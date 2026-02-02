GNV prend possession de l’Aurora, son deuxième navire au GNL

La délégation de GNV était conduite par Franco Fabrizio, General Counsel – Head of Legal Claims & Insurance Department, aux côtés de la marraine du navire, Gina Giusto, Head of Retail chez GNV @GNV
Et de deux. Après le Virgo, la compagnie italienne GNV, contrôlée par MSC Group, vient de réceptionner une nouvelle unité alimentée au gaz naturel liquéfié.
Baptisé Aurora, le navire a été livré par Guangzhou Shipyard International avant de mettre le cap sur la Méditerranée. Une fois ses derniers aménagements réalisés, il entrera en exploitation début avril sur la ligne reliant Gênes à Palerme, avec une rotation quotidienne.
D’un tonnage brut d’environ 53 000 tonnes, long de 218 mètres pour 29,60 mètres de large, l’Aurora affiche une vitesse maximale de 25 nœuds.
Il pourra accueillir plus de 1 700 passagers dans 426 cabines et transporter jusqu’à 2 780 mètres linéaires de fret, confirmant son positionnement sur le marché du cabotage mixte passagers-marchandises.
GNV : une nouvelle livrée pour afficher l’ambition verte
À bord, l’Aurora embarque une panoplie de technologies destinées à limiter son empreinte environnementale @GNV
Pour la première fois, GNV inaugure sur ce navire une livrée spécifique : une feuille verte stylisée symbolise la trajectoire de décarbonation engagée ces dernières années, tandis qu’un branchement électrique graphique rappelle la compatibilité avec le branchement à quai - ou cold ironing. Ce dispositif permet de couper les moteurs au port et de réduire émissions atmosphériques et nuisances sonores pour les riverains.
À bord, l’Aurora embarque également une panoplie de technologies destinées à limiter son empreinte environnementale : conformité aux standards Organisation maritime internationale de niveau IMO Tier III, récupération de chaleur pour la production d’électricité, éclairage LED intégral, optimisation hydrodynamique de la coque et des appendices, ou encore revêtement silicone limitant la friction avec l’eau et la consommation de carburant.
Une seconde commande de quatre unités supplémentaires, toutes alimentées au même carburant, est déjà actée : leurs livraisons s’échelonneront à partir de fin 2027, à raison d’un navire tous les six mois.
