L’Épicurien du Voyage : du sur-mesure premium à l’ambition internationale

Après plusieurs expériences au sein d’agences de voyages Premium, Sengul André a créé en 2024 l’agence L’épicurien du Voyage - Photo : Sengul André.
Créée en 2024 par Sengul André, l’agence de voyages L'Épicurien du Voyage revendique une approche sur-mesure haut de gamme et fait de l’humain une priorité.
« Nous accompagnons nos clients de A à Z, vraiment partout dans le monde. Nous ne sommes pas spécialisés sur une destination, nous nous adaptons à chaque projet », explique sa fondatrice.
Positionnée sur des prestations qualitatives, avec des hébergements à partir de 4 étoiles, la structure assume un choix clair : privilégier l’expérience plutôt que le volume.
Malgré une équipe encore restreinte, l’agence affiche une croissance rapide. Après une première année à 60 000€ de chiffre d’affaires, l’entreprise a atteint 310 000€ en 2025. Une dynamique qui se confirme en 2026, avec un niveau d’activité déjà équivalent dès le premier trimestre.
« Nous sommes en pleine croissance. Beaucoup de clients viennent grâce au bouche-à-oreille », souligne Sengul André.
« Nous accompagnons nos clients de A à Z, vraiment partout dans le monde. Nous ne sommes pas spécialisés sur une destination, nous nous adaptons à chaque projet », explique sa fondatrice.
Positionnée sur des prestations qualitatives, avec des hébergements à partir de 4 étoiles, la structure assume un choix clair : privilégier l’expérience plutôt que le volume.
Malgré une équipe encore restreinte, l’agence affiche une croissance rapide. Après une première année à 60 000€ de chiffre d’affaires, l’entreprise a atteint 310 000€ en 2025. Une dynamique qui se confirme en 2026, avec un niveau d’activité déjà équivalent dès le premier trimestre.
« Nous sommes en pleine croissance. Beaucoup de clients viennent grâce au bouche-à-oreille », souligne Sengul André.
Travel planners, influenceurs : « Ils prennent de plus en plus de place »
Derrière ce projet entrepreneurial se dessine aussi un parcours personnel.
Pour Sengul André, la création de l’agence répond à un besoin d’indépendance, mais aussi à une volonté de redéfinir les conditions de travail dans le secteur.
« On m’a souvent reproché d’être trop ambitieuse et dit qu’il fallait choisir entre travailler ou s’occuper de ses enfants. Pour moi, ce n’était pas acceptable. À un moment, je me suis dit : il faut se lancer », confie-t-elle.
Membre de l’association Femmes du Tourisme et élue dans sa ville, la dirigeante revendique une approche centrée sur l’humain, qui dépasse le seul cadre commercial.
« Je travaille avec des Missions Locales pour accompagner pendant des stages des jeunes en difficulté, notamment sur la préparation aux entretiens ou la prise de parole. »
Cette dimension se prolonge à l’international à travers l’association L'Épicurien Sans Frontières.
« En février, je me suis rendue au Sénégal. Grâce à une cagnotte de 5 000€, nous allons financer la construction d’un puits. Nous préparons désormais un voyage solidaire avec un groupe de 30 personnes en 2027. »
Mais le lancement de l’activité n’a rien d’un long fleuve tranquille.
Le poids des démarches administratives constitue notamment un passage obligé. « La première année, c’est énormément de paperasse. Il faut s’accrocher, psychologiquement et administrativement », rappelle celle qui a également fait le choix de « la liberté » en restant indépendante.
Dans ce contexte, l’émergence de nouveaux acteurs - travel planners ou influenceurs - interroge. « Ils prennent de plus en plus de place. Mais nous, on a des obligations, des garanties, une vraie responsabilité », souligne Sengul André.
Pour Sengul André, la création de l’agence répond à un besoin d’indépendance, mais aussi à une volonté de redéfinir les conditions de travail dans le secteur.
