAP pour garantir un dépaysement à ses clients entre septembre et février ? www.plein-cap.com Accostage prévu dans les eaux des pays de l’Union européenne et ses voisins :, un programme hors des sentiers battus à travers l’Angleterre, l’Irlande et les îles de Man et Scilly (13 jours/12 nuits du 17 au 29 septembre 2025).pour comprendre le développement spectaculaire du monde hanséatique et ceux du commerce, de l’art et de la culture qui en ont découlé (13 jours/12 nuits du 10 au 22 octobre 2025).Puis en route vers des températures plus clémentes avec une nouveauté à ne rater sous aucun prétexte :- La découverte des terres de contrastes desoù la beauté de la nature sauvage et luxuriante vous coupera littéralement le souffle et alterneront avec un condensé de splendeurs 100 % originelles entre jardins odorants et lagons translucides sur les 3 îles de La Réunion, Maurice et les Seychelles… le paradis sur terre (20 jours/19 nuits du 7 au 26 février 2026).- Une navigation paisible, véritable invitation à une. Autrement dit une incitation à suivre les traces des maîtres flamands et hollandais à l’initiative des plus beaux chefs-d’œuvre, que ce soit dans les domaines de la peinture, de la sculpture, mais aussi de l’architecture (7 jours/6 nuits du 2 au 8 octobre 2025).- La parfaite occasion de découvrir les: l’art, l’architecture, le romantisme de la Loreleï, les vignobles, les châteaux sans oublier l’incroyable atmosphère des marchés de Noël. De quoi vivre la magie de fin d’année propice à cette période, avant la date officielle (5 jours/4 nuits du 07 au 12 décembre 2025).Gardant toujours les attentes du client en ligne de mire, PLEIN CAP sait aussi se diversifier. Aussi, ponctuellement, l’agence élargit ses moyens de locomotion et mise sur l’originalité et le confort pour rendre accessibles des paysages valant le détour et réaliser un voyage hors du commun. C’est pourquoi vous trouverez dans sa programmation l’occasion de(6 jours/5 nuits du 21 au 26 septembre 2025).En tant que spécialiste des croisières culturelles, PLEIN CAP s’appuie sur son savoir-faire et sa capacité à surprendre vos clients en attente de dépaysement et de découvertes. Si vous partagez les mêmes valeurs et qu’à vos yeux il est important de mettre en avant ces intentions, n’hésitez pas à nous contacter pour poser les bases d’une potentielle collaboration.