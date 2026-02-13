Orange Travel s'associe à Selectour pour distribuer ses offres eSIM

Une connectivité mobile à tarif préférentiel pour les voyages à l'étranger

Orange Travel et Selectour annoncent un partenariat stratégique effectif depuis début 2026. Cette collaboration permet aux clients du réseau de réserver une solution eSIM Orange directement en agence ou sur le site de l'enseigne. L'objectif technique est de fournir une connexion sécurisée dans plus de 200 destinations, indépendamment du forfait mobile habituel du voyageur.



Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 13 Février 2026 à 10:51

