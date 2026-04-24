Croisière : un premier trimestre solide pour le port de Marseille

36 escales sur 82 ont été réalisées par des navires propulsés au GNL, soit près de 44 % des escales du trimestre @Deposit-Photos-Mercalec
La saison croisière 2026 démarre sur une note très favorable à Marseille Provence.
Au premier trimestre, le port a accueilli 357 425 passagers, soit une progression de 23,6 % par rapport à la même période en 2025. Le nombre d’escales suit la même trajectoire, avec 82 escales enregistrées, en hausse de 24,2 %.
Le mois de mars concentre une bonne partie de cette accélération. Avec 39 escales et 163 951 passagers, Marseille Provence enregistre respectivement 62,5 % d’escales et 44,1 % de passagers supplémentaires par rapport à mars 2025.
Selon Marseille Provence Croisière, cette progression s’explique notamment par une diversification accrue des compagnies présentes en escale, le nombre d’opérateurs ayant doublé en un an.
Au premier trimestre, le port a accueilli 357 425 passagers, soit une progression de 23,6 % par rapport à la même période en 2025. Le nombre d’escales suit la même trajectoire, avec 82 escales enregistrées, en hausse de 24,2 %.
Le mois de mars concentre une bonne partie de cette accélération. Avec 39 escales et 163 951 passagers, Marseille Provence enregistre respectivement 62,5 % d’escales et 44,1 % de passagers supplémentaires par rapport à mars 2025.
Selon Marseille Provence Croisière, cette progression s’explique notamment par une diversification accrue des compagnies présentes en escale, le nombre d’opérateurs ayant doublé en un an.
Croisière
Marseille
Provence
BILAN 1er
trimestre 2026
trimestre 2026
Passagers accueillis
357 425
+23,6 %
Escales au total
82
+24,2 %
Escales GNL
36 / 82
44 % des escales
Part des escales GNL sur le trimestre
44 %
GNL (36 escales)
Autres (46 escales)
Focus mars 2026 — un mois record
Escales
39
+62,5 % vs mars 2025
Passagers
163 951
+44,1 % vs mars 2025
EMBARQUANTS / DÉBARQUANTS
1 🇨🇳 Chine -7 %
2 🇰🇿 Kazakhstan +228 %
3 🇩🇪 Allemagne +58 %
Faits marquants
🇮🇹 Italie +97 %
🇺🇸 États-Unis -31 %
🇧🇪 Belgique -40 %
PASSAGERS EN TRANSIT
1 🇮🇹 Italie +15 %
2 🇪🇸 Espagne +26 %
3 🇺🇸 États-Unis +63 %
Faits marquants
🇨🇦 Canada +92 %
🇦🇹 Autriche +91 %
🇰🇷 Corée du Sud +87 %
Transition énergétique
Tests d'électrification à quai des mars, lancement officiel en avril 2026
Diversification des opérateurs
Nombre de compagnies en escale doublé en un an
sources : Marseille Provence Croisière - données T1 2026
Le GNL et l’électricité à quai en toile de fond
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Autre donnée mise en avant : 36 escales sur 82 ont été réalisées par des navires propulsés au GNL, soit près de 44 % des escales du trimestre. Cette montée en puissance intervient alors que Marseille-Fos a inauguré, le 11 avril 2026, son dispositif de branchement électrique des navires de croisière à quai.
Côté clientèles, les Italiens dominent largement les passagers en transit, devant les Espagnols et les Américains.
Les plus fortes progressions viennent notamment du Canada, d’Autriche et de Corée du Sud. En tête de ligne, les Français restent majoritaires, tandis que la Chine conserve la première place des marchés internationaux malgré un léger recul.
Côté clientèles, les Italiens dominent largement les passagers en transit, devant les Espagnols et les Américains.
Les plus fortes progressions viennent notamment du Canada, d’Autriche et de Corée du Sud. En tête de ligne, les Français restent majoritaires, tandis que la Chine conserve la première place des marchés internationaux malgré un léger recul.