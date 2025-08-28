Reims : deux péniches pour redonner vie aux berges du canal

A Reims, deux projets flottants animeront dès 2026, le boulevard Paul Doumer - Depositphotos.com, monticello
Voies navigables de France (VNF), en partenariat avec la Ville et le Grand Reims, a dévoilé les deux lauréats de son appel à projets visant à transformer les abords du canal de l’Aisne à la Marne.
L’objectif est de redonner vie aux berges et de renforcer l’attractivité du centre-ville.
Le boulevard Paul Doumer, en plein cœur de Reims, accueillera donc bientôt deux nouvelles adresses flottantes.
Sélectionnées après un processus rigoureux d’analyse et d’audition, elles s’inscrivent dans le cadre du projet "Berges de Reims", qui ambitionne de créer un espace apaisé, végétalisé et propice à la promenade tout en animant la vie urbaine.
Selon Stéphane Bousquet, directeur territorial de VNF sur le bassin de la Seine, "l’installation de deux nouveaux bateaux permettra de dynamiser la vie du canal en offrant de nouvelles activités de loisirs et contribuera ainsi à l’attractivité du territoire".
Croisières fluviales : le rebond se confirme, le marché français reste à conquérir
Deux concepts ancrés dans la vie locale
Parmi les deux concepts retenus pour animer les berges du canal à Reims, la Péniche Pétillante abritera un bar-restaurant flottant proposant une programmation culturelle et artistique, alliant restauration de qualité, expositions et événements.
Porté par des partenaires reconnus des secteurs de la gastronomie et de l’événementiel, le projet se distingue par la complémentarité de ses activités, son intégration harmonieuse au paysage urbain et sa solidité financière.
Le Maris, de son côté, a été pensé comme une péniche à double ambiance, dédiée aux animations culturelles et associatives, concerts, événements intergénérationnels, avec une offre complémentaire de petite restauration.
Fort de son réseau de partenaires locaux et de son organisation, il viendra compléter l’offre sur le canal.
Les deux lauréats disposeront d’une convention d’occupation temporaire de 15 ans, avec une activation du site dès fin 2026 et une ouverture complète prévue au printemps 2027.
