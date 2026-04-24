Croisière : un premier trimestre solide pour le port de Marseille

La saison croisière 2026 démarre sur une note très favorable à Marseille Provence.



Au premier trimestre, le port a accueilli 357 425 passagers, soit une progression de 23,6 % par rapport à la même période en 2025. Le nombre d’escales suit la même trajectoire, avec 82 escales enregistrées, en hausse de 24,2 %.



Le mois de mars concentre une bonne partie de cette accélération. Avec 39 escales et 163 951 passagers, Marseille Provence enregistre respectivement 62,5 % d’escales et 44,1 % de passagers supplémentaires par rapport à mars 2025.



Selon Marseille Provence Croisière, cette progression s’explique notamment par une diversification accrue des compagnies présentes en escale, le nombre d’opérateurs ayant doublé en un an.