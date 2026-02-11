Ezus veut séduire les producteurs de GIR Le logiciel de la start-up a été adopté par plus de 550 professionnels en 2025. L’éditeur de logiciel, Ezus, ajoute un nouveau module afin de mieux gérer et optimiser la production de voyages d’individuels regroupés (GIR). De quoi séduire les agences et tour-opérateurs spécialisés.
Responsabilité de plein droit : ce super-pouvoir que les agences oublient de montrer - Photo JC IA Sora
Les meilleurs ennemis du monde… Voilà ce que nous sommes. Et là, deux scénarios possibles.
Soit tu commences à fredonner « C’est toi contre moi… et moi contre toi… » version Pascal Obispo / Zazie.
Soit tu te dis : « Ça y est… JC va encore nous parler des illégaux et des travel planners… »
Et là je te réponds : « Mais qu’est-ce que tu me racontes là ? » Clin d’œil à Arnold et Willy : génération 90, bonjour !
Et bien non, pour cette troisième chronique, je ne vais pas parler d’eux. Je préfère évoquer un super-pouvoir. Un truc un peu magique. Genre Bibbidi-bobbidi-boo façon Cendrillon... ou maléfique, c’est selon.
Une règle capable de faire de vous un super-héros du voyage… même quand : la compagnie aérienne annule, l’hôtel surbooke, la météo s’emballe, le transfert disparaît ou qu'une crise éclate, comme nous sommes en train de le vivre !
Alors évidemment, cela peut nous donner des sueurs froides, gâcher un week-end, voire quelques nuits, avaler notre marge, ou encore transformer un mardi soir tranquille en épisode spécial d’Urgences.
Allons, vous ne voyez pas de quoi je parle ? Mais si enfin ! C’est bien elle : la responsabilité de plein droit.
Soit tu commences à fredonner « C’est toi contre moi… et moi contre toi… » version Pascal Obispo / Zazie.
Soit tu te dis : « Ça y est… JC va encore nous parler des illégaux et des travel planners… »
Et là je te réponds : « Mais qu’est-ce que tu me racontes là ? » Clin d’œil à Arnold et Willy : génération 90, bonjour !
Et bien non, pour cette troisième chronique, je ne vais pas parler d’eux. Je préfère évoquer un super-pouvoir. Un truc un peu magique. Genre Bibbidi-bobbidi-boo façon Cendrillon... ou maléfique, c’est selon.
Une règle capable de faire de vous un super-héros du voyage… même quand : la compagnie aérienne annule, l’hôtel surbooke, la météo s’emballe, le transfert disparaît ou qu'une crise éclate, comme nous sommes en train de le vivre !
Alors évidemment, cela peut nous donner des sueurs froides, gâcher un week-end, voire quelques nuits, avaler notre marge, ou encore transformer un mardi soir tranquille en épisode spécial d’Urgences.
Allons, vous ne voyez pas de quoi je parle ? Mais si enfin ! C’est bien elle : la responsabilité de plein droit.
La responsabilité de plein droit...
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Et là tu te dis : « Il est fou… » Clin d’œil à Alain Afflelou (elle était facile).
Mais non. Pas si fou. Petit rappel et petite confession !
Peut-être que comme moi, tu séchais les cours de droit en BTS Tourisme, oui je sais, c'est mal.
Peut-être que l’article L211-16 sonnait comme un épisode un peu obscur de X-Files. Tu sais « la vérité est ailleurs »
Mais nul doute que tu es déjà tombé, plus tard, sur les excellents conseils et mémos de notre chère Maître Emmanuelle Llop, reine du pro bono sur le Helpdesk.
Alors rappel simple : quand tu vends un forfait, tu es automatiquement responsables de sa bonne exécution. Et n'essaie pas de m'embrouiller c'est aussi le cas si le problème vient d’un prestataire : compagnie aérienne, hôtel, réceptif....
Le client ne va pas courir après eux, juste, il vient te voir.
