Orange Travel s'associe à Selectour pour distribuer ses offres eSIM

Orange Travel intègre le réseau Selectour via un portail d'affiliation co-brandé.
Les forfaits prépayés s'étendent de 1 Go à 500 Go, avec des options "Data seule" ou "Data, Voix et SMS".
La solution repose sur l'activation d'une puce virtuelle via une application mobile, évitant les frais d'itinérance et l'usage de réseaux Wi-Fi publics.
Le catalogue propose des tarifs débutant à 4,99 € pour l'Europe et l'Amérique du Nord, et 7,99 € pour le Moyen-Orient et l'Afrique.
Extension de la distribution et infrastructure réseau
Ce partenariat s'appuie sur les 700 accords de roaming du Groupe Orange pour assurer la connectivité internationale.
Le déploiement permet d'intégrer la vente de data mobile directement lors de la réservation du transport ou de l'hébergement.
Le service inclut une assistance client disponible 24/7/365. Selon les termes de l'accord, Selectour et Orange Travel prévoient également des offres ciblées pour les événements internationaux du réseau d'agences.
A lire aussi : eSIM : le GIE Manor signe un partenariat avec ConnectedYou
