Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"

Reste que pour l'heure, les professionnels comme les clients sont dans le flou. " Nous n'avons pas vraiment de date de reprise, compte tenu de la situation, cela va se décanter au fur et à mesure" , estime Isabelle Jaecques.



"Les tour-opérateurs du groupe Marietton travaillent actuellement pour savoir comment rapatrier les clients qui passent par les zones qui sont en crise, c'est sur ce sujet qu'ils planchent très activement" ajoute, Christophe Jacquet.



Du côté du SETO, le syndicat est en train d'évaluer le nombre de voyageurs bloqués à destination : "des milliers entre les voyageurs présents dans les pays du Golfe et ceux dont les vols doivent transiter dans cette zone" , estime Patrice Caradec président du SETO.



"Cela prendra beaucoup de temps de résorber tout cela, il faudrait obtenir que Qatar Airways, et Emirates... puissent voler en direct de certains points".



Sur les réseaux sociaux, des voyageurs confinés à Dubaï témoignent : certains semblent assez sereins, quand d'autres s'inquiètent très fortement d'entendre les bruits des missiles. L'aéroport de l'Emirat a été pris pour cible.



C'est le cas d'Élodie Gossuin, ex-Miss France en vacances actuellement à Dubaï avec son mari et ses enfants qui a déclaré : "Je ne sais pas si c’est la pire journée de ma vie, mais je ne pensais pas vivre ça un jour. "



Cette autre voyageuse partie au Cambodge devait rentrer ce dimanche par un vol qui devait transiter via Abu Dhabi : " Nous sommes bloqués et dans l'attente de savoir comment nous allons rentrer. Pour l'instant il n'y a plus aucun vol pour nous ramener" . Elle a été prise en charge par la compagnie et son voyagiste et logée à l'hôtel.