Branchement électrique : avec 4 ans d’avance, Marseille connecte 3 navires de croisière à quai !

« Le premier branchement en 2017 et le fait de devancer l’appel de 4 ans montre une réelle volonté de tous les secteurs »

« plus de 200 millions »

toutes les meilleures compétences françaises ».

« moins de pollution, jusqu’à -80 % d’oxyde de soufre, -75 % d’oxyde d’azote, -60 % de particules fines »

« un véritable impact économique et sur la santé

plus de confort pour les croisiéristes, moins de vibrations et moins de fumée »