Reims : j'ai testé pour vous la brasserie du Domaine Les Crayères

Le velouté de pois cassé aux lardons est délicieusement ... velouté. Le cabillaud qui suit, est cuit juste ce qu'il faut. Sa saveur est rehaussée par le goût légèrement sucré mais relevé du paprika. Quant à la Parmegiana d’aubergines qui l’accompagne, elle emporte un instant sur les rives ensoleillées de la Méditerranée ! Disons aussi qu’elle est ... irrésistiblement parfumée !



Enfin, reconnaissons le, le sommelier a eu raison : l’Anjou noir du domaine Belargus matche parfaitement avec ce plat !



Après cette explosion de saveurs en bouche, l'île flottante aux pralines roses paraît un peu terne. Sans doute par comparaison. Elle permet aussi de terminer le repas sur une note plus apaisée.



Tandis que ce moment de plaisir gustatif s’achève, dehors, il se met à pleuvoir bruyamment. A regret, on quitte l’ambiance conviviale de la brasserie "Le Jardin" , escortée par le parapluie d’un serveur, encore une fois très attentif.



En marchant pour rejoindre notre voiture, l’idée vous vient que l’été, dans ce coin du vaste parc joliment éclairé du Domaine Les Crayères, les clients doivent avoir une belle impression de campagne en pleine ville. Et ce d'autant plus, qu'à la belle saison, ils peuvent déjeuner ou dîner sur la terrasse.