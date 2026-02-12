Un nouveau patron à la barre de Norwegian Cruise Line

Changement de cap à Miami. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) a officialisé la nomination de John W. Chidsey en tant que PDG, avec effet immédiat.
Administrateur du groupe depuis février 2025 - et déjà membre du conseil entre 2013 et 2022 - il prend la relève de Harry Sommer, qui se retire à la fois de la direction générale et du conseil d’administration.
Dans son communiqué, la présidente du conseil, Stella David, souligne un profil "capable de conduire l’entreprise dans sa prochaine phase d’exécution et d’amélioration de la performance".
John W. Chidsey a dirigé pendant cinq ans Subway, où il a piloté une modernisation en profondeur du réseau et du modèle opérationnel. Auparavant, il a occupé les fonctions de directeur général chez Burger King Holdings, après en avoir été le directeur financier.
Son parcours inclut également des responsabilités chez Cendant Corporation (avec notamment les marques Avis et Budget) et chez PepsiCo.
Trois marques, 34 navires… et 14 unités en commande
"Ma priorité sera d’affiner l’exécution, d’améliorer la performance et de continuer à offrir des expériences de vacances exceptionnelles tout en générant une création de valeur durable", a déclaré John W. Chidsey.
Sur le plan financier, le groupe se veut rassurant. Les résultats annuels 2025 devraient être conformes aux prévisions annoncées le 4 novembre dernier. Les résultats complets du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 seront publiés le 2 mars 2026.
Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises composent le portefeuille du groupe. Ensemble, elles exploitent 34 navires, représentant plus de 71 000 lits, avec des itinéraires vers environ 700 destinations dans le monde.
Le groupe prévoit l’entrée dans sa flotte de 14 navires supplémentaires d’ici 2036, soit plus de 39 000 lits additionnels.
