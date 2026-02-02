GNV prend possession de l’Aurora, son deuxième navire au GNL

Pour la première fois, GNV inaugure sur ce navire une livrée spécifique : une feuille verte stylisée symbolise la trajectoire de décarbonation engagée ces dernières années, tandis qu’un branchement électrique graphique rappelle la compatibilité avec le branchement à quai - ou cold ironing . Ce dispositif permet de couper les moteurs au port et de réduire émissions atmosphériques et nuisances sonores pour les riverains.



À bord, l’Aurora embarque également une panoplie de technologies destinées à limiter son empreinte environnementale : conformité aux standards Organisation maritime internationale de niveau IMO Tier III, récupération de chaleur pour la production d’électricité, éclairage LED intégral, optimisation hydrodynamique de la coque et des appendices, ou encore revêtement silicone limitant la friction avec l’eau et la consommation de carburant.



Une seconde commande de quatre unités supplémentaires, toutes alimentées au même carburant, est déjà actée : leurs livraisons s’échelonneront à partir de fin 2027, à raison d’un navire tous les six mois.