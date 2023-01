Reims insolite et historique : faites découvrir la ville effervescente !

Reims est une ville que tous les amateurs d'histoire ont dans un coin de leur mémoire et rêvent un jour de visiter. La Cathédrale Notre-Dame de Reims, où Charlemagne fût sacré Empereur en l'an 800, est très certainement la plus majestueuse et la plus célèbre de France.



Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la ville compte quatre sites qui ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991 : la Cathédrale Notre-Dame, le Palais du Trau, la Basilique Saint-Rémi ainsi que l'ancienne abbaye royale Saint-Rémi.