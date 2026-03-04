Moyen-Orient : MSC Croisières affrète des vols charters pour rapatrier ses passagers

Près de 1 000 passagers bloqués à Dubaï sur le MSC Euribia doivent être rapatriés d'ici samedi - Photo d'illustration : DepositPhotos.com, danny.dannyallison.co.uk
MSC Croisières organise le retour de ses passagers bloqués à bord du MSC Euribia, au Moyen-Orient.
La compagnie a annoncé le lancement d’une opération aérienne dédiée, comprenant actuellement cinq vols charters, afin d’accélérer les rapatriements.
Le premier vol est prévu ce jeudi 5 mars 2026.
Selon la compagnie, cette opération doit permettre à près de 1 000 passagers de quitter la région d’ici samedi, depuis Dubaï, Abu Dhabi ou Mascate.
Le MSC Euribia maintenu à quai à Dubaï
Dans un point de situation diffusé le 4 mars, MSC Croisières expliquait travailler avec Emirates et Etihad Airways pour sécuriser des vols retour pour ses passagers.
Les compagnies aériennes ont indiqué appliquer un ordre de priorité basé sur la date initiale de départ.
Pour l’heure, les autorités militaires régionales recommandent que le navire reste au port de Dubaï.
MSC Croisières précise que la situation à bord demeure calme et que les passagers continuent d’avoir accès aux services et installations du navire.
