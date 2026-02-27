Reims : j'ai testé pour vous la brasserie du Domaine Les Crayères

A Reims, ce jeudi soir de février, il fait un temps de saison, c’est-à-dire pluvieux et frisquet.
N’empêche, dans le joli pavillon du parc du Domaine Les Crayères qui abrite la brasserie « Le Jardin », les convives sont bien plus nombreux qu’on ne l’aurait imaginé pour un soir de milieu de semaine et l’ambiance fort chaleureuse.
Aménagée dans un style résolument contemporain autour d’une cuisine ouverte, la salle a des allures d’immense loft avec ses poteaux métalliques noirs, ses murs habillés de briques rouges, ses grandes suspensions en acier brossé, ses lumières douces, ses confortables banquettes et sièges aux couleurs très étudiées.
L’attention du personnel reflète la qualité de l’accueil.
Sitôt arrivé, le client est délesté de son manteau et conduit à une table. Bientôt, le maître d’hôtel apporte la carte et propose de commencer la soirée par une coupe de champagne.
Comment ne pas se laisser tenter ? Non seulement Reims doit sa renommée mondiale à ce célèbre vin à bulles, mais le Domaine Les Crayères en a une parfaite connaissance puisqu’il dispose d’une cave exceptionnelle avec pas moins de 3300 références –dont 1000 références de champagnes- et 72000 bouteilles.
En 2025, cette maison réputée ne s’est-elle d’ailleurs pas vu décerner le titre de « Meilleure carte de Champagnes & Vins effervescents au monde », par le prestigieux magazine britannique « The World of Fine Wine »] ? Et, ceci, pour la cinquième année consécutive !
Nous voilà donc, tout en scrutant la carte, en train de déguster une coupe de champagne Palmer. Parce qu’ils combinent de manière très personnelle la fraîcheur du Chardonnay, la puissance du Pinot Noir et la générosité du Pinot Meunier, les champagnes de cette maison créée à Reims en 1947, sont réputés pour leur élégance et leur équilibre. Une réputation méritée, autant que l’on a pu en juger.
Domaine Les Crayères : un savoir-faire au service de l'émotion
Le Domaine Les Crayères s'est vu décerner le titre de « Meilleure carte de Champagnes & Vins effervescents au monde » © PB
Tout de même, il ne suffit pas de scruter la carte, il faut aussi se décider !
Convaincu que « le savoir-faire doit être au service de l’émotion -et au non au service de la technicité elle-même », Christophe Moret, le chef du Domaine Les Crayères, est réputé "ne rien s’interdire" pour proposer une "cuisine spontanée, vivante et généreuse, calquée sur la cueillette locale".
Logiquement, à la Brasserie Le Jardin, le chef exécutif, Aurélien Andre, pousse dans la même direction, celle d'une gastronomie française décomplexée et ouverte sur le monde. Cette table a d’ailleurs été récompensée d’un Bib Gourmand Michelin.
Si Le Jardin a l’ambition d'offrir une véritable récréation émotionnelle, cette récréation est à prix doux. A midi comme le soir, cette brasserie propose un menu en trois temps (entrée, plat, dessert) à 42 €. Le menu hiver en trois séquences à 50 €, et à 60 € pour quatre séquences. Même si l'on ajoute les vins, l'addition reste très raisonnable pour une table de cette qualité.
Tentée d’opter pour un menu à 42 € composé d’une velouté de pois cassés en entrée et d’une île flottante aux pralines roses en dessert, nous hésitons car ni la carbonnade flamande de sanglier, ni la truite de mer et sauce champagne ne nous emballent. En revanche, le dos de cabillaud frotté au paprika fumé, étuvée de choux pointus, qui figure sur la carte, nous tente davantage.
Un sommelier qui connaît son métier
La cave du Domaine Les Crayères compte pas moins de 72000 bouteilles. Ici, le sommelier de la Brasserie Le Jardin propose un vin du Domaine Belargus © PB
Qu’à cela ne tienne, la combinaison entre les propositions du menu et celles de la carte, est possible, nous assure le maître d’hôtel en prenant notre commande. Va donc pour le cabillaud, avec l'entrée et le dessert prévus au menu !
Tandis que nous finissons notre champagne, le sommelier vient s’enquérir du vin que nous souhaitons. Avec le cabillaud, il nous semblait qu’un chardonnay conviendrait, mais le sommelier, lui, conseille plutôt un vin blanc du Domaine Belargus implanté en Maine-et-Loire, au cœur de l'Anjou Noir, une terre de schistes.
Comme nous hésitons encore un peu, il nous propose de goûter l’un et l’autre nectar, avant de nous trancher. Banco !
Finalement, même si le chardonnay nous aurait vraiment tenté, nous suivons le sommelier et optons pour l’AOC du Domaine de Belargus. C'est une belle surprise : ce vin est séduisant par sa fraîcheur et son côté floral typique, paraît-il, de son terroir d'appellation.