Alors là, j’entends déjà certains se dire : « Mais pourquoi cette règle existe ? Il n’y a pas moyen de changer le texte ? »
Non, ce texte ne disparaîtra pas d’un coup de baguette magique : il est solidement inscrit. Vous connaissez sans doute l'histoire, la France a quelque peu surtransposée, la directive européenne.
Le droit avance toujours dans le sens de la protection du consommateur - un principe presque sacré… sauf peut-être quand on s’appelle compagnie aérienne et qu’on a quelques bons amis dans les couloirs de Bruxelles... Hein, voyez ce que je veux dire !
Les Entreprises du Voyage ont bien tenté de secouer le cocotier. Le syndicat a frappé aux plus hautes portes et plaidé la cause des agences avec énergie… mais pour l’instant, pas de miracle ! Difficile de faire avancer ce dossier épineux !
Mais non. Pas si fou. Petit rappel et petite confession !
Peut-être que comme moi, tu séchais les cours de droit en BTS Tourisme, oui je sais, c'est mal.
Peut-être que l’article L211-16 sonnait comme un épisode un peu obscur de X-Files. Tu sais « la vérité est ailleurs »
Mais nul doute que tu es déjà tombé, plus tard, sur les excellents conseils et mémos de notre chère Maître Emmanuelle Llop, reine du pro bono sur le Helpdesk.
Alors rappel simple : quand tu vends un forfait, tu es automatiquement responsables de sa bonne exécution. Et n'essaie pas de m'embrouiller c'est aussi le cas si le problème vient d’un prestataire : compagnie aérienne, hôtel, réceptif....
Le client ne va pas courir après eux, juste, il vient te voir.
Alors là, j’entends déjà certains se dire : « Mais pourquoi cette règle existe ? Il n’y a pas moyen de changer le texte ? »
Non, ce texte ne disparaîtra pas d’un coup de baguette magique : il est solidement inscrit. Vous connaissez sans doute l'histoire, la France a quelque peu surtransposée, la directive européenne.
Le droit avance toujours dans le sens de la protection du consommateur - un principe presque sacré… sauf peut-être quand on s’appelle compagnie aérienne et qu’on a quelques bons amis dans les couloirs de Bruxelles... Hein, voyez ce que je veux dire !
Les Entreprises du Voyage ont bien tenté de secouer le cocotier. Le syndicat a frappé aux plus hautes portes et plaidé la cause des agences avec énergie… mais pour l’instant, pas de miracle ! Difficile de faire avancer ce dossier épineux !
Parle moins fort JC !
Du coup certains préfèrent cacher la poussière sous le tapis et se disent :
« Chuuut… moins fort JC, arrête de dire que nous sommes responsables de tout : surtout ne donnons pas d’idées à nos voyageurs… »
Mais la réalité, c’est que le voyageur 2.0, lui, maîtrise parfaitement Internet… et encore mieux quand il est en litige ou en difficulté.
Spoiler alert : il lit aussi TourMaG, et notamment les excellents articles de la Médiation Tourisme et Voyage. Autant dire qu’il est au taquet… et souvent très bien informé.
Et puis quand y a un problème, inutile de te dire qu'il va essayer de trouver tous les recours possibles ! Vous croyez que compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient, avec des clients bloqués aux 4 coins du monde, il aurait suffit de siffloter en regardant en l'air ?
Alors plutôt que de subir cette responsabilité, pourquoi ne pas en faire une force ?
Et là tu te redis « Non mais il est fou… » Et moi je maintiens « maaaaiiissss nnnooonn », et je t'explique pourquoi ?
Parce qu’un article de loi, c’est bien mais un argument commercial visible, assumé et répété, c’est mieux.
Concrètement, cela commence tout simplement par parler de cette responsabilité de plein droit : en le publiant sur vos pages sur les réseaux sociaux, en story, dans vos communautés.
Mais aussi - et surtout - dans les groupes de voyageurs : toujours en pro bono, toujours dans l’esprit conseil et toujours dans la pédagogie.
Et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. LinkedIn, c’est très bien. Mais cela reste souvent un discours entre professionnels.
La vraie pédagogie client ne se joue pas uniquement entre agents : elle se joue en agence, elle se joue sur Facebook et sur Instagram.
En gros pour résumer : là où sont vos voyageurs, là où les comparaisons se font et là où les décisions se prennent.
« Chuuut… moins fort JC, arrête de dire que nous sommes responsables de tout : surtout ne donnons pas d’idées à nos voyageurs… »
Mais la réalité, c’est que le voyageur 2.0, lui, maîtrise parfaitement Internet… et encore mieux quand il est en litige ou en difficulté.
Spoiler alert : il lit aussi TourMaG, et notamment les excellents articles de la Médiation Tourisme et Voyage. Autant dire qu’il est au taquet… et souvent très bien informé.
Et puis quand y a un problème, inutile de te dire qu'il va essayer de trouver tous les recours possibles ! Vous croyez que compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient, avec des clients bloqués aux 4 coins du monde, il aurait suffit de siffloter en regardant en l'air ?
Alors plutôt que de subir cette responsabilité, pourquoi ne pas en faire une force ?
Et là tu te redis « Non mais il est fou… » Et moi je maintiens « maaaaiiissss nnnooonn », et je t'explique pourquoi ?
Parce qu’un article de loi, c’est bien mais un argument commercial visible, assumé et répété, c’est mieux.
Concrètement, cela commence tout simplement par parler de cette responsabilité de plein droit : en le publiant sur vos pages sur les réseaux sociaux, en story, dans vos communautés.
Mais aussi - et surtout - dans les groupes de voyageurs : toujours en pro bono, toujours dans l’esprit conseil et toujours dans la pédagogie.
Et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. LinkedIn, c’est très bien. Mais cela reste souvent un discours entre professionnels.
La vraie pédagogie client ne se joue pas uniquement entre agents : elle se joue en agence, elle se joue sur Facebook et sur Instagram.
En gros pour résumer : là où sont vos voyageurs, là où les comparaisons se font et là où les décisions se prennent.
Les 5 phrases chocs pour mettre en avant notre responsabilité
La responsabilité de plein droit n’est pas un concept à garder dans un tiroir juridique.
C’est un message à diffuser. Ensuite seulement, on décline.
1. Le post pédagogique simple
Quand vous réservez un forfait en agence, vous n’avez qu’un seul responsable.
Vol annulé ?
Hôtel surbooké ?
Transfert absent ?
Nous devons trouver la solution.
C’est la responsabilité de plein droit. Et ça change tout.
2. Storytelling – La grève surprise
Grève annoncée tard le soir.
Certains passagers cherchent un numéro surtaxé. Actualisent frénétiquement une application.
Nos clients ?
Vol replacé.
Nuit sécurisée.
Transfert réorganisé.
Parce qu’en agence, nous ne pouvons pas dire : « Voyez avec la compagnie. »
Nous sommes responsables.
3. Cas concret – Hôtel annulé à J-21
Mail automatique : « Hôtel indisponible. »
Réservation via plateforme.
Seul ?
Vous recommencez tout.
Au prix du marché.
En agence ?
Nous devons reloger.
Même si le tarif a augmenté.
Voilà la différence.
4. La phrase à dire en rendez-vous
« Notre valeur n’est pas seulement le prix.
C’est d’être juridiquement responsables de votre voyage. »
Puis silence.
Laissez la phrase travailler.
5. La phrase impact
On ne voit pas la responsabilité de plein droit quand tout va bien.
Mais le jour où ça se complique… elle devient précieuse, très précieuse.
C’est un message à diffuser. Ensuite seulement, on décline.
1. Le post pédagogique simple
Quand vous réservez un forfait en agence, vous n’avez qu’un seul responsable.
Vol annulé ?
Hôtel surbooké ?
Transfert absent ?
Nous devons trouver la solution.
C’est la responsabilité de plein droit. Et ça change tout.
2. Storytelling – La grève surprise
Grève annoncée tard le soir.
Certains passagers cherchent un numéro surtaxé. Actualisent frénétiquement une application.
Nos clients ?
Vol replacé.
Nuit sécurisée.
Transfert réorganisé.
Parce qu’en agence, nous ne pouvons pas dire : « Voyez avec la compagnie. »
Nous sommes responsables.
3. Cas concret – Hôtel annulé à J-21
Mail automatique : « Hôtel indisponible. »
Réservation via plateforme.
Seul ?
Vous recommencez tout.
Au prix du marché.
En agence ?
Nous devons reloger.
Même si le tarif a augmenté.
Voilà la différence.
4. La phrase à dire en rendez-vous
« Notre valeur n’est pas seulement le prix.
C’est d’être juridiquement responsables de votre voyage. »
Puis silence.
Laissez la phrase travailler.
5. La phrase impact
On ne voit pas la responsabilité de plein droit quand tout va bien.
Mais le jour où ça se complique… elle devient précieuse, très précieuse.
Les meilleurs ennemis du monde ?
D’un côté : ceux qui vendent du voyage sans porter le risque.
De l’autre : ceux qui assument.
Oui, c’est lourd. Oui, parfois on aimerait appuyer sur "reset" comme dans Matrix. Mais au fond, nous sommes un peu comme dans Alerte à Malibu, on espère que tout le monde profite du soleil. Mais on est là quand ça part à la dérive.
La responsabilité de plein droit, ce n’est pas glamour. Ce n’est pas un filtre Instagram.
Ce n’est pas une promo flash, mais le jour où le voyage déraille… C’est elle qui fait la différence.
En ce moment j'ai pas besoin de prendre d'exemple ! Alors oui. Entre elle et nous, nous sommes peut-être les meilleurs ennemis du monde. Mais surtout, nous sommes les seuls à pouvoir dire : On s’occupe de tout. Et on en est responsables.
Et ça… Ce n’est pas un effet spécial des années 90. C’est juste notre métier.
De l’autre : ceux qui assument.
Oui, c’est lourd. Oui, parfois on aimerait appuyer sur "reset" comme dans Matrix. Mais au fond, nous sommes un peu comme dans Alerte à Malibu, on espère que tout le monde profite du soleil. Mais on est là quand ça part à la dérive.
La responsabilité de plein droit, ce n’est pas glamour. Ce n’est pas un filtre Instagram.
Ce n’est pas une promo flash, mais le jour où le voyage déraille… C’est elle qui fait la différence.
En ce moment j'ai pas besoin de prendre d'exemple ! Alors oui. Entre elle et nous, nous sommes peut-être les meilleurs ennemis du monde. Mais surtout, nous sommes les seuls à pouvoir dire : On s’occupe de tout. Et on en est responsables.
Et ça… Ce n’est pas un effet spécial des années 90. C’est juste notre métier.
Témoignages de voyageurs :
Le témoignage de Sylviane D.
"Pour notre séjour familial à Ibiza en juillet 2025, j’avais confié l’organisation du voyage (vols, hôtel, location de voiture) à une agence de voyage.
La veille du retour, grève des contrôleurs aériens : notre vol Ryanair est annulé. Heureusement, la réservation ayant été faite via une agence, la responsabilité de plein droit a pu s’appliquer. L’agence m’a immédiatement contactée et a tout pris en charge.
En moins de 3 heures, tout était réglé :
- un nouveau vol le jour même
- le remboursement de la nuitée non utilisée
- le remboursement de la journée de location de voiture
Je n’ai strictement rien eu à faire, si ce n’est suivre les instructions et rester zen.
Pendant ce temps, d’autres membres de ma famille, qui avaient réservé eux-mêmes sur internet, ont vécu une vraie galère pour rentrer.
Cette expérience m’a définitivement convaincue : quand il y a un problème, avoir un professionnel à ses côtés change tout."
Le témoignage de Catherine S.
"J’ai compris l’intérêt d’une agence de voyage le jour de ma première vraie galère. À l’époque, j’avais tout réservé moi-même sur internet : vols, hôtels, transferts… en pensant faire des économies.
Puis XL Airways a fait faillite. Plus de vol et plus d’interlocuteur avec une perte financière importante.
Une agence de voyage que j’avais découverte sur les réseaux sociaux m’a alors aidée dans les démarches et m’a expliquée une chose essentielle :
si j’étais passé par une agence, j’aurais bénéficié de leur responsabilité de plein droit.
Depuis, je ne réserve plus jamais sans agence. Et à plusieurs reprises, j’ai vu la différence : un transfert compliqué à New York réglé immédiatement, et tout récemment l’annulation d’un voyage avec une compagnie du Golfe… à deux jours du départ, gérée sans stress.
Quand tout va bien, on pense pouvoir se passer d’une agence. Mais le jour où il y a un problème, on comprend leur vraie valeur."
"Pour notre séjour familial à Ibiza en juillet 2025, j’avais confié l’organisation du voyage (vols, hôtel, location de voiture) à une agence de voyage.
La veille du retour, grève des contrôleurs aériens : notre vol Ryanair est annulé. Heureusement, la réservation ayant été faite via une agence, la responsabilité de plein droit a pu s’appliquer. L’agence m’a immédiatement contactée et a tout pris en charge.
En moins de 3 heures, tout était réglé :
- un nouveau vol le jour même
- le remboursement de la nuitée non utilisée
- le remboursement de la journée de location de voiture
Je n’ai strictement rien eu à faire, si ce n’est suivre les instructions et rester zen.
Pendant ce temps, d’autres membres de ma famille, qui avaient réservé eux-mêmes sur internet, ont vécu une vraie galère pour rentrer.
Cette expérience m’a définitivement convaincue : quand il y a un problème, avoir un professionnel à ses côtés change tout."
Le témoignage de Catherine S.
"J’ai compris l’intérêt d’une agence de voyage le jour de ma première vraie galère. À l’époque, j’avais tout réservé moi-même sur internet : vols, hôtels, transferts… en pensant faire des économies.
Puis XL Airways a fait faillite. Plus de vol et plus d’interlocuteur avec une perte financière importante.
Une agence de voyage que j’avais découverte sur les réseaux sociaux m’a alors aidée dans les démarches et m’a expliquée une chose essentielle :
si j’étais passé par une agence, j’aurais bénéficié de leur responsabilité de plein droit.
Depuis, je ne réserve plus jamais sans agence. Et à plusieurs reprises, j’ai vu la différence : un transfert compliqué à New York réglé immédiatement, et tout récemment l’annulation d’un voyage avec une compagnie du Golfe… à deux jours du départ, gérée sans stress.
Quand tout va bien, on pense pouvoir se passer d’une agence. Mais le jour où il y a un problème, on comprend leur vraie valeur."
JC, de son vrai nom Jean-Charles Franchomme, évolue dans le tourisme depuis plus de 20 ans.
Depuis 2024, il est cadre commercial groupes et web chez Steam Evasion, où il met à profit sa double compétence terrain et digitale.
Il est aussi le fondateur de la communauté Facebook "100% voyages bons plans et expertises" qui rassemble 3 800 voyageurs.
Entrepreneur dans l’âme, il a également co-fondé deux groupes Facebook influents dans le secteur : CDMV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage) et Helpdesk des Pros du Tourisme, devenus des espaces d’échange incontournables pour les professionnels.
Depuis 2024, il est cadre commercial groupes et web chez Steam Evasion, où il met à profit sa double compétence terrain et digitale.
Il est aussi le fondateur de la communauté Facebook "100% voyages bons plans et expertises" qui rassemble 3 800 voyageurs.
Entrepreneur dans l’âme, il a également co-fondé deux groupes Facebook influents dans le secteur : CDMV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage) et Helpdesk des Pros du Tourisme, devenus des espaces d’échange incontournables pour les professionnels.