« On m’a souvent reproché d’être trop ambitieuse et dit qu’il fallait choisir entre travailler ou s’occuper de ses enfants. Pour moi, ce n’était pas acceptable. À un moment, je me suis dit : il faut se lancer », confie-t-elle.
Membre de l’association Femmes du Tourisme et élue dans sa ville, la dirigeante revendique une approche centrée sur l’humain, qui dépasse le seul cadre commercial.
« Je travaille avec des Missions Locales pour accompagner pendant des stages des jeunes en difficulté, notamment sur la préparation aux entretiens ou la prise de parole. »
Cette dimension se prolonge à l’international à travers l’association L'Épicurien Sans Frontières.
« En février, je me suis rendue au Sénégal. Grâce à une cagnotte de 5 000€, nous allons financer la construction d’un puits. Nous préparons désormais un voyage solidaire avec un groupe de 30 personnes en 2027. »
Mais le lancement de l’activité n’a rien d’un long fleuve tranquille.
Le poids des démarches administratives constitue notamment un passage obligé. « La première année, c’est énormément de paperasse. Il faut s’accrocher, psychologiquement et administrativement », rappelle celle qui a également fait le choix de « la liberté » en restant indépendante.
Dans ce contexte, l’émergence de nouveaux acteurs - travel planners ou influenceurs - interroge. « Ils prennent de plus en plus de place. Mais nous, on a des obligations, des garanties, une vraie responsabilité », souligne Sengul André.
Accélérer la croissance et viser l’international
En février 2026, Sengul André s’est rendue au Sénégal pour un voyage humanitaire. Une cagnotte solidaire permettra prochainement la création d’un puits à Kelle. Un voyage solidaire est prévu en avril 2027 - Photo : Sengul André
Portée par une croissance soutenue, l’agence entend désormais renforcer sa dynamique commerciale.
La priorité : élargir sa clientèle, dans un contexte encore marqué par les incertitudes internationales.
« Nous devons continuer à rassurer nos clients », indique Sengul André, qui observe, après un léger ralentissement lié au contexte géopolitique, un redémarrage de l’activité : « Nous avons aujourd’hui beaucoup de demandes de dernière minute. »
Pour soutenir cette croissance, l’agence mise sur la prospection de nouveaux clients et s’intéresse au segment du voyage d’affaires.
À moyen terme, l’ambition dépasse le cadre national. « On veut que L'Épicurien du Voyage devienne une vraie marque, même à l’étranger. »
L’ouverture de bureaux hors de France est d’ores et déjà envisagée, avec l’objectif de capter une clientèle internationale intéressée par la destination France.
Enfin, l’entreprise entend poursuivre le développement de ses projets solidaires, devenus un marqueur fort de son identité.
« On peut voyager, mais on peut aussi aider. C’est important pour moi de garder cette dimension humaine », conclut Sengul André.
La priorité : élargir sa clientèle, dans un contexte encore marqué par les incertitudes internationales.
« Nous devons continuer à rassurer nos clients », indique Sengul André, qui observe, après un léger ralentissement lié au contexte géopolitique, un redémarrage de l’activité : « Nous avons aujourd’hui beaucoup de demandes de dernière minute. »
Pour soutenir cette croissance, l’agence mise sur la prospection de nouveaux clients et s’intéresse au segment du voyage d’affaires.
À moyen terme, l’ambition dépasse le cadre national. « On veut que L'Épicurien du Voyage devienne une vraie marque, même à l’étranger. »
L’ouverture de bureaux hors de France est d’ores et déjà envisagée, avec l’objectif de capter une clientèle internationale intéressée par la destination France.
Enfin, l’entreprise entend poursuivre le développement de ses projets solidaires, devenus un marqueur fort de son identité.
« On peut voyager, mais on peut aussi aider. C’est important pour moi de garder cette dimension humaine », conclut Sengul André.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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