Responsabilité de plein droit : ce super-pouvoir que les agences oublient de montrer

Du coup certains préfèrent cacher la poussière sous le tapis et se disent :



« Chuuut… moins fort JC, arrête de dire que nous sommes responsables de tout : surtout ne donnons pas d’idées à nos voyageurs… »



Mais la réalité, c’est que le voyageur 2.0, lui, maîtrise parfaitement Internet… et encore mieux quand il est en litige ou en difficulté.



Spoiler alert : il lit aussi TourMaG, et notamment les excellents articles de la Médiation Tourisme et Voyage. Autant dire qu’il est au taquet… et souvent très bien informé.



Et puis quand y a un problème, inutile de te dire qu'il va essayer de trouver tous les recours possibles ! Vous croyez que compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient, avec des clients bloqués aux 4 coins du monde, il aurait suffit de siffloter en regardant en l'air ?



Alors plutôt que de subir cette responsabilité, pourquoi ne pas en faire une force ?



Et là tu te redis « Non mais il est fou… » Et moi je maintiens « maaaaiiissss nnnooonn », et je t'explique pourquoi ?



Parce qu’un article de loi, c’est bien mais un argument commercial visible, assumé et répété, c’est mieux.



Concrètement, cela commence tout simplement par parler de cette responsabilité de plein droit : en le publiant sur vos pages sur les réseaux sociaux, en story, dans vos communautés.



Mais aussi - et surtout - dans les groupes de voyageurs : toujours en pro bono , toujours dans l’esprit conseil et toujours dans la pédagogie.



Et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. LinkedIn, c’est très bien. Mais cela reste souvent un discours entre professionnels.



La vraie pédagogie client ne se joue pas uniquement entre agents : elle se joue en agence, elle se joue sur Facebook et sur Instagram.



En gros pour résumer : là où sont vos voyageurs, là où les comparaisons se font et là où les décisions se prennent.