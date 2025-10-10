Manor : pour détrôner Selectour, le réseau va devoir vite se structurer ! [ABO]

Le coût des cartes représente un budget très élevé pour les compagnies aériennes. On parle de centaines de millions d’euros, et si nous élargissons cela aux agences, ce sont encore des coûts supplémentaires.



Aujourd’hui, le canal BSP ne coûte pas grand-chose, car les structures existent depuis des années. On est sur un coût d’environ 0,25% sur chaque transaction. Il n’existe pas de solution en carte de crédit à ce niveau de commission.



Il n’y a pas de débat. Je ferme la porte immédiatement, car je n’aime pas faire perdre du temps à nos partenaires,

S'il y a des avantages pour nous et surtout pour les agences de voyages, il existe un inconvénient majeur qui est son coût. Il peut atteindre jusqu’à 2,9%, ce n’est pas négligeable.



Ma position sera plus nuancée que celle de mes confrères d’Air France. A partir du moment où un partenariat entre Corsair et Manor existe, nous allons analyser la proposition avec, comme grille de lecture, que l’accord doit être profitable aux deux parties,

Les compagnies ont accepté, pour leurs passagers, tous les types de cartes afin de ne pas perdre de parts de marché.



Si elles ne l’avaient pas fait, la concurrence les aurait dépassées. Les agences, elles, sont confrontées à une problématique de trésorerie qui risque de s’accentuer, puisque nous nous dirigeons vers un paiement immédiat avec l’IATA.



De fait, nous allons tout encarter, car le client ne paie pas plus tôt, et nous ne sommes pas des banques.



Et puisqu'Air France n’a aucun contrôle sur ses clients, nous pourrions très bien leur dire que nous avons différentes cartes à leur proposer,

