Eloïse Ucar (MSC), l’ex-agente qui veut faire sauter les verrous de la croisière

Autre frein : « Quand un client entre en agence en demandant la Méditerranée, l’agent pense tout de suite à un club. Nous, on leur dit : vous avez aussi un club flottant. »



Pour Eloïse Ucar, la bataille commerciale ne se joue en effet pas tant entre compagnies de croisières… qu’avec le séjour tout-compris. « Le concurrent numéro un, c’est le club. On veut que l’agent pense à la croisière quand un client cherche des vacances en Méditerranée. »



Son message en agence est constant : proposer systématiquement une alternative. « Quand un client hésite entre la Crète, la Sardaigne ou la Sicile, pourquoi ne pas suggérer une croisière ? Un client sur cinq va dire : tiens, je n’y avais pas pensé. »



Une stratégie qui repose sur la force du face-à-face en point de vente. « Le vendeur peut rassurer, expliquer, répondre aux objections. C’est une vraie force. »