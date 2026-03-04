Moyen-Orient : MSC Croisières affrète des vols charters pour rapatrier ses passagers

Près de 1 000 voyageurs doivent quitter la région d’ici samedi

Face à la situation au Moyen-Orient, MSC Croisières accélère le rapatriement de ses passagers bloqués dans la région. La compagnie a affrété plusieurs vols charters, dont le premier doit décoller ce jeudi 5 mars 2026.



Rédigé par Laurent Guéna le Jeudi 5 Mars 2026 à 11:47

