Guillaume Ranvier nommé directeur général de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo

L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo annonce la nomination de Guillaume Ranvier - Photo : Monte-Carlo Société des Bains de Mer
L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo a annoncé la nomination de Guillaume Ranvier au poste de directeur général.
En fonction depuis le 5 janvier 2026, il succède à Louis Starck, nommé directeur général de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo à la fin du mois de septembre 2025.
Guillaume Ranvier dispose d’une solide expérience dans l’hôtellerie haut de gamme et de luxe, acquise au sein de groupes et d’établissements prestigieux en France et à l’international.
A lire aussi : Restaurants à visiter à Monaco : guide pour les touristes gourmets
En fonction depuis le 5 janvier 2026, il succède à Louis Starck, nommé directeur général de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo à la fin du mois de septembre 2025.
Guillaume Ranvier dispose d’une solide expérience dans l’hôtellerie haut de gamme et de luxe, acquise au sein de groupes et d’établissements prestigieux en France et à l’international.
A lire aussi : Restaurants à visiter à Monaco : guide pour les touristes gourmets
Le parcours de Guillaume Ranvier
Autres articles
-
Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère
-
Malaysia Aviation Group : le Captain Nasa nommé nouveau PDG du groupe
-
Julien Feuger prend la vice-présidence d’UNICEO® France
-
Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome
-
Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay
Après avoir débuté sa carrière au sein du groupe Hyatt Hotels, il occupe successivement plusieurs fonctions stratégiques au Park Hyatt Paris-Vendôme, notamment celles de Director of Food & Beverage, Director of Rooms et Director of Operations.
Il poursuit ensuite son parcours à Doha, où il accompagne l’ouverture d’un Park Hyatt au Moyen-Orient en tant que Director of Operations.
À l’issue de la crise sanitaire, il rejoint le Martinez à Cannes en qualité d’Hotel Manager, pilotant la première saison post-Covid et une réorganisation opérationnelle d’envergure.
Il est ensuite nommé directeur général du Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée, où il conduit un projet de repositionnement, la rénovation du restaurant et atteint un niveau de chiffre d’affaires record en 2022.
Depuis 2023, Guillaume Ranvier occupait les fonctions d’Hotel Manager du Four Seasons Hotel George V à Paris, contribuant au renforcement de la performance opérationnelle, de la cohésion des équipes et de la qualité de l’expérience client.
Il poursuit ensuite son parcours à Doha, où il accompagne l’ouverture d’un Park Hyatt au Moyen-Orient en tant que Director of Operations.
À l’issue de la crise sanitaire, il rejoint le Martinez à Cannes en qualité d’Hotel Manager, pilotant la première saison post-Covid et une réorganisation opérationnelle d’envergure.
Il est ensuite nommé directeur général du Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée, où il conduit un projet de repositionnement, la rénovation du restaurant et atteint un niveau de chiffre d’affaires record en 2022.
Depuis 2023, Guillaume Ranvier occupait les fonctions d’Hotel Manager du Four Seasons Hotel George V à Paris, contribuant au renforcement de la performance opérationnelle, de la cohésion des équipes et de la qualité de l’expérience client.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille