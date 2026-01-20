Le port de Marseille prend une longueur d’avance sur l’électrification à quai

Dès 2026, le port sera en mesure de brancher simultanément trois navires de croisière à quai, une première en France et en Méditerranée, quatre ans avant l’échéance réglementaire européenne de 2030.



La puissance électrique disponible atteindra alors 108 MW, contre 68 MW en 2024, avant de monter à 150 MW à l’horizon 2029, avec l’objectif de couvrir 80% des escales commerciales.



Pour les compagnies, cette capacité d’alimentation électrique à quai constitue désormais un critère déterminant dans les choix de programmation.



Elle permet de réduire significativement les émissions atmosphériques lors des escales, un enjeu clé pour l’acceptabilité de la croisière dans les zones urbaines denses et pour la conformité aux futures normes européennes.