Pourquoi 2025 est la meilleure année pour voyager au Japon ?

En 2025, le Japon prévoit de développer plusieurs sentiers longue distance et d’améliorer l’accueil des randonneurs étrangers. Plusieurs régions investissent dans la signalisation, la traduction des panneaux et l’entretien des chemins pour encourager un tourisme plus lent au cœur de la nature.Des itinéraires emblématiques comme le Kumano Kodo , inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou le Shikoku Henro, célèbre pèlerinage des 88 temples, bénéficient de nouveaux aménagements.Le Michinoku Coastal Trail, qui longe la côte sur plus de 1000 km dans le Tohoku, gagne en accessibilité avec plus de refuges et des informations en anglais. Les Alpes japonaises voient aussi l’arrivée de parcours mieux balisés.