Le port de Marseille prend une longueur d’avance sur l’électrification à quai

Un critère déterminant dans les choix de programmation des croisières


Avec 2,6 millions de croisiéristes en 2025 et une croissance soutenue des escales, Marseille Fos confirme son rôle central en Méditerranée. À partir de 2026, le port franchira un cap historique en devenant le premier en France - et l’un des tout premiers en Europe - à pouvoir connecter simultanément trois paquebots de croisière à quai.


Mercredi 21 Janvier 2026

Dès 2026, le port de Marseille sera en mesure de brancher simultanément trois navires de croisière à quai @Deposit-Photos
La croisière continue de porter la dynamique passagers du Port de Marseille Fos.

En 2025, ce dernier a accueilli 2,6 millions de croisiéristes, en hausse de 7% sur un an, avec des taux de remplissage élevés, confirmant l’attractivité de la destination dans un contexte méditerranéen pourtant de plus en plus contraint.

Cette progression s’accompagne d’une évolution rapide de la flotte accueillie.

Près de 28% des navires de croisière ayant fait escale à Marseille en 2025 sont propulsés au GNL, illustrant la montée en puissance des unités de nouvelle génération.

Des paquebots emblématiques comme MSC World Europa, Costa Smeralda, Aida Cosma ou encore Sun Princess figurent désormais parmi les escales régulières.

Mais c’est surtout sur le terrain environnemental que Marseille Fos entend se différencier.

Trois navires branchés à quai simultanément en 2026

Dès 2026, le port sera en mesure de brancher simultanément trois navires de croisière à quai, une première en France et en Méditerranée, quatre ans avant l’échéance réglementaire européenne de 2030.

La puissance électrique disponible atteindra alors 108 MW, contre 68 MW en 2024, avant de monter à 150 MW à l’horizon 2029, avec l’objectif de couvrir 80% des escales commerciales.

Pour les compagnies, cette capacité d’alimentation électrique à quai constitue désormais un critère déterminant dans les choix de programmation.

Elle permet de réduire significativement les émissions atmosphériques lors des escales, un enjeu clé pour l’acceptabilité de la croisière dans les zones urbaines denses et pour la conformité aux futures normes européennes.

croisieres, port de marseille
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias