Reims : deux péniches pour redonner vie aux berges du canal

Parmi les deux concepts retenus pour animer les berges du canal à Reims, la Péniche Pétillante abritera un bar-restaurant flottant proposant une programmation culturelle et artistique, alliant restauration de qualité, expositions et événements.



Porté par des partenaires reconnus des secteurs de la gastronomie et de l’événementiel, le projet se distingue par la complémentarité de ses activités, son intégration harmonieuse au paysage urbain et sa solidité financière.



Le Maris, de son côté, a été pensé comme une péniche à double ambiance, dédiée aux animations culturelles et associatives, concerts, événements intergénérationnels, avec une offre complémentaire de petite restauration.



Fort de son réseau de partenaires locaux et de son organisation, il viendra compléter l’offre sur le canal.



Les deux lauréats disposeront d’une convention d’occupation temporaire de 15 ans, avec une activation du site dès fin 2026 et une ouverture complète prévue au printemps 2027.