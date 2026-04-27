L’Épicurien du Voyage : du sur-mesure premium à l’ambition internationale

« On m’a souvent reproché d’être trop ambitieuse et dit qu’il fallait choisir entre travailler ou s’occuper de ses enfants. Pour moi, ce n’était pas acceptable. À un moment, je me suis dit : il faut se lancer »

« Je travaille avec des

pour accompagner pendant des stages des jeunes en difficulté, notamment sur la préparation aux entretiens ou la prise de parole. »

« En février, je me suis rendue au Sénégal. Grâce à une cagnotte de 5 000€, nous allons financer la construction d’un puits. Nous préparons désormais un voyage solidaire avec un groupe de 30 personnes en 2027. »

« La première année, c’est énormément de paperasse. Il faut s’accrocher, psychologiquement et administrativement »

« Ils prennent de plus en plus de place. Mais nous, on a des obligations, des garanties, une vraie responsabilité »