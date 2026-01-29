Celebrity River Cruises veut ouvrir plus de 160 départs en Europe en 2028

Celebrity débutera ses opérations en 2027 avec deux unités, Celebrity Compass et Celebrity Seeker, le Wanderer rejoindra la flotte en 2028 - Photo : RCCL
Celebrity River Cruises n’aura pas attendu longtemps pour passer à la vitesse supérieure.
Moins d’un an après avoir officialisé son arrivée sur le marché de la croisière fluviale, la marque premium du groupe Royal Caribbean confirme une expansion rapide, avec dix nouvelles unités commandées, le lancement de la construction et une saison 2028 désormais commercialisée avec une offre largement renforcée.
Avec ces nouvelles commandes, Celebrity River Cruises prévoit de disposer de vingt navires fluviaux opérant en Europe à l’horizon 2031.
Le chantier a déjà symboliquement démarré avec la première découpe d’acier du Celebrity Compass, futur navire inaugural de la marque.
Celebrity River Cruises : 160 départs vers plus de 50 destinations européennes en 2028
La compagnie débutera ses opérations en 2027 avec deux unités, Celebrity Compass et Celebrity Seeker.
Trois autres bâtiments - Celebrity Wanderer, Celebrity Roamer et Celebrity Boundless -rejoindront la flotte en 2028, avec l’objectif de s’imposer rapidement parmi les grands acteurs du marché fluvial européen.
Celebrity ouvre simultanément les ventes pour 2028 avec plus de 160 départs vers plus de 50 destinations européennes, soit une hausse de 80% du nombre de ports proposés par rapport à la saison inaugurale 2027.
Les programmes incluent notamment des navigations sur le Rhin, le Danube et aux Pays-Bas au printemps, ainsi que des croisières hivernales dédiées aux marchés de Noël.
Rhin, Danube, tulipes et marchés de Noël
La programmation 2028 couvrira plusieurs grands axes fluviaux européens.
Sur le Bas-Danube, six départs relieront Bucarest aux Portes de Fer, avec une nuitée terrestre incluse dans la capitale roumaine, une première pour Celebrity.
Sur le Rhin, plus de soixante croisières sont prévues entre Bâle et Amsterdam, via Strasbourg, Breisach ou Rüdesheim, à travers vignobles et villages médiévaux.
Sur le Haut-Danube, des itinéraires relieront Ratisbonne ou Nuremberg à Budapest, avec certaines dates coïncidant avec le Gäuboden Festival en Allemagne.
Au printemps, des départs saisonniers mettront à l’honneur les tulipes entre Bruxelles et Amsterdam, avec des escales à Keukenhof, Kinderdijk et Maastricht.
L’hiver, enfin, verra le retour des croisières consacrées aux marchés de Noël, avec des escales à Mayence, Strasbourg ou Heidelberg.
