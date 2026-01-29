Celebrity River Cruises veut ouvrir plus de 160 départs en Europe en 2028

La programmation 2028 couvrira plusieurs grands axes fluviaux européens.



Sur le Bas-Danube, six départs relieront Bucarest aux Portes de Fer, avec une nuitée terrestre incluse dans la capitale roumaine, une première pour Celebrity.



Sur le Rhin, plus de soixante croisières sont prévues entre Bâle et Amsterdam, via Strasbourg, Breisach ou Rüdesheim, à travers vignobles et villages médiévaux.



Sur le Haut-Danube, des itinéraires relieront Ratisbonne ou Nuremberg à Budapest, avec certaines dates coïncidant avec le Gäuboden Festival en Allemagne.



Au printemps, des départs saisonniers mettront à l’honneur les tulipes entre Bruxelles et Amsterdam, avec des escales à Keukenhof, Kinderdijk et Maastricht.



L’hiver, enfin, verra le retour des croisières consacrées aux marchés de Noël, avec des escales à Mayence, Strasbourg ou Heidelberg.