Un détour sur les rives de la Méditerranée
Le velouté de pois cassé aux lardons est délicieusement ... velouté. Le cabillaud qui suit, est cuit juste ce qu'il faut. Sa saveur est rehaussée par le goût légèrement sucré mais relevé du paprika. Quant à la Parmegiana d’aubergines qui l’accompagne, elle emporte un instant sur les rives ensoleillées de la Méditerranée ! Disons aussi qu’elle est ... irrésistiblement parfumée !
Enfin, reconnaissons le, le sommelier a eu raison : l’Anjou noir du domaine Belargus matche parfaitement avec ce plat !
Après cette explosion de saveurs en bouche, l'île flottante aux pralines roses paraît un peu terne. Sans doute par comparaison. Elle permet aussi de terminer le repas sur une note plus apaisée.
Tandis que ce moment de plaisir gustatif s’achève, dehors, il se met à pleuvoir bruyamment. A regret, on quitte l’ambiance conviviale de la brasserie "Le Jardin", escortée par le parapluie d’un serveur, encore une fois très attentif.
En marchant pour rejoindre notre voiture, l’idée vous vient que l’été, dans ce coin du vaste parc joliment éclairé du Domaine Les Crayères, les clients doivent avoir une belle impression de campagne en pleine ville. Et ce d'autant plus, qu'à la belle saison, ils peuvent déjeuner ou dîner sur la terrasse.
Plus bel hôtel du monde
Cette découverte de la brasserie Le Jardin donne, à n’en pas douter, un aperçu de la plongée au cœur de la Champagne, ses terres, ses vignes, son patrimoine, dont le Domaine Les Crayères s’est fait une spécialité.
Ce fleuron des Relais & Châteaux, élu à plusieurs reprises plus bel hôtel du monde, est en effet une destination à part entière au cœur de la cité remoise, puisque sis à l’est de la ville, au 64 boulevard Henri Vasnier.
Niché sur la colline Saint-Nicaise, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, ce Domaine s’élève au sein d’un parc de 7 hectares classé pour ses crayères, ces carrières ancestrales où l'on extrayait la craie à l'époque gallo-romaine avant qu'elles ne soient transformées en d'impressionnantes caves souterraines.
Ancienne demeure de la famille de Polignac, le château du Domaine, d’un pur style Mansart, dévoile un superbe panorama sur la ville et la Montagne de Reims.
Les 20 chambres et suites du château et de son Cottage décorées avec le soin et le raffinement du classicisme français, ont fait appel à de belles étoffes et un mobilier d’antiquaire.
L’hospitalité et le service y sont raffinés. Tout cela justifie aisément les prix affichés par cet hôtel cinq étoiles : de 490 € à 1800 € la nuit.
Un Domaine qui continue à se réinventer
Toujours soucieux de se réinventer, le Domaine Les Crayères avait entrepris en 2023 de restituer à ses jardins leur splendeur d’antan. Le château va maintenant retrouver sa symétrie historique grâce à la construction d’un nouveau jardin d’hiver, en reflet de celui existant sur l’aile droite.
Par ailleurs, les rives d’un lac, autrefois asséché, se pareront d’un miroir d’eau invitant à la rêverie et à la contemplation.
A l’abord de cette étendue, un spa de 750 m2 va ouvrir ses portes. Imaginé dans un pur style XIXe par Pierre-Yves Rochon, ce spa comprendra piscines (jusqu’à 20 mètres de long), sauna, hammam, cabines de soins et bar bien-être.
La métamorphose du Domaine ne se limite cependant pas aux jardins et au bien-être. Dès 2026, les nouvelles bâtisses, L’Orangerie et La Folie, qui s’élèveront au cœur du parc, abriteront 7 nouvelles suites d’une superficie minimum de 80 m2.
La villa privatisable offrira, quant à elle, une superficie de 300 m3. Ces nouveaux hébergements sont proposés à des tarifs correspondant au raffinement de l’offre : de 2500 à 6000 €.
Une exceptionnelle histoire familiale entrepreneuriale
Christophe Moret, le chef du Domaine Les Crayères, est réputé "ne rien s’interdire" pour sa cuisine créative ©Laurent Rodriguez
Ces nouveautés reflètent la montée en gamme de ce Domaine exceptionnel, propriété du groupe Gardinier qui est aujourd’hui dirigé par Thierry, Stéphane et Laurent, les trois frères de la troisième génération.
Fruit, depuis presque 100 ans, d’une histoire familiale entrepreneuriale exceptionnelle, ce groupe occupe désormais une place centrale dans le secteur de l'art de recevoir.
La famille Gardinier a créé le Domaine Les Crayères dans les années 1980.
En 2011, Maisons Taillevent a rejoint le groupe. En 2015, cela a été le tour du Comptoir du Caviar puis en 2018 du restaurant Drouant. Enfin, en 2022, la seconde boutique parisienne Les Caves de Taillevent Victor Hugo a ouvert dans le 16ème arrondissement de Paris.
Outre la France, le groupe Gardinier est implanté au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Liban et au Japon.
