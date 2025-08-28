TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

Reims : deux péniches pour redonner vie aux berges du canal

VNF dévoile les lauréats de son appel à projets


Calme, nature et convivialité vont bientôt prendre place sur les berges du canal à Reims. Voies navigables de France, avec la Ville et le Grand Reims, viennent de désigner deux projets flottants qui animeront le boulevard Paul Doumer.


Rédigé par le Jeudi 28 Août 2025

A Reims, deux projets flottants animeront dès 2026, le boulevard Paul Doumer - Depositphotos.com, monticello
A Reims, deux projets flottants animeront dès 2026, le boulevard Paul Doumer - Depositphotos.com, monticello
DITEX
Voies navigables de France (VNF), en partenariat avec la Ville et le Grand Reims, a dévoilé les deux lauréats de son appel à projets visant à transformer les abords du canal de l’Aisne à la Marne.

L’objectif est de redonner vie aux berges et de renforcer l’attractivité du centre-ville.

Le boulevard Paul Doumer, en plein cœur de Reims, accueillera donc bientôt deux nouvelles adresses flottantes.

Sélectionnées après un processus rigoureux d’analyse et d’audition, elles s’inscrivent dans le cadre du projet "Berges de Reims", qui ambitionne de créer un espace apaisé, végétalisé et propice à la promenade tout en animant la vie urbaine.

Selon Stéphane Bousquet, directeur territorial de VNF sur le bassin de la Seine, "l’installation de deux nouveaux bateaux permettra de dynamiser la vie du canal en offrant de nouvelles activités de loisirs et contribuera ainsi à l’attractivité du territoire".

Lire aussi : Croisières fluviales : le rebond se confirme, le marché français reste à conquérir

Deux concepts ancrés dans la vie locale

Autres articles
Parmi les deux concepts retenus pour animer les berges du canal à Reims, la Péniche Pétillante abritera un bar-restaurant flottant proposant une programmation culturelle et artistique, alliant restauration de qualité, expositions et événements.

Porté par des partenaires reconnus des secteurs de la gastronomie et de l’événementiel, le projet se distingue par la complémentarité de ses activités, son intégration harmonieuse au paysage urbain et sa solidité financière.

Le Maris, de son côté, a été pensé comme une péniche à double ambiance, dédiée aux animations culturelles et associatives, concerts, événements intergénérationnels, avec une offre complémentaire de petite restauration.

Fort de son réseau de partenaires locaux et de son organisation, il viendra compléter l’offre sur le canal.

Les deux lauréats disposeront d’une convention d’occupation temporaire de 15 ans, avec une activation du site dès fin 2026 et une ouverture complète prévue au printemps 2027.


Lu 139 fois

Tags : reims, vnf
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM

Brand news Partez en France

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !
Référencer de nouvelles destinations, organiser les séjours de vos clients, réserver des...
Dernière heure

Delta Air Lines ouvre une ligne directe Boston - Nice Côte d’Azur

Reims : deux péniches pour redonner vie aux berges du canal

RAOUF BENSLIMANE

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

easyJet ouvre une ligne Paris CDG - Gran Canaria pour l’hiver 2025-2026

Les offres France

Les offres Partez en France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
La soirée IFTM TourMaG Party revient le 25 septembre 2025 à Paris. L'occasion idéale de marquer les...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Sud-Est H/F - CDD - (Nice (06)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Larmor-Plage (56))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx
Partez en France

Partez en France

Reims : deux péniches pour redonner vie aux berges du canal

Reims : deux péniches pour redonner vie aux berges du canal
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines ouvre une ligne directe Boston - Nice Côte d’Azur

Delta Air Lines ouvre une ligne directe Boston - Nice Côte d’Azur
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
La Travel Tech

La Travel Tech

Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs

Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

The Lux Collective renforce sa présence en Chine

The Lux Collective renforce sa présence en Chine
HotelMaG

Hébergement

Accor nomme Ranju Alex à la tête de l’Asie du Sud

Accor nomme Ranju Alex à la tête de l’Asie du Sud
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro

Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro
TravelJobs

Emploi & Formation

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aviation d’affaires : VistaJet intègre l’EBAA France

Aviation d’affaires : VistaJet intègre l’EBAA France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias