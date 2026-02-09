Distribution : la guerre des réseaux est relancée

Pour l’heure, l’obligation toujours plus grande pour les adhérents de vendre les fournisseurs référencés (et notamment les TO maison du président du directoire Laurent Abitbol) ne semblerait pas effrayer. Mais qu’en sera-t-il demain ?



Face à un réseau Selectour devenu hégémonique, face à un Laurent Abitbol qui rachète (presque) tout ce qui bouge, entraînant dans son sillage des agences qui mettent de côté leur indépendance pour mieux remplir leur tiroir-caisse, le marché s’agite.



Plus que jamais, chaque réseau met en avant ses caractéristiques et ses avantages pour séduire : liberté de choix pour les uns, accords commerciaux avec les fournisseurs plus favorables pour les autres.