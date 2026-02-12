TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Guillaume Ranvier nommé directeur général de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Un profil expérimenté pour accompagner l’évolution du palace monégasque


L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo annonce la nomination de Guillaume Ranvier au poste de directeur général. Fort d’un parcours international dans l’hôtellerie de luxe, il prend ses fonctions dans un contexte de transformation de l’établissement et de renforcement de son positionnement sur le segment haut de gamme.


L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo annonce la nomination de Guillaume Ranvier - Photo : Monte-Carlo Société des Bains de Mer
L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo a annoncé la nomination de Guillaume Ranvier au poste de directeur général.

En fonction depuis le 5 janvier 2026, il succède à Louis Starck, nommé directeur général de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo à la fin du mois de septembre 2025.

Guillaume Ranvier dispose d’une solide expérience dans l’hôtellerie haut de gamme et de luxe, acquise au sein de groupes et d’établissements prestigieux en France et à l’international.

Le parcours de Guillaume Ranvier

Après avoir débuté sa carrière au sein du groupe Hyatt Hotels, il occupe successivement plusieurs fonctions stratégiques au Park Hyatt Paris-Vendôme, notamment celles de Director of Food & Beverage, Director of Rooms et Director of Operations.

Il poursuit ensuite son parcours à Doha, où il accompagne l’ouverture d’un Park Hyatt au Moyen-Orient en tant que Director of Operations.

À l’issue de la crise sanitaire, il rejoint le Martinez à Cannes en qualité d’Hotel Manager, pilotant la première saison post-Covid et une réorganisation opérationnelle d’envergure.

Il est ensuite nommé directeur général du Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée, où il conduit un projet de repositionnement, la rénovation du restaurant et atteint un niveau de chiffre d’affaires record en 2022.

Depuis 2023, Guillaume Ranvier occupait les fonctions d’Hotel Manager du Four Seasons Hotel George V à Paris, contribuant au renforcement de la performance opérationnelle, de la cohésion des équipes et de la qualité de l’expérience client.


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias