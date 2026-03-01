TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"

les professionnels du tourisme sont sur le pont


Face aux frappes dans le Golfe et aux vols annulés, les agences et tour-opérateurs se mobilisent. La priorité pour eux ce sont d'abord les clients bloqués à destination, dans les Emirats, mais aussi ceux qui devaient transiter par les aéroports des pays du Golfe.


Rédigé par le Dimanche 1 Mars 2026 à 10:55

Crise dans le Golfe : "La priorité ce sont les voyageurs bloqués à destination" - Depositphotos.com Auteur sserdarbasak
Les agences et les tour-opérateurs sont sur le pont.

Les frappes militaires qui touchent actuellement les pays du Golfe persique entraînent des mesures de fermeture de l’espace aérien et des annulations et reports de vols.

Face à cette situation, les professionnels du tourisme sont en cellule de crise depuis samedi.

"La priorité est aux clients présents à destination. Il faut réorganiser les retours notamment ceux qui vont transiter par Dubaï, le Qatar, Abu Dhabi" nous explique Christophe Jacquet, directeur général de Marietton Développement.

"Tout est en ordre de marche, avec un alignement du SETO et des EDV pour sécuriser nos clients. L'enjeu, c'est que les tour-opérateurs et les agences collaborent en toute intelligence. J'espère que les compagnies aériennes prendront leurs responsabilités, car elles ont un rôle déterminant quand les clients sont bloqués sur place. La profession doit rester unie pour gérer avec bon sens les reprotections."

Chez Eden Tours, Isabelle Jaecques, directrice commerciale est également mobilisée : "Nous avons 8 dossiers qui concernent des clients à destination : deux sont à Oman et les autres sont en Asie et doivent transiter par les pays du Golfe". La responsable a demandé à ses clients de s'inscrire sur le fil d'Ariane.

Il faudrait "obtenir que Qatar Airways, et Emirates... puissent voler en direct de certains points"

Reste que pour l'heure, les professionnels comme les clients sont dans le flou. "Nous n'avons pas vraiment de date de reprise, compte tenu de la situation, cela va se décanter au fur et à mesure", estime Isabelle Jaecques.

"Les tour-opérateurs du groupe Marietton travaillent actuellement pour savoir comment rapatrier les clients qui passent par les zones qui sont en crise, c'est sur ce sujet qu'ils planchent très activement" ajoute, Christophe Jacquet.

Du côté du SETO, le syndicat est en train d'évaluer le nombre de voyageurs bloqués à destination : "des milliers entre les voyageurs présents dans les pays du Golfe et ceux dont les vols doivent transiter dans cette zone", estime Patrice Caradec président du SETO.

"Cela prendra beaucoup de temps de résorber tout cela, il faudrait obtenir que Qatar Airways, et Emirates... puissent voler en direct de certains points".

Sur les réseaux sociaux, des voyageurs confinés à Dubaï témoignent : certains semblent assez sereins, quand d'autres s'inquiètent très fortement d'entendre les bruits des missiles. L'aéroport de l'Emirat a été pris pour cible.

C'est le cas d'Élodie Gossuin, ex-Miss France en vacances actuellement à Dubaï avec son mari et ses enfants qui a déclaré : "Je ne sais pas si c’est la pire journée de ma vie, mais je ne pensais pas vivre ça un jour."

Cette autre voyageuse partie au Cambodge devait rentrer ce dimanche par un vol qui devait transiter via Abu Dhabi : "Nous sommes bloqués et dans l'attente de savoir comment nous allons rentrer. Pour l'instant il n'y a plus aucun vol pour nous ramener". Elle a été prise en charge par la compagnie et son voyagiste et logée à l'hôtel.


