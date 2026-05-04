Congrès EDV 2026 : les professionnels se serrent les coudes

Méthode Coué ? Les intervenants qui se sont succédés sur scène par la suite ont tenté de rassurer, sans nier la crise actuelle.



« Les chaînes d’information polluent nos esprits. Je veux faire passer un message d’optimisme : nous sommes toujours ressortis plus forts des crises passées » a rappelé Patrice Caradec, président du Syndicat des entreprises du tour-operating (Seto).



Même si pour l’heure, les chiffres ont basculé dans le rouge : de +6% avant la guerre, le cumul des réservations pour l’été a plongé dans le rouge pour s’afficher désormais à -5%.



« Ne baissons pas les bras. Certains clients restent attentifs, d’autres sont résignés. Ne le soyons pas. Il y a de grosses opportunités avec des capacités à vendre, en avant-saison et même en juillet ».



« Et je n’ai pas vu des prix aussi bas depuis longtemps, malgré la hausse des billets d’avion, ni de disponibilités hôtelières aussi importantes. Ne soyons pas les derniers à en profiter ».

