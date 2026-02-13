TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Orange Travel s'associe à Selectour pour distribuer ses offres eSIM

Une connectivité mobile à tarif préférentiel pour les voyages à l'étranger


Orange Travel et Selectour annoncent un partenariat stratégique effectif depuis début 2026. Cette collaboration permet aux clients du réseau de réserver une solution eSIM Orange directement en agence ou sur le site de l'enseigne. L'objectif technique est de fournir une connexion sécurisée dans plus de 200 destinations, indépendamment du forfait mobile habituel du voyageur.


Rédigé par le Vendredi 13 Février 2026 à 10:51

Orange Travel et Selectour annoncent un partenariat - Depositphotos.com, pressmaster
Orange Travel intègre le réseau Selectour via un portail d'affiliation co-brandé.

Les forfaits prépayés s'étendent de 1 Go à 500 Go, avec des options "Data seule" ou "Data, Voix et SMS".

La solution repose sur l'activation d'une puce virtuelle via une application mobile, évitant les frais d'itinérance et l'usage de réseaux Wi-Fi publics.

Le catalogue propose des tarifs débutant à 4,99 € pour l'Europe et l'Amérique du Nord, et 7,99 € pour le Moyen-Orient et l'Afrique.

Extension de la distribution et infrastructure réseau

Ce partenariat s'appuie sur les 700 accords de roaming du Groupe Orange pour assurer la connectivité internationale.

Le déploiement permet d'intégrer la vente de data mobile directement lors de la réservation du transport ou de l'hébergement.

Le service inclut une assistance client disponible 24/7/365. Selon les termes de l'accord, Selectour et Orange Travel prévoient également des offres ciblées pour les événements internationaux du réseau d'agences.

Tags : orange, selectour
