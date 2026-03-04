TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Moyen-Orient : MSC Croisières affrète des vols charters pour rapatrier ses passagers

Près de 1 000 voyageurs doivent quitter la région d’ici samedi


Face à la situation au Moyen-Orient, MSC Croisières accélère le rapatriement de ses passagers bloqués dans la région. La compagnie a affrété plusieurs vols charters, dont le premier doit décoller ce jeudi 5 mars 2026.


Rédigé par le Jeudi 5 Mars 2026 à 11:47

Près de 1 000 passagers bloqués à Dubaï sur le MSC Euribia doivent être rapatriés d'ici samedi - Photo d'illustration : DepositPhotos.com, danny.dannyallison.co.uk
Près de 1 000 passagers bloqués à Dubaï sur le MSC Euribia doivent être rapatriés d'ici samedi - Photo d'illustration : DepositPhotos.com, danny.dannyallison.co.uk
Aer Lingus
MSC Croisières organise le retour de ses passagers bloqués à bord du MSC Euribia, au Moyen-Orient.

La compagnie a annoncé le lancement d’une opération aérienne dédiée, comprenant actuellement cinq vols charters, afin d’accélérer les rapatriements.

Le premier vol est prévu ce jeudi 5 mars 2026.

Selon la compagnie, cette opération doit permettre à près de 1 000 passagers de quitter la région d’ici samedi, depuis Dubaï, Abu Dhabi ou Mascate.

Le MSC Euribia maintenu à quai à Dubaï

Autres articles
Dans un point de situation diffusé le 4 mars, MSC Croisières expliquait travailler avec Emirates et Etihad Airways pour sécuriser des vols retour pour ses passagers.

Les compagnies aériennes ont indiqué appliquer un ordre de priorité basé sur la date initiale de départ.

Pour l’heure, les autorités militaires régionales recommandent que le navire reste au port de Dubaï.

MSC Croisières précise que la situation à bord demeure calme et que les passagers continuent d’avoir accès aux services et installations du navire.

Lu 835 fois

Tags : croisieres, msc, proche orient
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news CruiseMaG

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur
Vendre une croisière à la cabine en catamaran, ça s'apprend. Mais la vendre vraiment bien, avec...
Dernière heure

Sabre nomme Todd Arthur à la tête de l'activité "agences" pour l'Europe

Israël : le ministère du Tourisme chargé de coordonner les départs de touristes

Orient Express Corinthian valide les premiers essais de propulsion 100 % vélique

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection

TUI dévoile les lauréats 2026 de ses Global Hotel Awards

Brand News

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA
ANA (All Nippon Airways) est fière de perpétuer son héritage d'excellence, après avoir obtenu pour...
Les annonces

SLD VOYAGES - Technicien(ne) Production Groupes - CDI - (Dardilly (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE POUR RECENTRAGE DE L’ACTIVITE DU DIRIGEANT : Fonds de commerce Agence de Voyages dans le département Val de Marne (94)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027
Distribution

Distribution

Comment une agence de voyages a exfiltré des voyageurs depuis Dubaï !

Comment une agence de voyages a exfiltré des voyageurs depuis Dubaï !
Partez en France

Partez en France

Gîtes de France : plus de 28 millions de nuitées enregistrées en 2025

Gîtes de France : plus de 28 millions de nuitées enregistrées en 2025
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Israël : le ministère du Tourisme chargé de coordonner les départs de touristes

Israël : le ministère du Tourisme chargé de coordonner les départs de touristes
Production

Production

TUI dévoile les lauréats 2026 de ses Global Hotel Awards

TUI dévoile les lauréats 2026 de ses Global Hotel Awards
AirMaG

AirMaG

Guerre dans le Golfe : Air France va faire voler son premier avion depuis... Dubaï

Guerre dans le Golfe : Air France va faire voler son premier avion depuis... Dubaï
Transport

Transport

Trenitalia France ouvre les ventes été 2026

Trenitalia France ouvre les ventes été 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Sabre nomme Todd Arthur à la tête de l'activité "agences" pour l'Europe

Sabre nomme Todd Arthur à la tête de l'activité "agences" pour l'Europe
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Orient Express Corinthian valide les premiers essais de propulsion 100 % vélique

Orient Express Corinthian valide les premiers essais de propulsion 100 % vélique
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Moyen-Orient : MSC Croisières affrète des vols charters pour rapatrier ses passagers

Moyen-Orient : MSC Croisières affrète des vols charters pour rapatrier ses passagers
TravelJobs

Emploi & Formation

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Korean Air dévoile son nouveau salon à l’aéroport international de Los Angeles

Korean Air dévoile son nouveau salon à l’aéroport international de Los Angeles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias